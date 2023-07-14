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Cultura

Festival de Inverno de Domingos Martins começa nesta sexta (14) com vasta programação

Evento gratuito segue até 23 de julho com nomes como Wagner Tiso, Sylvinho Blau Blau e Zé Geraldo, que participa do show de 25 anos de carreira de Sandrera; veja programação completa
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 09:49

Sandrera celebra 25 anos de carreira em show no Festival de Inverno de Domingos Martins
Sandrera celebra 25 anos de carreira em show no Festival de Inverno de Domingos Martins Crédito: @sandreraebanda, em foto de Vagna Ganen
Com a chegada da estação mais fria do ano, as montanhas capixabas se tornam o cenário perfeito para um encontro único entre arte, música e natureza exuberante. E é justamente nesse contexto poético que acontece o Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins, cuja 28ª edição terá início nesta sexta (14). O evento segue até 23 de julho em vários pontos da cidade, sempre com entrada franca. São mais de 80 atrações e 100 horas de (boa) música.
Um dos destaques da primeira noite será o show "Um Lugar ao Som", de Sandrera, potente nome da música independente capixaba - e referência quando o assunto é Folk Music no ES - que celebra os 25 anos de estrada.
Com participações especiais de Landau e Zé Geraldo, a performance do artista canela-verde apresentará releituras de nomes que influenciaram sua caminhada, como o próprio Zé Geraldo (com quem gravou "Um Lugar ao Som", faixa que estará presente no novo disco do capixaba, "Quase Hippie", com lançamento em breve), Raul Seixas, Belchior e Bob Dylan.
O público terá a oportunidade de cantar junto sucessos que marcaram a trajetória de Sandrera, como "Tá Freud, Baia" (veja clipe abaixo), "Se Tudo Der Errado Eu Viro Hippie", "Ofício", "Querida Kika" (criada a partir da musicalização de uma carta escrita por Raul Seixas à mulher) e "Esmola". 
"Escolhi o Festival de Domingos Martins para comemorar os 25 anos de carreira porque é um evento que respira música e arte de qualidade durante duas semanas. Além disso, sou fascinado pelas montanhas", detalhou Sandrera, em rápido bate-papo com "HZ", dizendo ser a terceira vez que se apresenta no evento martinense.
"Esse encontro com Zé Geraldo é um sonho realizado. Ele ouviu 'Coração Afoito', de meu último trabalho, e 'Prateleira'. Gostou das faixas e propôs uma parceira. Landau, que também estará no palco, é outra inspiração. Vamos tocar juntos 'Rock'n Roll Mainha', outra faixa que integrará 'Quase Hippie'", enumera. 
Rememorando a trajetória, Sandrera afirma que viveu momentos únicos. "Minhas turnês pela Europa, com apresentações na França (onde tocou três vezes) e na Noruega, e a parceria com o grupo Folgazões, na peça 'Cantantes e Brincantes', foram ações muito especiais. Essas conquistas são importantes para um artista independente", enfatiza, dizendo que deve transformar o show "Um Lugar ao Som", que apresentará em Domingos Martins, em turnê que promete circular pelo Estado e fora dele.
"Além disso tem um projeto muito bacana que desenvolvi na pandemia da Covid-19, o 'Poemas Engarrafados', que tem uma pegada mais acústica. Temos uma apresentação agendada para o final do mês, no Parque Botânico da Vale, em Vitória", conta. 

OUTRAS ATRAÇÕES

A sexta (14) também contará com um encontro de estilos e talentos no Festival de Inverno de Domingos Martins. Às 20h30, rola um Concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), sob a regência do maestro Helder Trefzger, tendo como solista o pianista Wagner Tiso.
O público poderá conferir obras que homenageiam Heitor Villa-Lobos, como "Mandu-Çarará", "Choro de Mãe" e "Cenas Brasileiras", em uma suíte composta por Tiso. Vale destacar que o pianista foi um dos fundadores do Clube da Esquina, um dos maiores movimentos musicais do país, e sua trajetória é marcada por colaborações com artistas renomados, como Milton Nascimento.
No sábado (15), o Palco Principal receberá Nano Vianna e seu show "Descontrusom", uma proposta ousada que traz novas roupagens para canções de artistas como Cássia Eller, Michael Jackson, Bon Jovi, Cartola, Adele e Caetano Veloso. 
Para fechar o primeiro sábado do evento, o público poderá se divertir ao som do rock nacional dos anos 1980 com Sylvinho Blau Blau, que promete trazer os sucessos que marcaram sua trajetória e, sim, vai ter a inesquecível "Meu Ursinho Blau Blau".  Solta o som, DJ!
Mas as atrações do Festival de Inverno não param por aí. Durante todo o evento, o público terá a oportunidade de desfrutar de uma variedade de apresentações espalhadas por diferentes palcos. Haverá orquestras, concertos, grupos sinfônicos e shows de talentos locais, estaduais e nacionais. Vale a pena conferir o Palco Livre, um espaço democrático que reunirá apresentações individuais e de grupos de diferentes estilos musicais na charmosa Rua de Lazer de Domingos Martins.

PROGRAMAÇÃO GRATUITA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS

  • SEXTA (14)
  • 19h: Palco Livre - Rua de Lazer
  • 19h: Grupo de Danças Der Fröhliche Kreis – Coreto da Praça
  • 20h: Abertura Oficial - Palco Principal
  • 20h30: Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo com participação do solista Wagner Tiso - Palco Principal
  • 22h30: Banda da Guarda Civil Municipal da Serra - Coreto da Praça
  • 23h30: Sandrera Convida Zé Geraldo e Landau “Lançamento do Single Lugar ao Som” - Palco Principal

  • SÁBADO (15)     
  • 12h: Palco Livre -    Rua de Lazer
  • 12h: Banda O Retorno de John Block - Coreto da Praça
  • 14h: Fames Jazz Band - Palco Principal
  • 16h: Grupo de Casamento Pomerano Antigo - Coreto da Praça
  • 17h: Orquestra Jovem de Violões Música na Rede - Palco Principal
  • 18h30: Grupo Cultural Martinense- Coreto da Praça
  • 19h30: Orquestra de Violões Cordas & Acordes - Palco Principal
  • 21h: Grupo de Danças Blumen der Erde Volkstanzgruppe - Coreto da Praça
  • 22h: Nano Vianna – Desconstrusom - Palco Principal
  • 00h15: Show do Melhor – Clássicos Sylvinho Blau Blau - Palco Principal

  • DOMINGO (16)
  • 12h: Palco Livre - Rua de Lazer
  • 12h: Vale Música Jazz Band convida Nelson Ayres - Palco Principal
  • 14h: Bloco Balança Penha - Ruas da Cidade
  • 15h: Banda Ubando - Palco Principal
  • 17h: Grupo de Danças Rheinland - Coreto da Praça
  • 18h: Camerata de Cordas Raul Sampaio Coco - Palco Principal
  • 19h30: Grupo de Danças Folkloristico Pietra Azzurra - Coreto da Praça
  • 20h30: Banda Bem Te Vi canta Dominguinhos - Palco Principal

  • SEGUNDA (17)    
  • 19h: Palco Livre- Rua de Lazer
  • 18h: Recital da Escola de Música “Helena Gerhardt Brickwedde”- Palco Principal
  • 19h: Apresentação de Concertina da Escola de Música “Helena Gerhardt Brickwedde”- Palco Principal
  • 20h: Apresentação da Orquestra da Escola de Música “Helena Gerhardt Brickwedde”- Coreto da Praça
  • 21h: Banda Concha Acústica - Palco Principal

  • TERÇA (18)
  • 19h: Palco Livre - Rua de Lazer
  • 19h: Grupo de Danças Überwinden – APAE – DM - Coreto da Praça
  • 20h: Daria Trio Jazz (Rússia) - Palco Principal
  • 21h: Grupo de Percussão da Fames - Coreto da Praça
  • 22h: Banda Trivius – Rock 70 e 80 - Palco Principal

  • QUARTA (19)
  • 18h30 às 19h30: Palco Livre - Rua de Lazer
  • 17h: Congrenaje - Palco Principal
  • 19h: Grupo de Danças Hügelmänner Plattler - Coreto da Praça
  • 20h: Orquestra Acadêmica do IFES - Palco Principal
  • 21h: Coral Jovem Música na Rede - Coreto da Praça
  • 22h: Tony Ribeiro e Banda - Palco Principal

  • QUINTA (20)
  • 19h: Palco Livre - Rua de Lazer
  • 18h: Banda Jovem Música na Rede Sul - Ruas da Cidade
  • 18h30: Quinteto Martinense - Palco Principal
  • 19h: Orquestra Pop Jazz IFES - Palco Principal
  • 21h30: Baobab Trio convida Marcelo Coelho – Caminhos da Música Brasileira - Coreto da Praça
  • 22h30: Show “Ele e Elas” - Macacko convida Fernanda Abreu -  Homenagem especial à Rita Lee - Palco Principal

  • SEXTA (21)
  • 13h: Recital dos Alunos -    Rua de Lazer
  • 13h: Orquestra Sinfônica do Festival - Professor Eliseu Barros e alunos - Palco Principal
  • 14h: Jazz Combo do Festival / Professora Bia Goés e alunos -    Coreto da Praça
  • 15h: Banda Sinfônica do Festival - Professor Marcelo Jardim e alunos - Palco Principal
  • 16h: Big Band do Festival - Professor Nelson Faria e alunos - Coreto da Praça
  • 17h: Orquestra de Violões do Festival - Professor Bruno Soares e alunos - Palco Principal
  • 18h: Grupo de Danças Tanzfreude - Coreto da Praça
  • 19h: Coro Cênico do Festival - Professora Bia Góes e alunos - Palco Principal
  • 20h: Coral de Trombones da Fames - Coreto da Praça
  • 21h: Graciella D´Ferraz e Banda- Palco Principal
  • 23h: Show de Professores (Jam Session) - Coreto da Praça
  • 00h: Amaro Lima - Noite Manimal - Palco Principal

  • SÁBADO (22)
  • 12h: Palco Livre - Rua de Lazer
  • 12h: Éden Show - Coreto da Praça
  • 13h: Festivalzinho com apresentação da Oficina Orquestra Infantil - Palco Principal
  • 14h: Festivalzinho com apresentação da Oficina Infantil Orquestra de Papel – Uma Orquestra de Brinquedos - Coreto da Praça
  • 15h: Festivalzinho com Musical Papa-léguas - Palco Principal
  • 16h: Apresentação do(a) vencedor(a) do Concurso Encanta Kids - Palco Principal
  • 16h30: Quarteto Colibri -    Coreto da Praça
  • 17h30: Banda Jovem Música na Rede - Palco Principal
  • 19h: Grupo de Danças Bergfreunde de Campinho - Coreto da Praça
  • 20h: Douglas Lopes canta Erasmo com participação de Marcelo Ribeiro - Palco Principal
  • 21h30: Quinteto Pentágono - Coreto da Praça
  • 22h30: Diego Lyra Co(M)vida SambaRock Capixaba, com participações de Raul Mesquita e Flávio Marão - Palco Principal
  • 00h30: Flávia Mendonça em “Elas por Ela”, com participação especial de Juana Zanchetta - Palco Principal

  • DOMINGO (23)
  • 12h: Palco Livre - Rua de Lazer
  • 12h: Big Bat Blues Band convida Dona Fran - Palco Principal
  • 14h: Grupo de Danças Blutenblatter Tal - Coreto  da Praça
  • 15h: Banda Nagomah - Palco Principal
  • 16h30: Coral Viva Você SEDU - Coreto da Praça
  • 17h30: Banda Sinfônica IFES Cariacica - Palco Principal
  • 18h30: Coral Cameria do IFES -    Coreto da Praça
  • 19h30: Banda Júnior da Polícia Militar do Espírito Santo - Palco Principal
  • 21h00: Banda da Polícia Militar do Espírito Santo -    Palco Principal

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