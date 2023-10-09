Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Moda e Beleza
  • Bianca Andrade rompe com a Payot e inicia produção própria de maquiagens, diz jornal
Sucesso

Bianca Andrade rompe com a Payot e inicia produção própria de maquiagens, diz jornal

De acordo com o Correio Braziliense, as empresas Boca Rosa Beauty e Payot, gigante dos cosméticos, romperam parceria por conta de estratégias diferentes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 16:28

Bianca Andrade (a Boca Rosa) inaugura escritório em São Paulo
Bianca Andrade (a Boca Rosa) Crédito: Gabriel Bertoncel/Divulgação
Bianca Andrade está com novos planos para 2024. Depois de uma parceria de cinco anos entre as empresas Boca Rosa Beauty e Payot, a empresária decidiu seguir sozinha com sua marca de maquiagem. De acordo com o jornal Correio Braziliense, o motivo do rompimento da influenciadora com a empresa francesa teria sido por conta de estratégias diferentes.
Segundo o jornal, Boca Rosa reconhece a importância dos anos de trabalho junto com a Payot e revela que já planejava trilhar esse caminho há algum tempo. “Eu quero que o Boca Rosa seja muito maior do que eu. Foram dois anos amadurecendo essa ideia e estou muito preparada para dar esse passo. É importante sabermos a hora certa de tomarmos grandes decisões”, detalhou.
Entre as novidades da marca, Bianca contou que a nova proposta da Boca Rosa Beauty terá pilares ainda mais fortes em inovação, sustentabilidade e diversidade. “Nesta nova fase, eu vou levar tudo o que aprendi com a Payot nesses anos que estivemos juntos. Além disso, podem esperar uma maior cartela de cores, brasilidades e muitas novidades. Vai ser completamente diferente do que vocês já me viram fazer”, disse.

SUCESSO

Não é novidade que o nome Boca Rosa Beauty faz sucesso. Há cinco anos, a marca de Bianca Andrade chama atenção tanto do público como também dos negócios. Durante a parceria com a marca europeia, a empresa de Boca bateu recorde de vendas, tendo faturamento de R$ 120 milhões no primeiro ano da pandemia. Os números cresceram ainda mais no ano passado, atingindo o pico de R$ 180 milhões. Desde 2018, a influenciadora vem ganhando grande relevância no cenário de estratégia de marketing, acumulando diversos cases de sucesso.

Veja Também

Renan Bolsonaro rebate rumores envolvendo sua sexualidade em entrevista

Filhos de Gugu e Faustão se emocionam e vão às lágrimas no 'Domingão com Huck'

Quem é Victor Bonato, influencer evangélico preso acusado de abusar de fiéis

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bianca Andrade Famosos Maquiagem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A jornalista estava internada em estado grave no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte
Após cinegrafista, morre repórter da Band vítima de acidente em estrada de Minas Gerais
Barril de petróleo
Diante do colapso global, um novo Brasil
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados