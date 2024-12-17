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Cuidados

Como proteger cães e gatos do estresse das festas de final de ano

Agitação e fogos de artifício podem ser um desafio para tutores de pets; veja dicas para manter um ambiente tranquilo nesta época do ano

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 11:34

Publicado em 

17 dez 2024 às 11:34
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Cachorro no réveillon / Fogos de artifício
Fogos de artifício costumam incomodar bastante os pets Crédito: Billion Photos/Shutterstock
Estamos bem próximos das festas de final de ano, uma época de celebração e alegria, mas também de desafios para quem tem um pet em casa. A rotina normalmente sofre alterações, o que pode deixar os nossos companheiros de quatro patas mais estressados.
A médica-veterinária, Polyana Paixão, especialista em felinos, explica que para amenizar esse estresse é importante, principalmente por conta do barulho dos fogos de artifício, criar um espaço mais isolado em casa, onde o pet se sinta protegido, com as janelas fechadas e um ambiente atrativo, equipado com seus brinquedos preferidos, água, comida e a caixa de areia. “Se houver mais de um gato, o uso de um difusor de feromônios pode ajudar a manter a harmonia entre eles”, ressalta.
Ela também alerta os tutores para ficarem atentos às mudanças no comportamento do bichano, como perda de apetite, esconder-se com frequência, uso excessivo da caixa de areia, dificuldades para urinar ou vômitos. “Podem ser sinais de estresse, cistite ou ingestão de corpo estranho, e é fundamental procurar orientação de um médico-veterinário caso esses sintomas apareçam”.

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Gatos possuem particularidades fisiológicas e comportamentais diferentes dos outros animais, por isso a importância de serem avaliados por um especialista.
"Procure uma clínica com um ambiente adequado para o atendimento felino, com baixo estresse e profissionais capacitados para oferecer o melhor cuidado para o seu amigo"
O médico-veterinário, Anderson de Castro, ressalta que com a movimentação nas residências que se tornam mais frequentes nesta época, os cães também necessitam de um espaço reservado e confortável para descansar, longe do barulho e da agitação.
“Os cães se assustam muito com os fogos de artifício. O uso de acessórios, como coletes antiestresse, pode ajudar a acalmá-los durante os momentos de barulho intenso. Além disso, manter o ambiente fechado e usar música calma pode ajudar a reduzir a ansiedade. Com o barulho dos fogos eles podem fugir de casa e se machucarem, pois ficam desorientados. Os cães têm uma audição muito aguçada e o barulho intenso pode causar estresse, ansiedade e medo”, lembra.
Ele também alerta os tutores para evitar dar alimentos humanos aos seus companheiros de quatro patas, especialmente os que podem ser tóxicos para os cães, como chocolates, uvas-passas, alho, cebola, carnes com ossos e sementes, que pode ocasionar engasgos e asfixia.
Ceia de Natal em família
Evite compartilhar a comida das festas de fim de ano com seu animal de estimação Crédito: Shutterstock
“Também é importante, durante as festividades, observar se o seu cachorro apresenta mudanças de comportamento, como hiperatividade, inquietação excessiva ou tremores. Esses sinais podem indicar estresse ou desconforto, e é importante buscar a ajuda de um médico-veterinário se persistirem”.

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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