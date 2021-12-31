Saiba escolher óculos de sol de acordo com o formato do seu rosto

ROSTO TRIANGULAR

O rosto quadrado é aquele com a mandíbula e ângulos retos. A especialista explica que o óculos de sol ideal busca suavizar os traços. Nesse caso, os modelos recomendados são os redondos, ovais e gatinho.

O rosto redondo tem a largura e a altura praticamente do mesmo tamanho. Para esse tipo de rosto mais arredondado, o ideal são os óculos retangulares e quadrados.

No rosto oval, a linha do comprimento é maior que a linha da largura, o que causa o efeito alongado do rosto. Para esse formato, o ideal são os óculos redondos e retangulares.

O formato “coração” é aquele com a linha do comprimento maior que a linha da largura. Neste tipo de rosto, o queixo é geralmente mais afinado. Segundo a especialista, o óculos de sol ideal é o quadrado ou retangular.

O formato diamante faz alusão a região das maçãs do rosto, que são maiores em relação à testa e ao maxilar. O mais recomendado nesse caso são os óculos de forma “aviador”, gatinho e redondo.