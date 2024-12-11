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4 características do gato da raça manês

Com um temperamento doce e cativante, ele é um excelente companheiro para quem busca um bichano leal e brincalhão
Portal Edicase

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Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 11:44

O gato manês tem uma aparência distinta e um temperamento encantador (Imagem: Atsupriatna24 | Shutterstock)
O gato manês tem uma aparência distinta e um temperamento encantador Crédito: Imagem: Atsupriatna24 | Shutterstock
O gato da raça manês (ou manx, em inglês) é um felino único, conhecido por sua ausência de cauda e uma história envolta em mistério. Originário da Ilha de Man, localizada entre a Irlanda e a Grã-Bretanha, acredita-se que sua característica mais marcante tenha surgido de uma mutação genética espontânea, consolidada ao longo dos séculos por cruzamentos naturais na região. Essa combinação deu origem a um gato de aparência distinta e temperamento encantador, que hoje é admirado mundialmente.
A seguir, confira 4 características interessantes do gato da raça manês!

1. Aparência física

O gato manês é musculoso, de porte médio, com um corpo curto e robusto que exibe um arco suave da coluna, desde os ombros, até o lombo arredondado. A ausência de cauda é sua característica mais distinta, mas nem todos eles são completamente sem cauda ; há variações que incluem bichanos com pequenos cotos ou caudas parciais.

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Suas patas traseiras são mais longas que as dianteiras, dando a esse felino um movimento semelhante ao de coelhos. O manês possui bochechas proeminentes, olhos grandes e redondos, cuja cor geralmente combina com a pelagem, que pode apresentar qualquer padrão ou coloração. De acordo com a TICA ( The International Cat Association ), ele tem uma pelagem dupla macia, que pode variar conforme a estação.

2. Temperamento e personalidade

O manês é conhecido por sua personalidade afetuosa e leal. Esses gatos são excelentes companheiros e costumam criar laços profundos com seus tutores. Além disso, eles são curiosos e brincalhões, adorando participar das atividades familiares.
Embora sejam sociáveis, também podem ser reservados com estranhos, mas, uma vez que se sentem seguros, demonstram ser felinos amorosos e gentis. Conforme a TICA, seu temperamento deve ser equilibrado e sem sinais de agressividade.
O gato manês precisa de uma alimentação equilibrada para garantir o seu bem-estar (Imagem: puha dorin | Shutterstock)
O gato manês precisa de uma alimentação equilibrada para garantir o seu bem-estar Crédito: Imagem: puha dorin | Shutterstock

3. Cuidados com saúde e alimentação

Por conta da mutação genética que confere sua característica sem cauda, o manês pode estar predisposto a problemas na coluna e no sistema nervoso, como a síndrome do Manx, que afeta o desenvolvimento da espinha dorsal. Por isso, é essencial que os tutores escolham criadores confiáveis que realizem triagens genéticas rigorosas para minimizar esses riscos.
Além disso, a dieta do manês deve ser equilibrada, rica em proteínas de alta qualidade e adequada às suas necessidades individuais, para garantir sua musculatura robusta e bem-estar geral. Consultas regulares com o veterinário também são importantes para garantir a vacinação e a vermifugação, além de check-ups de rotina.

4. Educação e socialização

O manês é um gato inteligente e aprende rapidamente, o que facilita sua educação. Estimulação mental por meio de brinquedos interativos e desafios é essencial para mantê-lo saudável física e mentalmente. Como gosta de companhia, a socialização precoce com outros animais e pessoas ajuda a desenvolver um bom comportamento. Esse felino também se adapta bem a diferentes ambientes, desde que receba atenção suficiente de seus tutores.

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