Como proteger cães e gatos do estresse das festas de final de ano

Fogos de artifício costumam incomodar bastante os pets Crédito: Billion Photos/Shutterstock

Estamos bem próximos das festas de final de ano, uma época de celebração e alegria, mas também de desafios para quem tem um pet em casa. A rotina normalmente sofre alterações, o que pode deixar os nossos companheiros de quatro patas mais estressados.

A médica-veterinária, Polyana Paixão, especialista em felinos, explica que para amenizar esse estresse é importante, principalmente por conta do barulho dos fogos de artifício, criar um espaço mais isolado em casa, onde o pet se sinta protegido, com as janelas fechadas e um ambiente atrativo, equipado com seus brinquedos preferidos, água, comida e a caixa de areia. “Se houver mais de um gato, o uso de um difusor de feromônios pode ajudar a manter a harmonia entre eles”, ressalta.

Ela também alerta os tutores para ficarem atentos às mudanças no comportamento do bichano, como perda de apetite, esconder-se com frequência, uso excessivo da caixa de areia, dificuldades para urinar ou vômitos. “Podem ser sinais de estresse, cistite ou ingestão de corpo estranho, e é fundamental procurar orientação de um médico-veterinário caso esses sintomas apareçam”.

Gatos possuem particularidades fisiológicas e comportamentais diferentes dos outros animais, por isso a importância de serem avaliados por um especialista.

"Procure uma clínica com um ambiente adequado para o atendimento felino, com baixo estresse e profissionais capacitados para oferecer o melhor cuidado para o seu amigo"

O médico-veterinário, Anderson de Castro, ressalta que com a movimentação nas residências que se tornam mais frequentes nesta época, os cães também necessitam de um espaço reservado e confortável para descansar, longe do barulho e da agitação.

“Os cães se assustam muito com os fogos de artifício. O uso de acessórios, como coletes antiestresse, pode ajudar a acalmá-los durante os momentos de barulho intenso. Além disso, manter o ambiente fechado e usar música calma pode ajudar a reduzir a ansiedade. Com o barulho dos fogos eles podem fugir de casa e se machucarem, pois ficam desorientados. Os cães têm uma audição muito aguçada e o barulho intenso pode causar estresse, ansiedade e medo”, lembra.

Ele também alerta os tutores para evitar dar alimentos humanos aos seus companheiros de quatro patas, especialmente os que podem ser tóxicos para os cães, como chocolates, uvas-passas, alho, cebola, carnes com ossos e sementes, que pode ocasionar engasgos e asfixia.

Evite compartilhar a comida das festas de fim de ano com seu animal de estimação Crédito: Shutterstock