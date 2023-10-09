Bianca Andrade rompe com a Payot e inicia produção própria de maquiagens, diz jornal

Bianca Andrade está com novos planos para 2024. Depois de uma parceria de cinco anos entre as empresas Boca Rosa Beauty e Payot, a empresária decidiu seguir sozinha com sua marca de maquiagem. De acordo com o jornal Correio Braziliense, o motivo do rompimento da influenciadora com a empresa francesa teria sido por conta de estratégias diferentes.
Segundo o jornal, Boca Rosa reconhece a importância dos anos de trabalho junto com a Payot e revela que já planejava trilhar esse caminho há algum tempo. “Eu quero que o Boca Rosa seja muito maior do que eu. Foram dois anos amadurecendo essa ideia e estou muito preparada para dar esse passo. É importante sabermos a hora certa de tomarmos grandes decisões”, detalhou.
Entre as novidades da marca, Bianca contou que a nova proposta da Boca Rosa Beauty terá pilares ainda mais fortes em inovação, sustentabilidade e diversidade. “Nesta nova fase, eu vou levar tudo o que aprendi com a Payot nesses anos que estivemos juntos. Além disso, podem esperar uma maior cartela de cores, brasilidades e muitas novidades. Vai ser completamente diferente do que vocês já me viram fazer”, disse.
SUCESSO
Não é novidade que o nome Boca Rosa Beauty faz sucesso. Há cinco anos, a marca de Bianca Andrade chama atenção tanto do público como também dos negócios. Durante a parceria com a marca europeia, a empresa de Boca bateu recorde de vendas, tendo faturamento de R$ 120 milhões no primeiro ano da pandemia. Os números cresceram ainda mais no ano passado, atingindo o pico de R$ 180 milhões. Desde 2018, a influenciadora vem ganhando grande relevância no cenário de estratégia de marketing, acumulando diversos cases de sucesso.