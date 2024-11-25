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7 motivos pelos quais o gato lambe o tutor

Seja para demonstrar carinho ou aliviar o estresse, cada lambida reflete o vínculo especial que vocês compartilham
Portal Edicase

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Publicado em 25 de Novembro de 2024 às 08:44

Os motivos pelos quais os gatos lambem seus tutores incluem desde cuidado com a limpeza até conexão emocional (Imagem: Denis Val | Shutterstock)
Os motivos pelos quais os gatos lambem seus tutores incluem desde cuidado com a limpeza até conexão emocional Crédito: Imagem: Denis Val | Shutterstock
Os gatos têm a língua áspera, devido a estruturas chamadas papilas filiformes, que são pequenas projeções rígidas em forma de ganchos feitas de queratina, sendo uma característica adaptada para várias funções importantes. Ela serve para higiene pessoal, alimentação e até demonstrações de afeto.
Apesar de ser mais comum ver cães lambendo seus tutores, os gatos também recorrem a esse comportamento, e cada lambida pode carregar um significado especial. Abaixo, confira alguns motivos mais comuns para entender melhor o que está por trás desse gesto!

1. Demonstração de afeto

Os gatos muitas vezes lambem seus tutores como uma forma de mostrar carinho. Esse comportamento é herdado da convivência com outros bichanos, quando eles se lambem mutuamente para reforçar vínculos sociais. Com esse gesto, o felino está reforçando o laço que compartilha com você e demonstrando que confia e gosta da sua companhia. Para retribuir, você pode oferecer carinhos, brincadeiras ou até um petisco. 

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2. Marcação de território

A língua do gato, além de áspera, carrega substâncias que contêm o odor individual do animal. Ao lamber o tutor, ele pode estar marcando você como parte do seu território. Esse comportamento é um reflexo do instinto de marcar objetos ou seres com seu cheiro para reforçar que pertencem ao seu espaço seguro.

3. Busca de atenção

Um gato que lambe o tutor pode estar tentando chamar a atenção. Esse gesto pode vir acompanhado de miados ou outros sinais de que ele quer algo, seja carinho, brincadeira ou comida. É importante observar o contexto em que isso ocorre.

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4. Instinto maternal ou fraternal

Lambidas também podem ser uma forma de expressão instintiva de cuidado. Gatas costumam lamber seus filhotes para mantê-los limpos e protegidos, e bichanos adultos podem reproduzir esse comportamento com o tutor. Isso indica que ele sente um forte laço protetor com você, como se estivesse cuidando do seu bem-estar. 
A química sensorial dos gatos os leva a explorar odores e gostos na pele dos tutores (Imagem: Nils Jacobi | Shutterstock)
A química sensorial dos gatos os leva a explorar odores e gostos na pele dos tutores Crédito: Imagem: Nils Jacobi | Shutterstock

5. Exploração de gostos e odores

A língua do gato é muito sensível a sabores e texturas, e ele pode lamber por curiosidade sobre algum cheiro ou gosto em sua pele. Isso pode ocorrer após você usar cremes, loções ou mesmo ao transpirar. Caso perceba que o bichano está atraído por algum produto que você aplicou, assegure-se de que ele não seja tóxico para animais.

6. Redução de estresse ou ansiedade

Alguns gatos lambem como forma de aliviar tensões ou ansiedade. Esse comportamento auto-reconfortante pode ser direcionado ao tutor como um pedido de segurança ou conforto. Assim, se perceber que ele está lambendo você de forma compulsiva, avalie possíveis fatores estressores no ambiente, como barulhos ou mudanças recentes, e procure criar um ambiente mais tranquilo.

7. Sinal de saúde ou hábito comportamental

Lambidas também podem ser um comportamento repetitivo ou sinal de que algo está errado, como problemas de saúde ou tédio. Se o comportamento for constante e intenso, é importante observar se há outros sintomas, como falta de apetite ou apatia. Nesse caso, consultar um veterinário é essencial para garantir que tudo esteja bem com a saúde do seu gato. 

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