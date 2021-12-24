Tranças estão em alta no verão; conheça três tipos para arrasar

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Fulani

Caracterizadas por serem enraizadas nas laterais, esse modelo explodiu em 2021 e continua sendo tendência. De acordo com Vivis, "são as tranças que mais estão saindo. A galera está usando em mais tons do morena iluminada, sendo uma aposta para o verão".

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Box braid

A box braid são tranças sintéticas que deixam o cabelo mais estiloso e ousado, servindo também como uma proteção aos fios. "A box braid no morena iluminada, cor mp30, é a mais usada. É uma cor que muda mas não muda tanto, uma aposta certa", revela.

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Trança lateral