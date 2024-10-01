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Mundo animal

4 características do gato da raça bombaim

Parecido com uma “minipantera”, ele é conhecido por sua pelagem preta brilhante e personalidade carinhosa
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 11:36

O bombaim é uma raça de gato musculosa e afetuosa (Imagem: Viktor Sergeevich | Shutterstock)
O bombaim é uma raça de gato musculosa e afetuosa Crédito: Imagem: Viktor Sergeevich | Shutterstock
A raça bombaim foi criada nos Estados Unidos, na década de 1950, por meio de um cruzamento entre o burmese e o american shorthair. Na época, a criadora Nikki Horner queria desenvolver um gato que lembrasse uma miniatura de pantera-negra, com olhos cor de cobre. O resultado foi um bichano de aparência elegante, musculoso e com temperamento afetuoso, que se tornou conhecido pela beleza única e personalidade extrovertida.
Abaixo, confira algumas características interessantes do gato da raça bombaim!

1. Aparência física

O bombaim é um gato de tamanho médio, mas possui uma musculatura surpreendentemente pesada para sua estrutura. Seu corpo é bem equilibrado, com uma aparência robusta e forte. A característica mais marcante dessa raça é a pelagem preta, que é curta, fina e extremamente brilhante. Além disso, seus olhos grandes e redondos, que variam de cobre a dourado, oferecem um contraste impressionante com seu pelo, reforçando sua semelhança com uma pantera. 

2. Temperamento e personalidade

Apesar de aparentar ser feroz, o bombaim é um gato extremamente afetuoso e companheiro. Ele adora estar perto de seus tutores – seguindo-os por toda a casa – e tem uma personalidade bastante extrovertida.
De acordo com a TICA (The International Cat Association), a raça se adapta bem a diferentes ambientes e pessoas, sendo indicada para lares com crianças ou outros animais. Curioso e inteligente, esse felino gosta de expressar seus sentimentos com miados suaves, mas constantes. 
O bombaim é uma raça que exige cuidados simples (Imagem: Viktor Sergeevich | Shutterstock)
O bombaim é uma raça que exige cuidados simples Crédito: Imagem: Viktor Sergeevich | Shutterstock

3. Cuidados com a saúde e alimentação

Os cuidados com a saúde do bombaim são relativamente simples. Sua pelagem curta exige escovações semanais. Ademais, manter uma dieta balanceada é essencial para evitar o sobrepeso, já que ele tem uma tendência a ganhar peso devido à sua musculatura pesada.
Além disso, consultas regulares ao veterinário são importantes para manter a saúde do gato em dia, especialmente para prevenção de doenças dentárias e problemas articulares, que podem ocorrer com o passar dos anos. 

4. Educação e socialização

Desde filhote, o bombaim se mostra um gato fácil de socializar. Conforme informações da TICA, ele tem um temperamento tranquilo, o que facilita sua adaptação a novos ambientes e pessoas. No entanto, é importante proporcionar estímulos para manter sua mente ativa, já que é um gato inteligente e gosta de explorar. Além disso, ele também responde bem ao treinamento e pode aprender truques simples, como buscar bolinhas, com reforço positivo. 

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