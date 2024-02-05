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Moda

Saiba como misturar prata com dourado e inovar nos looks

Combinar acessórios nesses tons em uma mesma produção é uma tendência que chegou para ficar

Publicado em 05 de Fevereiro de 2024 às 17:14

Publicado em 

05 fev 2024 às 17:14
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

Saiba como misturar prata com dourado e inovar nos looks
Mesclar prata e dourado pode lhe ajudar a montar produções mais modernas  Crédito: Divulgação
Misturar prata e dourado em uma mesma produção é interessante, descolado e inovador, e vem dando o que falar.
Como consultora de estilo, tenho dicas para fazer você perder o receio de apostar nessas combinações, caso tenha, e mergulhar de cabeça nessa nova tendência que veio para ficar.
Por que não misturar? Falando em praticidade, modernidade e descontração para um look, a proposta de mesclar prata e dourado tem tudo para lhe ajudar a montar produções mais modernas e cheias de personalidade.
Vamos então a algumas dicas úteis. 

1

NÃO DIVIDA POR ELEMENTOS EXPRESSIVOS

Minha primeira dica é evitar dividir por elementos expressivos, como neste exemplo: usar uma peça de roupa ou um sapato prata com um cinto dourado. Comece, então, mesclando nos acessórios mesmo - como um cinto prata com um colar dourado.

2

PRIORIZE MISTURAS PRONTAS

Use peças que já tenham essa misturinha pronta, de forma proposital. Colares, cintos, bolsas e sandálias já estão vindo com essa nova pegada prata/dourado e cairão superbem com uma camisa branca ou com aquela de cor única que precisa de um glow.

3

FAÇA SUAS PRÓPRIAS COORDENAÇÕES

Experimente fazer suas próprias coordenações. Pegue aquele colar dourado que você adora e misture com outras peças no estilo gargantilha em tom prata. Você também pode misturar anéis e pulseiras.
Viu só? Não é difícil coordenar prata com dourado, e tenho certeza de que você vai adorar o resultado.
O mais legal dessa tendência é que ela vai lhe faz usar muito mais vezes tudo o que tem no armário, e aos poucos você vai ter mais facilidade em usar os cromados, juntos ou separados, nos looks. 
Então, bora misturar? Espero que você tente! Um beijo grande e até a próxima.

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Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

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