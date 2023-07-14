Festival de Inverno de Domingos Martins começa nesta sexta (14) com vasta programação

Sandrera celebra 25 anos de carreira em show no Festival de Inverno de Domingos Martins Crédito: @sandreraebanda, em foto de Vagna Ganen

Com a chegada da estação mais fria do ano, as montanhas capixabas se tornam o cenário perfeito para um encontro único entre arte, música e natureza exuberante. E é justamente nesse contexto poético que acontece o Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins, cuja 28ª edição terá início nesta sexta (14). O evento segue até 23 de julho em vários pontos da cidade, sempre com entrada franca. São mais de 80 atrações e 100 horas de (boa) música.

Um dos destaques da primeira noite será o show "Um Lugar ao Som", de Sandrera, potente nome da música independente capixaba - e referência quando o assunto é Folk Music no ES - que celebra os 25 anos de estrada.

Com participações especiais de Landau e Zé Geraldo, a performance do artista canela-verde apresentará releituras de nomes que influenciaram sua caminhada, como o próprio Zé Geraldo (com quem gravou "Um Lugar ao Som", faixa que estará presente no novo disco do capixaba, "Quase Hippie", com lançamento em breve), Raul Seixas, Belchior e Bob Dylan.

O público terá a oportunidade de cantar junto sucessos que marcaram a trajetória de Sandrera, como "Tá Freud, Baia" (veja clipe abaixo), "Se Tudo Der Errado Eu Viro Hippie", "Ofício", "Querida Kika" (criada a partir da musicalização de uma carta escrita por Raul Seixas à mulher) e "Esmola".

"Escolhi o Festival de Domingos Martins para comemorar os 25 anos de carreira porque é um evento que respira música e arte de qualidade durante duas semanas. Além disso, sou fascinado pelas montanhas", detalhou Sandrera, em rápido bate-papo com "HZ", dizendo ser a terceira vez que se apresenta no evento martinense.

"Esse encontro com Zé Geraldo é um sonho realizado. Ele ouviu 'Coração Afoito', de meu último trabalho, e 'Prateleira'. Gostou das faixas e propôs uma parceira. Landau, que também estará no palco, é outra inspiração. Vamos tocar juntos 'Rock'n Roll Mainha', outra faixa que integrará 'Quase Hippie'", enumera.

Rememorando a trajetória, Sandrera afirma que viveu momentos únicos. "Minhas turnês pela Europa, com apresentações na França (onde tocou três vezes) e na Noruega, e a parceria com o grupo Folgazões, na peça 'Cantantes e Brincantes', foram ações muito especiais. Essas conquistas são importantes para um artista independente", enfatiza, dizendo que deve transformar o show "Um Lugar ao Som", que apresentará em Domingos Martins, em turnê que promete circular pelo Estado e fora dele.

"Além disso tem um projeto muito bacana que desenvolvi na pandemia da Covid-19, o 'Poemas Engarrafados', que tem uma pegada mais acústica. Temos uma apresentação agendada para o final do mês, no Parque Botânico da Vale, em Vitória", conta.

OUTRAS ATRAÇÕES

A sexta (14) também contará com um encontro de estilos e talentos no Festival de Inverno de Domingos Martins. Às 20h30, rola um Concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), sob a regência do maestro Helder Trefzger, tendo como solista o pianista Wagner Tiso.

O público poderá conferir obras que homenageiam Heitor Villa-Lobos, como "Mandu-Çarará", "Choro de Mãe" e "Cenas Brasileiras", em uma suíte composta por Tiso. Vale destacar que o pianista foi um dos fundadores do Clube da Esquina, um dos maiores movimentos musicais do país, e sua trajetória é marcada por colaborações com artistas renomados, como Milton Nascimento.

No sábado (15), o Palco Principal receberá Nano Vianna e seu show "Descontrusom", uma proposta ousada que traz novas roupagens para canções de artistas como Cássia Eller, Michael Jackson, Bon Jovi, Cartola, Adele e Caetano Veloso.

Para fechar o primeiro sábado do evento, o público poderá se divertir ao som do rock nacional dos anos 1980 com Sylvinho Blau Blau, que promete trazer os sucessos que marcaram sua trajetória e, sim, vai ter a inesquecível "Meu Ursinho Blau Blau". Solta o som, DJ!

Mas as atrações do Festival de Inverno não param por aí. Durante todo o evento, o público terá a oportunidade de desfrutar de uma variedade de apresentações espalhadas por diferentes palcos. Haverá orquestras, concertos, grupos sinfônicos e shows de talentos locais, estaduais e nacionais. Vale a pena conferir o Palco Livre, um espaço democrático que reunirá apresentações individuais e de grupos de diferentes estilos musicais na charmosa Rua de Lazer de Domingos Martins.

PROGRAMAÇÃO GRATUITA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS