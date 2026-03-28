Preço da passagem de ônibus sobe em Cachoeiro; saiba quem paga nova tarifa

Passagem de ônibus em Cachoeiro aumenta em R$ 0,15 para quem paga em dinheiro e Vale-Transporte Crédito: Reprodução

A tarifa do transporte coletivo em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, terá reajuste a partir deste domingo (29), passando de R$ 5,10 para R$ 5,25, um aumento de 2,94%.

A mudança não vai atingir usuários que utilizam o Cartão Cidadão e o Cartão Escolar. Esses continuarão pagando R$ 4 e R$ 2, respectivamente, enquanto que passageiros que utilizam vale-transporte ou pagam em dinheiro serão impactados pelo novo preço, segundo o Consórcio Novo Trans.

"A medida busca equilibrar os custos operacionais do sistema, que vêm sendo impactados, principalmente, pela instabilidade no preço do óleo diesel. "O percentual aplicado não é suficiente para cobrir integralmente os gastos”, justificou a concessionária, por meio de nota. O último reajuste na tarifa havia sido aplicado em fevereiro de 2025.