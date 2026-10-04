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Gato

Areia para gato: veja como escolher a opção mais adequada para o felino

Veterinária explica os cuidados e as diferenças entre os principais tipos de areia
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 11:00

Areia específica para as necessidades do gato
Areia específica para as necessidades do gato Shutterstock

Você sabia que não é qualquer tipo de areia que pode ser utilizada para a higiene dos felinos? Deve ser feita uma escolha considerando o conforto, a saúde e a preferência de cada gato. 


A médica veterinária Laís Cunha Franco conta que, no geral, os gatos preferem areia de textura fina, sem perfume e que permita cavar e enterrar as necessidades. Para o tutor, a facilidade de retirar os resíduos também é fundamental para manter a caixa limpa e atrativa.


Além disso, é necessário cuidado com a poeira e as fragrâncias, independente do material. Partículas suspensas podem irritar as vias respiratórias e desenvolver ou agravar sintomas em gatos mais propensos a problemas respiratórios, especialmente aqueles com asma. Isso pode ocorrer com produtos minerais ou vegetais que liberem poeira.


“Nas patas, textura desconfortável pode provocar rejeição a areia. Vermelhidão, feridas ou lambedura excessiva precisam de avaliação veterinária, pois não é possível atribuir esses sinais à areia sem investigar outras causas”, destaca Laís.

Tipos de areias

Os quatros principais tipos de areias recomendadas para a higiene do gato são: a sílica, a argila, os granulados de madeira e as biodegradáveis. 


Segundo Laís, a areia sílica absorve a umidade e, nas versões convencionais, não forma torrões. Sendo assim, exige atenção à saturação do material e à troca conforme as instruções do fabricante.


A argila varia bastante entre produtos. As versões aglomerantes, como as de bentonita, formam torrões que facilitam a retirada da urina. A quantidade de poeira, a textura e a presença de perfume dependem da formulação.


Já os granulados de madeira geralmente se desfazem em partículas menores quando molhados e precisam ser peneirados. Os grânulos possuem textura diferente da areia fina, o que pode influenciar a aceitação. A serragem comum não deve ser confundida com um granulado sanitário produzido especificamente para gatos.


As biodegradáveis são uma categoria ampla, que também pode incluir madeira. Nas opções de milho e mandioca, o destaque está na combinação de matéria prima renovável com formação de torrões firmes. Essa característica facilita a retirada dos resíduos e torna a manutenção diária mais prática, um ponto favorável desse tipo de areia.


Além disso, Laís destaca que o tutor deve observar se o gato recusa entrar na caixa, se sai rapidamente, se evita o contato com a areia ou passa a fazer as necessidades em outros locais. Esses sinais podem indicar desconforto, mas também problemas com a limpeza, o tamanho ou a localização da caixa.


“Uma boa estratégia é oferecer a nova areia em uma caixa adicional, mantendo a opção habitual disponível, e observar a preferência do gato. Assim, é possível testar uma alternativa respeitando o tempo de adaptação”, ressalta a médica veterinária.

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