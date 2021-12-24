Tranças estão em alta no verão; conheça três tipos para arrasar

Nagô, box braids, crochet braids, chanel, fulani, twist… Essas são as milhares de possibilidades para trançar o cabelo e mudar o visual. Diversas e exuberantes, as tranças também podem ser ideais para o verão, época em que a praticidade é o lema. Elas ficam bonitas para o dia e para a noite, te deixando preparado para aproveitar sem se preocupar com o cabelo.
A trancista Viviane Reis, mais conhecida como "Vivis" pela sua clientela, vê um potencial do seu empreendimento crescer nessa nova estação. "Com certeza, as tranças aumentam no verão, período do ano de mudanças e todo mundo quer ser diferente", conta ao HZ.
Conhecida no ramo das tranças desde 2019, Viviane já passou por diversos períodos e tendências que ficaram para trás e outras que permanecem. As cores na trança, por exemplo, que muitas vezes são as esperadas para o verão, nem sempre ficam em alta. "O colorido nem sempre entra em ação, depende do tipo de trança, como uma lateral", completa.
"Trança é muito sobre autoestima, sobre quem somos, nossa identidade. Então, você tem que ter todo um cuidado, um preparo"
Perguntada sobre os tipos de tranças que vão ser a pedida do verão, a trancista responde prontamente: fulani, box braid e a típica trança lateral. É a vez delas!
Conheça os 3 tipos de tranças que vão bombar no verão! Confira:
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Fulani
Caracterizadas por serem enraizadas nas laterais, esse modelo explodiu em 2021 e continua sendo tendência. De acordo com Vivis, "são as tranças que mais estão saindo. A galera está usando em mais tons do morena iluminada, sendo uma aposta para o verão".
02
Box braid
A box braid são tranças sintéticas que deixam o cabelo mais estiloso e ousado, servindo também como uma proteção aos fios. "A box braid no morena iluminada, cor mp30, é a mais usada. É uma cor que muda mas não muda tanto, uma aposta certa", revela.
03
Trança lateral
Essa é uma trança que, normalmente, sempre está em alta no verão. A diferença é que agora o uso de acessórios se faz mais presente. "A boa e velha trança lateral teve um upgrade com fitas acetinadas para colocar entre os fios. As pessoas falam até que é trança de mandrake", conta a trancista.