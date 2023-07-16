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Cabelos

Mullet: conheça o corte dos anos 1980 que voltou com tudo na cabeça dos capixabas

Conhecido por "corte Chitãozinho & Xororó", o estilo famoso nos anos 1980 e início dos anos 1990 tem ganhado adeptos entre os jovens do ES
Adriana Rios

Adriana Rios

Publicado em 16 de Julho de 2023 às 10:00

Mullet: conheça o corte de cabelo que está fazendo a cabeça dos capixabas
Mullet: conheça o corte de cabelo que está fazendo a cabeça dos capixabas Crédito: Reprodução de vídeo/TV Gazeta
Sucesso nos anos 1980 e 1990, o corte de cabelo "mullet" está de volta com tudo! Também conhecido no Brasil como corte Chitãozinho e Xororó, o estilo está novamente levando jovens para as barbearias do Espírito Santo. 
O estudante Gustavo Oliveira, de 17 anos, é um dos adeptos do mullet. Segundo ele, a inspiração para ousar na barbearia veio do pai, que tinha o corte no passado. "Eu vi uma foto do meu pai com o meu tio e achei um máximo esse estilo de cabelo, decidi fazer e não me vejo mais sem ele agora (risos)", contou.
Assista ao vídeo a seguir e relembre o sucesso do mullet:

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