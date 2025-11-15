Moda praia

Tendências do verão: veja os looks que prometem bombar nas praias capixabas

Marcas de moda praia do Espírito Santo planejam vestir as mulheres capixabas com elementos artesanais e tons neutros

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 08:00

Quase chegando, o verão promete dias de praia e muito estilo Crédito: Divulgação | Sun Bali/Borana

Faltando menos de dois meses para o verão, o sol já começa a dar as caras. E com a praia tão pertinho, é impossível não querer aproveitar aquele banho de mar. Mas, primeiro, que tal um banho de loja?

Segundo marcas de moda praia do Espírito Santo, o verão capixaba será de muitas cores neutras, texturas e versatilidade para um look que funciona dentro e fora da água. Se liga nas tendências:

Cores neutras

Preto, branco, off-white e marrom são as cores do momento. Para além disso, no máximo um tom pastel Crédito: Divulgação | Borana/Sun Bali

Aparentemente, as cores vibrantes do verão vão se ater às paisagens neste ano. As roupas de banho vão vir aos montes em cores neutras, como marrom e off-white.

É o que mostra o primeiro drop da coleção de alto verão da Sun Bali. Diretamente de Ecoporanga, no Noroeste do ES, a marca se arriscou em algumas estampas, mas ainda em tons mais sutis e designs pouco “barulhentos”, inspirados em padrões clássicos. Vemos poá, peixinhos e ondas, em preto, branco e tons pastéis, como rosa e azul.

Quando as cores aparecem, comumente tendem para o verde e azul, como na coleção mais recente da Borana, umas das maiores marcas capixabas do ramo, com filiais no Rio de Janeiro. Diferentes tons de turquesa funcionam como o ponto de cor em meio às peças off-white, caramelo e preto.

Versatilidade

A proposta é sair da praia direto pro rolê Crédito: Divulgação | Markai/Raízes

Aquela regra de “não repetir roupa” está por fora! A moda agora é reinventar as peças para diferentes ocasiões. Neste verão, até as roupas de banho poderão ser reutilizadas para rolês dos mais diferentes tipos.

A Markai, por exemplo, loja online sediada na Serra, vai apostar em maiôs, que funcionam facilmente como bodies, e nas modelagens universais — perfeitas para quem gosta daquela clássica marquinha. Além disso, pretendem focar nas peças lisas, que combinem com uma grande variedade de opções que a cliente já tenha no armário.

E a Raízes, marca artesanal de crochê de Vitória, para além dos biquínis que produzem sob encomenda, planeja um lançamento de saídas de praia, também propondo a transformação na roupa de banho em uma roupa comum — e estilosa — com a simples adição de uma sobreposição.

Texturas

Os detalhes "feitos à mão" vieram para ficar Crédito: Divulgação | Borana/Sun Bali/Raízes

Seja nas transparências e rendas da Borana, nos detalhes bordados da Sun Bali ou no crochê da Raízes, as texturas marcarão presença no verão 2025/26.

Em um momento de alta dos tons neutros, diferenciar os tecidos é uma ótima opção para manter a peça visualmente interessante e única. Tudo indica que o “feito à mão” está em alta e tende a continuar.

Resumindo, podemos esperar um verão de “menos é mais”. A dica é: invista nos detalhes. Pequenos bordados e cortes diferenciados são capazes de formar um look sutil, mas muito estiloso.

