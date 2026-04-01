IBGE atualiza limites: Itapemirim ganha território e Piúma perde área

Vista aérea de Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Piúma/Divulgação

Dois municípios do Litoral Sul do Espírito Santo tiveram seus limites territoriais atualizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com a mudança, um deles ganhou área, enquanto o outro perdeu 0,423 quilômetro quadrado em uma região de divisa.

Na prática, Itapemirim ampliou seu território, passando de 550,710 km², em 2024, para 551,133 km² em 2025. Já Piúma teve redução, com a área diminuindo de 74,046 km² para 73,623 km² no mesmo período.

A alteração foi oficializada na última segunda-feira (30) e faz parte de um conjunto de revisões que atingiram 784 municípios brasileiros entre 2024 e 2025. Segundo o IBGE, as atualizações são realizadas com base em novas legislações, decisões judiciais, revisões cartográficas e dados encaminhados por órgãos estaduais responsáveis pela divisão territorial.

No caso dos municípios capixabas, o instituto informou que a mudança ocorreu a pedido do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), responsável pela demarcação administrativa no Estado, para atender à Lei Estadual nº 10.600/2016.

Ainda de acordo com o IBGE, o território brasileiro foi reduzido em 18,726 km² em relação ao valor divulgado em 2024. Atualmente, o país possui 8.509.360,850 quilômetros quadrados.