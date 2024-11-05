Veja o tom de sombra ideal para cada cor de olho

Os olhos costumam receber bastante atenção na hora da maquiagem. Logo, conhecer as tonalidades de sombras que mais combinam com essa parte do rosto pode ajudar a realçar o olhar e a construir uma make bonita. Por isso, o maquiador BrunnoValentino indica os tons mais recomendados conforme a cor dos olhos. Confira!
1. Olhos castanhos
Os olhos castanhos combinam facilmente com as mais variadas tonalidades de sombras. Contrastam bem com cores frias como o azul e o verde.
Castanho-claro
- Fica lindo: pêssego, castanho, preto, berinjela, ocre, verde e salmão.
- Também pode: perolado, dourado e marrom.
- Evite: azul-claro.
Castanho-escuro
- Fica lindo: marrom, bege, verde, azul, turquesa, roxo, preto, vinho, dourado, cobre, azul e lilás.
- Também pode: todas as cores!
- Evite: cores que você não gosta!
2. Olhos azuis e verdes
Para destacar os olhos claros, como verdes e azuis, é preciso buscar cores que causem contraste. Logo, evite tonalidades suaves, que desaparecem na pele. Sombras berinjela, avermelhadas e com tons arroxeados são recomendadas.
Azuis
- Fica lindo: castanho, dourado, bronze e marrom.
- Também pode: lilás, grafite, azul, preto e vinho.
- Evite: laranja e rosa.
Verdes
- Fica lindo: marrom, pêssego, ameixa, caqui e verde profundo.
- Também pode: dourado, verde limão, roxo, lilás e acinzentado.
- Evite: azul-claro e laranja.
3. Olhos pretos
Qualquer sombra vai bem com olhos pretos. Uma dica é optar por produtos iluminadores e cintilantes para destacar o olhar. Tons de bronze e dourado também caem bem.
- Fica lindo: preto, branco, prateado, chumbo e cinza.
- Também pode: qualquer cor que você gostar!
- Evite: verde, se você tem o rosto muito amarelado.