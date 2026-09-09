Parece inofensivo, mas pode fazer mal: 7 soluções caseiras perigosas para cães e gatos 

No entanto, o fato de uma substância ser considerada natural ou segura para humanos não significa que ela seja adequada aos animais. Cães e gatos apresentam particularidades na forma como metabolizam diferentes compostos e, dependendo da substância, da quantidade e da via de exposição, uma tentativa de tratamento pode provocar intoxicação ou piorar o quadro. Por isso, soluções caseiras não devem substituir a avaliação e a orientação do médico-veterinário.Abaixo, confira algumas das mais perigosas!