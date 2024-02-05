Saiba como misturar prata com dourado e inovar nos looks

Mesclar prata e dourado pode lhe ajudar a montar produções mais modernas Crédito: Divulgação

Misturar prata e dourado em uma mesma produção é interessante, descolado e inovador, e vem dando o que falar.

Como consultora de estilo, tenho dicas para fazer você perder o receio de apostar nessas combinações, caso tenha, e mergulhar de cabeça nessa nova tendência que veio para ficar.

Por que não misturar? Falando em praticidade, modernidade e descontração para um look, a proposta de mesclar prata e dourado tem tudo para lhe ajudar a montar produções mais modernas e cheias de personalidade.

Vamos então a algumas dicas úteis.

1 NÃO DIVIDA POR ELEMENTOS EXPRESSIVOS Minha primeira dica é evitar dividir por elementos expressivos, como neste exemplo: usar uma peça de roupa ou um sapato prata com um cinto dourado. Comece, então, mesclando nos acessórios mesmo - como um cinto prata com um colar dourado. 2 PRIORIZE MISTURAS PRONTAS Use peças que já tenham essa misturinha pronta, de forma proposital. Colares, cintos, bolsas e sandálias já estão vindo com essa nova pegada prata/dourado e cairão superbem com uma camisa branca ou com aquela de cor única que precisa de um glow. 3 FAÇA SUAS PRÓPRIAS COORDENAÇÕES Experimente fazer suas próprias coordenações. Pegue aquele colar dourado que você adora e misture com outras peças no estilo gargantilha em tom prata. Você também pode misturar anéis e pulseiras.

Viu só? Não é difícil coordenar prata com dourado, e tenho certeza de que você vai adorar o resultado.

O mais legal dessa tendência é que ela vai lhe faz usar muito mais vezes tudo o que tem no armário, e aos poucos você vai ter mais facilidade em usar os cromados, juntos ou separados, nos looks.