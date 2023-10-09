Bianca Andrade rompe com a Payot e inicia produção própria de maquiagens, diz jornal

Bianca Andrade (a Boca Rosa) Crédito: Gabriel Bertoncel/Divulgação

Bianca Andrade está com novos planos para 2024. Depois de uma parceria de cinco anos entre as empresas Boca Rosa Beauty e Payot, a empresária decidiu seguir sozinha com sua marca de maquiagem. De acordo com o jornal Correio Braziliense, o motivo do rompimento da influenciadora com a empresa francesa teria sido por conta de estratégias diferentes.

Segundo o jornal, Boca Rosa reconhece a importância dos anos de trabalho junto com a Payot e revela que já planejava trilhar esse caminho há algum tempo. “Eu quero que o Boca Rosa seja muito maior do que eu. Foram dois anos amadurecendo essa ideia e estou muito preparada para dar esse passo. É importante sabermos a hora certa de tomarmos grandes decisões”, detalhou.

Entre as novidades da marca, Bianca contou que a nova proposta da Boca Rosa Beauty terá pilares ainda mais fortes em inovação, sustentabilidade e diversidade. “Nesta nova fase, eu vou levar tudo o que aprendi com a Payot nesses anos que estivemos juntos. Além disso, podem esperar uma maior cartela de cores, brasilidades e muitas novidades. Vai ser completamente diferente do que vocês já me viram fazer”, disse.

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