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9 sabores que os gatos mais gostam

Veja como conquistar o paladar seletivo dos bichanos e oferecer alguns alimentos de forma segura
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 18 de Dezembro de 2024 às 07:44

Alguns sabores são irresistíveis para os gatos (Imagem: Jaromir Chalabala | Shutterstock)
Alguns sabores são irresistíveis para os gatos Crédito: Imagem: Jaromir Chalabala | Shutterstock
Os gatos têm um paladar único e bastante seletivo, influenciado por sua natureza carnívora. Diferentemente dos humanos, eles não conseguem sentir o sabor doce, mas são altamente sensíveis ao amargo e ao azedo, características que ajudam a identificar alimentos possivelmente tóxicos ou estragados.
Além disso, a língua deles é áspera devido a estruturas chamadas papilas filiformes, que são pequenas projeções rígidas em forma de ganchos feitas de queratina. Elas são importantes tanto para a higiene pessoal quanto para a alimentação, pois, com elas, eles conseguem raspar e cortar alimentos.
Os gatos têm cerca de 400 papilas gustativas na língua contra quase 9 mil dos humanos. Contudo, o olfato apurado complementa seu paladar. Antes mesmo de provar um alimento , eles usam o nariz para avaliar se o cheiro é atraente ou não. É por isso que aromas intensos, como os de carnes e peixes, são tão irresistíveis para eles. 

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A seguir, confira outros sabores que os gatos mais gostam!

1. Frango

O frango é um dos sabores mais populares entre os gatos, graças à sua textura macia e sabor suave que remetem às aves que os felinos caçam na natureza. Rico em proteínas de alta qualidade, ele pode ser oferecido cozido, sem ossos ou temperos, para evitar riscos à saúde. Além disso, rações e petiscos à base de frango estão amplamente disponíveis, sendo uma opção prática e nutritiva para o dia a dia.

2. Peixe

Peixes como atum, salmão e sardinha são irresistíveis para os gatos devido ao aroma forte e ao sabor rico em gorduras saudáveis, como os ômegas 3 e 6. Esses nutrientes são importantes para a saúde da pele e do pelo. Para evitar problemas digestivos, o alimento deve ser servido cozido, sem espinhas e em porções moderadas. Petiscos e rações com sabor de peixe também são ótimas alternativas para agradar os felinos. 

3. Carne bovina

A carne bovina é outro sabor que conquista o paladar felino por seu aroma intenso e sabor marcante. Rica em ferro e proteínas, é uma ótima opção para complementar a dieta. Ofereça pedaços cozidos e sem temperos, garantindo que estejam em temperatura ambiente para não queimar a língua sensível do gato. Muitas rações incluem carne bovina em suas fórmulas, facilitando sua inclusão no cardápio do pet .

4. Fígado

O fígado, seja de frango ou bovino, é um alimento que os gatos adoram devido ao seu sabor forte e textura macia. Ele é uma excelente fonte de ferro, vitamina A e outros nutrientes, mas deve ser oferecido com moderação. Por ser muito concentrado, o consumo excessivo pode causar desequilíbrios nutricionais. Cozinhe sem temperos e sirva pequenas porções como um petisco ocasional. 
Alimentos com sabor de peru podem ser atrativos para o paladar dos gatos (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Alimentos com sabor de peru podem ser atrativos para o paladar dos gatos Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

5. Peru

O peru é uma carne magra, nutritiva e de sabor suave, que lembra o frango, mas oferece uma variação interessante para o paladar do gato. Pode ser oferecido cozido, sem ossos ou temperos, em pedaços pequenos. Além de agradar, essa carne é uma boa fonte de proteínas e ajuda a diversificar a alimentação do pet .

6. Cordeiro

A carne de cordeiro, embora menos comum, é uma opção diferenciada para agradar os felinos. Rica em proteínas e minerais, seu sabor característico é atrativo para gatos que apreciam alimentos mais intensos. Ofereça pedaços cozidos, sem temperos, como um agrado eventual, ou procure rações que contenham cordeiro em sua composição. 

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7. Pato

O pato é uma opção saborosa e pouco comum, com um sabor único que pode atrair gatos que gostam de experimentar novos alimentos. Assim como outras carnes, deve ser servida cozida e sem temperos. Existem rações e petiscos específicos que a incluem, ideais para agradar os felinos que preferem sabores mais intensos.

8. Coelho

Na natureza, os gatos caçam pequenos mamíferos, e o coelho é uma de suas presas preferidas. A carne tem textura macia e sabor que lembra a dieta natural dos felinos . Embora não seja tão acessível, pode ser oferecida cozida e sem temperos, ou encontrada em alimentos industrializados específicos. 

9. Ovos

Os ovos são uma excelente fonte de proteínas e aminoácidos essenciais. Quando cozidos, eles são seguros e nutritivos para os gatos. Ofereça em pequenas quantidades, como complemento à ração, e nunca sirva ovos crus, para evitar riscos de contaminação. Mexidos, sem óleo ou temperos, também podem ser uma forma interessante de introduzir esse sabor.

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