Areia para gato: veja como escolher a opção mais adequada para o felino

Os quatros principais tipos de areias recomendadas para a higiene do gato são: a sílica, a argila, os granulados de madeira e as biodegradáveis.





Segundo Laís, a areia sílica absorve a umidade e, nas versões convencionais, não forma torrões. Sendo assim, exige atenção à saturação do material e à troca conforme as instruções do fabricante.





A argila varia bastante entre produtos. As versões aglomerantes, como as de bentonita, formam torrões que facilitam a retirada da urina. A quantidade de poeira, a textura e a presença de perfume dependem da formulação.





Já os granulados de madeira geralmente se desfazem em partículas menores quando molhados e precisam ser peneirados. Os grânulos possuem textura diferente da areia fina, o que pode influenciar a aceitação. A serragem comum não deve ser confundida com um granulado sanitário produzido especificamente para gatos.





As biodegradáveis são uma categoria ampla, que também pode incluir madeira. Nas opções de milho e mandioca, o destaque está na combinação de matéria prima renovável com formação de torrões firmes. Essa característica facilita a retirada dos resíduos e torna a manutenção diária mais prática, um ponto favorável desse tipo de areia.





Além disso, Laís destaca que o tutor deve observar se o gato recusa entrar na caixa, se sai rapidamente, se evita o contato com a areia ou passa a fazer as necessidades em outros locais. Esses sinais podem indicar desconforto, mas também problemas com a limpeza, o tamanho ou a localização da caixa.





“Uma boa estratégia é oferecer a nova areia em uma caixa adicional, mantendo a opção habitual disponível, e observar a preferência do gato. Assim, é possível testar uma alternativa respeitando o tempo de adaptação”, ressalta a médica veterinária.