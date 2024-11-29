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4 características do gato exótico da raça lykoi

Famoso por sua aparência incomum que lembra um lobisomem, ele é um felino surpreendentemente doce e amigável
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 11:43

O lykoi é uma raça considerada rara e lembra o mítico lobisomem (Imagem: Cicafotos | Shutterstock)
O lykoi é uma raça considerada rara e lembra o mítico lobisomem Crédito: Imagem: Cicafotos | Shutterstock
O lykoi é uma raça considerada rara e exótica. Seu nome deriva do grego e significa “lobo”, devido ao visual que lembra o mítico lobisomem. Esse felino começou a ser desenvolvido em 2011, nos Estados Unidos, com gatos de duas ninhadas diferentes que apresentavam a mutação. Dessa maneira, ele não foi modificado geneticamente ou cruzado para atingir sua aparência atual; a característica tão diferente surgiu naturalmente.
Abaixo, confira 4 características interessantes do gato da raça lykoi!

1. Aparência física

O lykoi possui um corpo magro, musculoso e de tamanho médio. Seu principal diferencial é a pelagem incompleta, que varia de quase sem pelos a um manto mais denso. Segundo a TICA (The International Cat Association), a coloração é predominantemente preta, com uma mistura de pelos escuros e brancos – que cria um efeito visual semelhante a um gambá.

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A ausência de pelos no rosto cria uma “máscara” que reforça o visual de lobisomem. Os olhos ovais e dourados são outro destaque, com contornos que lembram delineador branco, completando sua aparência peculiar. As orelhas são grandes e pontudas.

2. Temperamento e personalidade

Apesar do visual exótico, o lykoi é um gato extremamente carinhoso e sociável . Ele adora interagir com seus tutores e está sempre em busca de atenção. Conforme a TICA, esse felino é conhecido por sua curiosidade, inteligência e desejo de estar sempre próximo às pessoas, tornando-o ótimo companheiro. Além disso, seu instinto de caça fica bem evidente durante as brincadeiras.
É importante que o tutor esteja atento à saúde do lykoi devido à ausência de pelos (Imagem: Cicafotos | Shutterstock)
É importante que o tutor esteja atento à saúde do lykoi devido à ausência de pelos Crédito: Imagem: Cicafotos | Shutterstock

3. Cuidados com alimentação e saúde

Por ser uma raça derivada de mutações naturais, o lykoi geralmente tem boa saúde. Entretanto, é importante estar atento à sua pele e pelagem, pois sua falta parcial de pelos pode torná-lo mais suscetível a irritações ou sensibilidade ao sol, necessitando de cuidados durante temperaturas extremas.
Quanto à alimentação , ele precisa de uma dieta equilibrada e rica em proteínas de qualidade para ajudar a manter sua vitalidade e o ciclo saudável de sua pelagem. Neste caso, é importante consultar um veterinário para obter orientações sobre o melhor tipo de ração.

4. Educação e socialização

O lykoi é um gato muito inteligente e responde bem à socialização desde filhote. Inclusive, introduzi-lo a diferentes ambientes, pessoas e outros animais desde cedo é fundamental para garantir um bom comportamento. Além disso, ele se adapta facilmente a lares ativos e pode até aprender truques com paciência e reforço positivo.

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