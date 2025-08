Moda

Vitória recebe evento de moda com Dudu Bertholini e estilistas do ES

Com entrada gratuita, ES Fashion 2025 reúne desfiles, palestras, música ao vivo e experiências gastronômicas

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 14:20

Os estilistas Dudu Bertholini e Marcí Vago estarão no ES Fashion 2025 Crédito: Zanone Fraissat / Folhapress / Divulgação

Entre os dias 7 e 10 de agosto, a Praça do Papa recebe a primeira edição do ES Fashion 2025, que reúne gratuitamente o melhor da moda, cultura e gastronomia em uma programação extensa e diversificada. O evento contará com desfiles de marcas capixabas e nacionais, palestras com profissionais renomados, shows e experiências gastronômicas, consolidando-se como uma vitrine de tendências e oportunidades para o setor criativo do estado. >

Com o objetivo de posicionar o Espírito Santo no mapa da moda brasileira, o evento promete movimentar o setor criativo, valorizar marcas locais e aproximar o grande público do universo fashion. A abertura oficial acontece nesta quinta-feira (7), às 17h, com solenidade, desfiles de formandos da FAESA e do CET Vasco Coutinho, e show de Serginho Oliveira no Espaço Gastronômico.>

Grandes nomes da moda nacional

A programação do ES Fashion 2025 é um convite à imersão nas novas tendências da moda e da criatividade. Entre os destaques confirmados estão Dudu Bertholini, estilista e apresentador do “Esquadrão da Moda”; Ivan Aguilar, alfaiate renomado conhecido por vestir autoridades; Sinesia Karol, estilista capixaba que conquistou o mundo com sua moda praia de luxo; além de nomes que fortalecem o cenário local como Júlia Loyola (Atitu), Marcí Vago, e Jadson Junior (Le Infance). >

Jadson Júnior, diretor de criação, inovação e estratégia da Le Infance Crédito: Acervo Pessoal

A sexta-feira (8) será marcada por uma série de encontros inspiradores. Às 14h, o Senac Espírito Santo promove o talk “O novo luxo: sustentabilidade, upcycling e a era da IA na moda” com Rerica Rodrigues e Josiclea Espicalki. Às 17h, Ivan Aguilar compartilha sua trajetória com o tema “Do berço ao branding”, e às 19h30, Dudu Bertholini comanda a palestra “Moda pra quê?”, que promete ser um dos pontos altos da programação.>

No sábado (9), o foco será o protagonismo feminino capixaba. As estilistas Júlia Loyola e Marcí Vago participam de um bate-papo às 15h30. À noite, o público poderá acompanhar desfiles das marcas Marcí, Hagaef, Atitu, Epzodium Jeans e Reklusa Jeans, além do aguardado desfile da marca internacional Sinesia Karol, seguido por show da Banda Blacksete.>

Já o domingo (10) reserva um encerramento emocionante com aula-show do chef Gilson Surrage, apresentação do Miss Mirim Espírito Santo e cerimônia de encerramento às 18h.>

Além das passarelas e palestras, o Espaço Gastronômico será um atrativo à parte, oferecendo shows ao vivo e aulas com chefs renomados como Thiago Correia e Gilson Surrage. Toda a programação é gratuita, com portões abertos a partir das 11h nos dias de evento.>

Vitória terá evento de moda com grandes nomes da cena nacional Crédito: Imagem gerada por IA

Programação

Quinta-feira – 7 de agosto (abertura)

17h – Abertura dos portões

17h – Credenciamento atacado

18h – Solenidade de abertura

19h30 – Desfile: FAESA

20h30 – Desfile: CET Vasco Coutinho

20h30 – Espaço Gastronômico: Show de Serginho Oliveira

Sexta-feira – 8 de agosto

11h – Abertura dos portões

12h – Espaço Gastronômico: Show de sax

14h – Talk Senac: Rerica Rodrigues e Josiclea Espicalki (“O novo luxo: sustentabilidade, upcycling e a era da IA na moda”)

17h – Espaço Gastronômico: Voz e violão

17h – Talk: Ivan Aguilar (“Do berço ao branding”)

18h30 – Desfile: Morena Tropical

19h30 – Palestra: Dudu Bertholini (“Moda pra quê?”)

20h30 – Desfile: Ivan Aguilar

Sábado – 9 de agosto

11h – Abertura dos portões

12h – Espaço Gastronômico: Show de sax

15h30 – Talk: Júlia Loyola (Atitu) e Marcí Vago (Marcí)

16h – Espaço Gastronômico: Voz e violão

17h – Desfile: Marcí, Hagaef e Atitu

18h – Aula-show: Chef Thiago Correia (Arroz de polvo com missô e barriga suína)

18h – Talk: Faesa e Jadson Junior (Le Infance) (“Criando memórias no agora e para sempre”)

19h – Desfile: Epzodium Jeans e Reklusa Jeans

20h30 – Desfile: Sinesia Karol

20h30 – Espaço Gastronômico: Show da Banda Blacksete

Domingo – 10 de agosto (encerramento)

11h – Abertura dos portões

12h – Espaço Gastronômico: Show de Marcelo Ribeiro

15h – Aula-show: Chef Gilson Surrage (Prato “Pérola do Mar”)

15h30 – Apresentação Miss Mirim Espírito Santo

18h – Encerramento oficial do ES Fashion 2025 >

Serviço

ES FASHION 2025

Data : 07 a 10 de agosto

: 07 a 10 de agosto Local : Praça do Papa, Vitória

: Praça do Papa, Vitória Entrada : gratuita

: gratuita Abertura dos portões: Quinta-feira: 17h / Sexta a domingo: 11h >

