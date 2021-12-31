Saiba escolher óculos de sol de acordo com o formato do seu rosto

Um dos acessórios mais usados no verão: os óculos de sol. Seja nas praias, na rua e até nos eventos sociais, todo mundo quer ficar bem com um que combine com o seu estilo. É bom frisar que o mais importante é se sentir confortável, mas algumas dicas podem ser preciosas na hora de ir às compras. Entre elas, o formato do rosto.
O 'HZ' reuniu 6 tipos de rosto: quadrado, redondo, oval, coração, diamante e triangular. Além de explicar o formato dos perfis, convidamos uma especialista para apontar o óculos de sol ideal para cada um. Ana Luiza Azevedo, executiva de uma ótica em Vitória, separou os principais modelos que costumam valorizar a fisionomia.
ROSTO TRIANGULAR
O rosto quadrado é aquele com a mandíbula e ângulos retos. A especialista explica que o óculos de sol ideal busca suavizar os traços. Nesse caso, os modelos recomendados são os redondos, ovais e gatinho.
O rosto redondo tem a largura e a altura praticamente do mesmo tamanho. Para esse tipo de rosto mais arredondado, o ideal são os óculos retangulares e quadrados.
No rosto oval, a linha do comprimento é maior que a linha da largura, o que causa o efeito alongado do rosto. Para esse formato, o ideal são os óculos redondos e retangulares.
O formato “coração” é aquele com a linha do comprimento maior que a linha da largura. Neste tipo de rosto, o queixo é geralmente mais afinado. Segundo a especialista, o óculos de sol ideal é o quadrado ou retangular.
O formato diamante faz alusão a região das maçãs do rosto, que são maiores em relação à testa e ao maxilar. O mais recomendado nesse caso são os óculos de forma “aviador”, gatinho e redondo.
O rosto triangular é aquele que realça a mandíbula, um formato mais largo e quadrado. De acordo com Ana Luiza, o melhor tipo de óculos para pessoas que possuem esses traços é o aviador.