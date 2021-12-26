Artificial ou a jato: os estilos de bronzeamento em alta no verão

Durante o verão, muitas pessoas procuram as clínicas de bronzeamento para conseguir uma pele dourada Crédito: Svyatoslav Lypynskyy/Freepik

Virgínia Fonseca, Gabi Martins, Viih Tube e Geisy Arruda. Isso só para citar algumas famosas que, recentemente, aderiram ao bronzeamento para curtir o verão 2022. Afinal, a época mais ensolarada do ano pede uma pele dourada.

"HZ" conversou com a influencer e "personal bronze" Bellaflor, que possui três clínicas especializadas em bronzeamento na Grande Vitória, e constatou que, nessa época do ano, o público que deseja ganhar uma "corzinha esperta" praticamente triplica. "Atendemos cerca de 120 clientes por dia", destaca, afirmando que duas técnicas são usadas: a de exposição ao sol, aplicando um produto artificial, e o bronzeamento a jato, ou gelado, onde é usada uma tinta autobronzeadora no corpo.

A primeira técnica é o popular bronzeamento na laje, que usa exposição solar e um produto bronzeador (quase sempre uma parafina própria para a ocasião, liberada pela Anvisa), além de uma fita adesiva para criar a (famosa) marca de biquíni, tradição entre as mulheres brasileiras. Quem desejar, também pode usar um biquíni tradicional.

"Faz muito sucesso desde o clipe da Anitta ('Vai Malandra', de 2017) e a técnica continua sendo a típica das comunidades cariocas. Entre as tendências para esse verão, estão os biquínis criados com a fita colorida Decorlux, que possuiu uma menor concentração de chumbo, o que proporciona um bem-estar maior, pois emite menos calor. Além disso, as clientes estão preferindo biquínis menores, mais finos, especialmente nos seios. Nos anos anteriores, as marquinhas eram maiores. Hoje, é bem pequena, para dar um ar mais elegante e sofisticado", destaca.

De acordo com especialista, as mulheres estão optando por marquinhas pequenas, mais discretas e elegantes Crédito: Bellaflor

Bellaflor informa que uma sessão de bronzeamento, que dura cerca de três horas (sempre aproveitando o sol da manhã, de 8h às 11h), precisa ser acompanhada por um profissional com experiência. Caso contrário, há o risco de se expor ao sol de maneira inadequada, o que pode causar envelhecimento da pele e queimaduras.

"O profissional vai coordenando as etapas, cronometrando o tempo exato para cada posição na esteira (três posições na parte da frente e duas nas costas), para que a cor fique natural e uniforme, não causando os indesejados descascamentos. Nesse tempo, a pessoa precisa se hidratar, com água e com o tradicional banho de mangueira. O rosto deve ficar tapado com uma toalha", explica.

Cada sessão de bronzeamento com fita custa cerca de R$ 90 e a marquinha de biquíni dura em média três meses.

PINTURA

Há, também, a opção do bronzeamento conhecido como a jato ou gelado. "Nesse procedimento, a cliente usa um biquíni (de fita ou convencional) e recebe um jato pulverizado por um compressor (espécie de bomba). Fazemos um tipo de pintura corporal", explica a "personal bronze", falando que a técnica é segura quando realizada com produtos regulamentados pela Anvisa.

"Usamos uma tinta autobronzeadora que estimula a pigmentação da pele. Normalmente, o resultado tem eficácia de uma semana", adianta a especialista. Uma sessão de bronzeamento a jato custa em torno de R$ 150.

De acordo com o portal Dicas de Mulher, deve-se esperar de 7 a 8 horas para tomar banho após o procedimento, pois é o tempo para a reação química ficar completa. Além disso, é aconselhado depilar o corpo antes de realizar a sessão.

Resultado do bronzeamento a jato feito com biquini de fita Crédito: Bellaflor

Bellaflor, por sua vez, dá uma dica infalível para que o bronzeamento fique ainda mais perfeito. "Indico sucos ricos em betacaroteno, que prolongam o bronzeado, como os de laranja, beterraba e cenoura. Eles auxiliam na produção da melanina", aponta.

Em tempo: também há a opção das câmeras de bronzeamento artificial, mas a Anvisa proibiu o método no Brasil em 2009, usando como base um estudo da Sociedade Brasileira de Dermatologia. A pesquisa afirma que o procedimento oferece risco de câncer de pele, pois usa radiação UVA, que causa, além de tumores, envelhecimento precoce da pele.

CUIDADOS

Para quem busca um "dourado" perfeito na pele neste verão, a dermatologista Juliana Drumond indica o procedimento de bronzeamento a jato, considerado mais seguro pelos médicos.

"É usada a substância diidroxiacetona, que induz uma coloração segura. É importante ressaltar que o procedimento precisa ser feito se a pele estiver íntegra, sem feridas ou machucados", aconselha, enfatizando que qualquer exposição ao sol é nociva.

"Por menor que seja, a exposição solar aumenta o risco de câncer de pele e envelhecimento precoce. Mesmo na parte da manhã temos uma alta incidência de raios UVA".