Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Penteado digno de altar

Tutorial: 9 passos para fazer um coque trançado

O coque é indicado para as noivinhas que querem algo simples e elegante para o Grande Dia. Ou mesmo, para as madrinhas e quem adora testar um novo penteado

Publicado em 10 de Outubro de 2019 às 10:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2019 às 10:43
Coque trançado para noivas Crédito: Divulgação/ All Things Hair
Uma tarefa difícil é escolher penteados, não é mesmo? e se esse for para o dia da cerimônia do casamento essa tarefa se complica mais ainda. Porém, uma dica boa é separar algumas fotos de referências ou ainda testar tutoriais em casa. Para isso,  o All Things Hair preparou um passo a passo do coque trançado, um penteado simples, que garante modernidade e elegância. E que pode ser usado tanto pelas noivinhas, quanto por convidadas ou madrinhas na ocasião. 
Esse coque só vai precisar de dois elásticos de cabelo, grampos e, se quiser, um acessório para usar e arrematar o look.
Coque trançado para noivas Crédito: Divulgação/ All Things Hair
LAVAGEM
Antes de tudo, é essencial estar com os cabelos limpos. 
REVITALIZAÇÃO
Embora seja essencial, apenas a lavagem não garante fios hidratados e sem frizz. Por isso, aplique um leave-in. O produto ajuda a hidratar, desembaraçar, controlar o frizz,  e ainda proteger do calor e redefinir os fios.
Coque trançado para noivas Crédito: Divulgação/ All Things Hair
DIVIDA O CABELO
 O primeiro passo é dividir o cabelo em duas partes iguais.
Coque trançado para noivas Crédito: Divulgação/ All Things Hair
PRENDA
Agora, crie dois rabos de cavalo baixos e prenda com elástico.
Coque trançado para noivas Crédito: Divulgação/ All Things Hair
TRANCE
Faça duas tranças simples, seguindo até a pontinha e prendendo cada uma com um elástico pequeno.
Coque trançado para noivas Crédito: Divulgação/ All Things Hair
CRIE O COQUE 
Cruze as tranças posicionando-as na nuca, criando um “ninho”.
Coque trançado para noivas Crédito: Divulgação/ All Things Hair
USE GRAMPOS E PRENDA
Utilize grampos largos para prender o penteado.
Coque trançado para noivas Crédito: Divulgação/ All Things Hair
FINALIZAÇÃO
Para dar um toque de glamour, vale apostar em um acessório, como uma presilha de pedras ou, até mesmo, flores. Opte por um item que combine com o estilo do seu vestido e da celebração. Por exemplo: flores ficam lindas em um casamento na praia ou no campo durante o dia. Já acessórios com brilhos e pedrarias, combinam com um evento de noite.
Coque trançado para noivas Crédito: Divulgação/ All Things Hair

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista
Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados