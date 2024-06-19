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Lançamento

"Vix": Vitória é homenageada na nova coleção de maquiagens de Boca Rosa

Nova linha de Bianca Andrade conta com "Stick Cor" em 9 cores, cada uma remete a uma cidade do Brasil. E claro, "Vix" não ficou de fora dessa
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 19 de Junho de 2024 às 16:05

"Stick Cor" homenageia cidade de Vitória, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Instagram
Bianca Andrade, influenciadora e empresária da "Boca Rosa Beauty", surpreendeu os capixabas ao anunciar o lançamento de um produto multifuncional que homenageia a cidade de Vitória. Com nove tonalidades, o "Stick Cor" pode ser utilizado como batom, sombra ou blush. A pré-venda da linha rola em uma live exclusiva de lançamento, no dia 25 de junho.
A nova linha é composta por tonalidades nomeadas, de forma muita divertida, com apelidos de cidades do Brasil, são elas: Beagá (Belo Horizonte), Gyn (Goiânia), Jampá (João Pessoa), Jeri (Jericoacoara), Manaux (Manaus), Rildy (Rio de Janeiro), Tapajós (Tapajós) Poa (Porto Alegre) e Vix (Vitória).
O "Vix" tem tom caramelo com fundo alaranjado. A seleção de cores foi definida com base em estudos de tendência e nas tonalidades de pele das mulheres brasileiras.
E, claro, nos comentários do post de anúncio de Boca Rosa Beauty no Instagram, as capixabas foram à loucura! "Genteee, chocada que lembrou de Vitória. Nosso lugarzinho geralmente é tão esquecidinho!", comentou a influencer Jheny Santucci sobre o novo Stick "Vix".
"Stick Cor" contará com 9 cores diversas que homenageiam cidades do Brasil Crédito: Divulgação/Instagram
Além disso, a nova coleção de Bianca Andrade contará com mais produtos na pegada Stick. Além do "Stick Cor" que pode ser utilizado de várias formas, outros lançamentos estão na lista: o "Stick Pele", base com 50 tons de pele disponíveis e o novo pó facial - agora compacto - em sete cores diversas.
“O pó da Boca Rosa é compacto! Vocês sabiam que fora da nossa bolha de influenciadores e maquiadores, o pó que está na bolsa da mulher real brasileira é o compacto? E foi por isso que escolhemos ele para essa nova fase”, escreveu Bianca nas redes sociais.
Veja a divulgação do novo Stick Cor "Vix":

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