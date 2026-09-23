Cachorro e gato podem comer comida humana? Veterinário explica

Você está fazendo uma refeição e, de repente, seu pet para ao lado, fica te encarando e esperando por um pedacinho do que está no seu prato. Quem tem cachorro ou gato provavelmente já passou por essa situação e, talvez, até tenha cedido aos olhos pidões. Mas será que os alimentos que fazem parte da nossa rotina também são seguros para eles?





Compartilhar a comida com o bichinho pode parecer um gesto inofensivo, mas é preciso ter cuidado com o que é oferecido. Alguns alimentos podem fazer mal a cães e gatos e, em determinados casos, provocar problemas mesmo quando não há uma reação imediata. Além disso, a quantidade e a frequência com que determinados alimentos são oferecidos também podem interferir na saúde do animal.





Para ajudar a esclarecer essas dúvidas, conversamos com o veterinário Marcio Becacici e reunimos orientações gerais sobre alimentação de cães e gatos, incluindo quais alimentos podem fazer parte da rotina e quais devem ser evitados.





É importante ressaltar que as informações a seguir não substituem uma avaliação veterinária e não constituem recomendação, orientação ou prescrição médico-veterinária. Cada animal é único, e a alimentação adequada pode variar de acordo com a espécie, a condição clínica e as necessidades individuais do pet.