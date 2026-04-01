Passagem de ônibus em Linhares sobe para R$ 5,60

A tarifa, que antes era de R$ 4,95, subiu para R$ 5,60 Crédito: Alberto Costa

Os usuários de transporte público em Linhares, no Norte do Espírito Santo, começaram a quarta-feira (1º) com um novo valor na tarifa de ônibus. A passagem, que custava R$ 4,95, subiu para R$ 5,60 — um reajuste de R$ 0,65, que representa alta de 13%.

O valor, no entanto, pode ser reduzido. O prefeito Lucas Scaramussa informou que enviou um projeto de lei à Câmara Municipal. A proposta prevê que a prefeitura subsidie parte dos custos para mitigar o impacto financeiro ao morador. Se aprovado o projeto, o preço pago pelo passageiro cairá para R$ 5,30. Por enquanto, a tarifa de R$ 5,60 segue em vigor.

A Câmara Municipal de Linhares informou que a proposta ainda não começou a ser discutida oficialmente. Segundo a Casa, haverá uma audiência pública para debater o tema no dia 8 de abril, às 18h30, antes da votação.