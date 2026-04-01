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Transporte público

Passagem de ônibus em Linhares sobe para R$ 5,60

O prefeito informou que enviou um projeto de lei à Câmara para que a gestão municipal subsidie parte dos custos. Se aprovado, o preço cairá para R$ 5,30

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 12:43

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

01 abr 2026 às 12:43
Passagem de ônibus em Linhares sobe para R$5,60
A tarifa, que antes era de R$ 4,95, subiu para R$ 5,60 Crédito: Alberto Costa
Os usuários de transporte público em Linhares, no Norte do Espírito Santo, começaram a quarta-feira (1º) com um novo valor na tarifa de ônibus. A passagem, que custava R$ 4,95, subiu para R$ 5,60 — um reajuste de R$ 0,65, que representa alta de 13%.
O valor, no entanto, pode ser reduzido. O prefeito Lucas Scaramussa informou que enviou um projeto de lei à Câmara Municipal. A proposta prevê que a prefeitura subsidie parte dos custos para mitigar o impacto financeiro ao morador. Se aprovado o projeto, o preço pago pelo passageiro cairá para R$ 5,30. Por enquanto, a tarifa de R$ 5,60 segue em vigor.
A Câmara Municipal de Linhares informou que a proposta ainda não começou a ser discutida oficialmente. Segundo a Casa, haverá uma audiência pública para debater o tema no dia 8 de abril, às 18h30, antes da votação.
A empresa Via Norte, concessionária do serviço, afirmou que o aumento decorre da elevação dos custos operacionais. O diretor administrativo da empresa, Antonio Luiz Comerio, explicou que a queda no número de passageiros nos últimos anos prejudicou a arrecadação no município.

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