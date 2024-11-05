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Maquiagem

Veja o tom de sombra ideal para cada cor de olho

Algumas tonalidades ajudam a realçar o olhar e dão mais destaque à maquiagem
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 14:36

A sombra ajuda a valorizar a cor dos olhos (Imagem: ShotPrime Studio | Shutterstock)
A sombra ajuda a valorizar a cor dos olhos Crédito: ShotPrime Studio | Shutterstock
Os olhos costumam receber bastante atenção na hora da maquiagem. Logo, conhecer as tonalidades de sombras que mais combinam com essa parte do rosto pode ajudar a realçar o olhar e a construir uma make bonita. Por isso, o maquiador BrunnoValentino indica os tons mais recomendados conforme a cor dos olhos. Confira!

1. Olhos castanhos

Olhos castanhos combinam com diversas tonalidades de sombras (Imagem: CarlosDavid | Shutterstock)
Olhos castanhos combinam com diversas tonalidades de sombras Crédito: CarlosDavid | Shutterstock
Os olhos castanhos combinam facilmente com as mais variadas tonalidades de sombras. Contrastam bem com cores frias como o azul e o verde.

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Castanho-claro

  • Fica lindo: pêssego, castanho, preto, berinjela, ocre, verde e salmão.
  • Também pode: perolado, dourado e marrom.
  • Evite: azul-claro.

Castanho-escuro

  • Fica lindo: marrom, bege, verde, azul, turquesa, roxo, preto, vinho, dourado, cobre, azul e lilás.
  • Também pode: todas as cores!
  • Evite: cores que você não gosta!

2. Olhos azuis e verdes

Olhos verdes combinam com cores que causam contraste (Imagem: Serg Zastavkin | Shutterstock)
Olhos verdes combinam com cores que causam contraste Crédito: Serg Zastavkin | Shutterstock
Para destacar os olhos claros, como verdes e azuis, é preciso buscar cores que causem contraste. Logo, evite tonalidades suaves, que desaparecem na pele. Sombras berinjela, avermelhadas e com tons arroxeados são recomendadas.

Azuis

  • Fica lindo: castanho, dourado, bronze e marrom.
  • Também pode: lilás, grafite, azul, preto e vinho.
  • Evite: laranja e rosa.

Verdes

  • Fica lindo: marrom, pêssego, ameixa, caqui e verde profundo.
  • Também pode: dourado, verde limão, roxo, lilás e acinzentado.
  • Evite: azul-claro e laranja.

3. Olhos pretos

Olhos pretos combinam com todas as cores de sombra (Imagem: Jacob Lund | Shutterstock)
Olhos pretos combinam com todas as cores de sombra Crédito: Jacob Lund | Shutterstock
Qualquer sombra vai bem com olhos pretos. Uma dica é optar por produtos iluminadores e cintilantes para destacar o olhar. Tons de bronze e dourado também caem bem.
  • Fica lindo: preto, branco, prateado, chumbo e cinza.
  • Também pode: qualquer cor que você gostar!
  • Evite: verde, se você tem o rosto muito amarelado.

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