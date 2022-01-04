"Nevou" no ES: cabelo platinado é febre entre o público masculino

Nevou? Nada, o cabelo platinado está na moda do verão capixaba Crédito: Shutterstock

A onda do cabelo platinado está tomando conta do verão capixaba, especialmente entre o público masculino. O famoso “nevou”, apelido por causa da cor branca do cabelo, é a verdadeira sensação entre os jovens. Aposta para o período mais quente do ano, podendo chegar até o carnaval, o procedimento requer alguns cuidados para não ter problemas maiores no futuro.

Todos os tipos de cabelo podem ficar platinados. Porém, os fios crespos requerem mais cuidados, uma vez que são mais ressecados e suscetíveis à quebra. Como o procedimento agride mais ainda os fios, é essencial que os fios passem por uma análise minuciosa antes da despigmentação total.

O recomendado é realizar a descoloração em salões e barbearias especializadas. Na Grande Vitória, o preço costuma variar entre R$70 a R$150, dependendo dos produtos utilizados e do local do estabelecimento. Além de ser um processo que leva muita química, não é nada rápido atingir a cor certa. Até "nevar" são em média duas horas e meia, sendo de duas a três mãos do produto. Dependendo, é bom realizar o procedimento de descoloração em até três sessões com bastante hidratação nos intervalos.

“No verão, a cada dez clientes que vem na barbearia, sete querem platinar o cabelo. Eu recomendo fazer o procedimento com profissionais, caso contrário pode danificar a raiz ou acabar não ficando na coloração esperada”, contou o barbeiro Gustavo Mattos.

Mas vamos ao que interessa, como o efeito platinado é feito na prática? Fomos conferir de perto e o ‘HZ’, é claro, não ficou de fora dessa e te mostra todas as etapas da mudança de visual.

Your browser does not support the video tag.

Passo a passo

O primeiro passo é a mistura do pó descolorante com água oxigenada. Após a combinação dos produtos, a química é aplicada na raiz do cabelo. É importante utilizar um pente fino para a mistura conseguir atingir todos os fios. Depois, é colocado um papel filme em todo o couro cabeludo para reter o calor. A primeira etapa dura cerca de 40 minutos.

Passada a primeira aplicação, o cabelo começa a abrir tons de loiro. Mas como o objetivo é chegar no branco, o processo se repete outras duas vezes. É preciso colocar mais uma mão da mistura por 40 minutos e outra de 20 minutos, sempre com o papel filme para acelerar e amenizar o resultado. É bom frisar que após a terceira mão, o couro cabeludo pode arder até a lavagem final.

O último passo é a lavagem. Com os fios de cabelo brancos, a química é completamente retirada com água corrente e shampoo matizador. O toque final é um creme matizador para hidratar o cabelo.

Recomendações

Caso queira platinar o cabelo em casa, é bom ficar atento aos produtos para não ter nenhum tipo de reação ou alergia. Além disso, seguir o passo a passo é fundamental para garantir que outros problemas, como a perda de cabelo e danificações nas raízes, aconteçam.

Lembre-se de hidratar bastante os fios após o finalizar o procedimento, uma vez que eles ficam bastante ressecados. Outra importante observação é evitar entrar em piscinas ou mar por alguns dias para o cabelo não alterar a coloração.

Outro ponto para ficar de olho é o tipo de shampoo a ser usado após a descoloração. É importante buscar produtos matizadores, que devem ser usados uma vez na semana, e usar shampoos para cabelos coloridos, preferencialmente os loiros.