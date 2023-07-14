Festival de Inverno de Domingos Martins começa nesta sexta (14) com vasta programação

Com a chegada da estação mais fria do ano, as montanhas capixabas se tornam o cenário perfeito para um encontro único entre arte, música e natureza exuberante. E é justamente nesse contexto poético que acontece o Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins, cuja 28ª edição terá início nesta sexta (14). O evento segue até 23 de julho em vários pontos da cidade, sempre com entrada franca. São mais de 80 atrações e 100 horas de (boa) música.
Um dos destaques da primeira noite será o show "Um Lugar ao Som", de Sandrera, potente nome da música independente capixaba - e referência quando o assunto é Folk Music no ES - que celebra os 25 anos de estrada.
Com participações especiais de Landau e Zé Geraldo, a performance do artista canela-verde apresentará releituras de nomes que influenciaram sua caminhada, como o próprio Zé Geraldo (com quem gravou "Um Lugar ao Som", faixa que estará presente no novo disco do capixaba, "Quase Hippie", com lançamento em breve), Raul Seixas, Belchior e Bob Dylan.
O público terá a oportunidade de cantar junto sucessos que marcaram a trajetória de Sandrera, como "Tá Freud, Baia" (veja clipe abaixo), "Se Tudo Der Errado Eu Viro Hippie", "Ofício", "Querida Kika" (criada a partir da musicalização de uma carta escrita por Raul Seixas à mulher) e "Esmola".
"Escolhi o Festival de Domingos Martins para comemorar os 25 anos de carreira porque é um evento que respira música e arte de qualidade durante duas semanas. Além disso, sou fascinado pelas montanhas", detalhou Sandrera, em rápido bate-papo com "HZ", dizendo ser a terceira vez que se apresenta no evento martinense.
"Esse encontro com Zé Geraldo é um sonho realizado. Ele ouviu 'Coração Afoito', de meu último trabalho, e 'Prateleira'. Gostou das faixas e propôs uma parceira. Landau, que também estará no palco, é outra inspiração. Vamos tocar juntos 'Rock'n Roll Mainha', outra faixa que integrará 'Quase Hippie'", enumera.
Rememorando a trajetória, Sandrera afirma que viveu momentos únicos. "Minhas turnês pela Europa, com apresentações na França (onde tocou três vezes) e na Noruega, e a parceria com o grupo Folgazões, na peça 'Cantantes e Brincantes', foram ações muito especiais. Essas conquistas são importantes para um artista independente", enfatiza, dizendo que deve transformar o show "Um Lugar ao Som", que apresentará em Domingos Martins, em turnê que promete circular pelo Estado e fora dele.
"Além disso tem um projeto muito bacana que desenvolvi na pandemia da Covid-19, o 'Poemas Engarrafados', que tem uma pegada mais acústica. Temos uma apresentação agendada para o final do mês, no Parque Botânico da Vale, em Vitória", conta.
OUTRAS ATRAÇÕES
A sexta (14) também contará com um encontro de estilos e talentos no Festival de Inverno de Domingos Martins. Às 20h30, rola um Concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), sob a regência do maestro Helder Trefzger, tendo como solista o pianista Wagner Tiso.
O público poderá conferir obras que homenageiam Heitor Villa-Lobos, como "Mandu-Çarará", "Choro de Mãe" e "Cenas Brasileiras", em uma suíte composta por Tiso. Vale destacar que o pianista foi um dos fundadores do Clube da Esquina, um dos maiores movimentos musicais do país, e sua trajetória é marcada por colaborações com artistas renomados, como Milton Nascimento.
No sábado (15), o Palco Principal receberá Nano Vianna e seu show "Descontrusom", uma proposta ousada que traz novas roupagens para canções de artistas como Cássia Eller, Michael Jackson, Bon Jovi, Cartola, Adele e Caetano Veloso.
Para fechar o primeiro sábado do evento, o público poderá se divertir ao som do rock nacional dos anos 1980 com Sylvinho Blau Blau, que promete trazer os sucessos que marcaram sua trajetória e, sim, vai ter a inesquecível "Meu Ursinho Blau Blau". Solta o som, DJ!
Mas as atrações do Festival de Inverno não param por aí. Durante todo o evento, o público terá a oportunidade de desfrutar de uma variedade de apresentações espalhadas por diferentes palcos. Haverá orquestras, concertos, grupos sinfônicos e shows de talentos locais, estaduais e nacionais. Vale a pena conferir o Palco Livre, um espaço democrático que reunirá apresentações individuais e de grupos de diferentes estilos musicais na charmosa Rua de Lazer de Domingos Martins.
PROGRAMAÇÃO GRATUITA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS
- SEXTA (14)
- 19h: Palco Livre - Rua de Lazer
- 19h: Grupo de Danças Der Fröhliche Kreis – Coreto da Praça
- 20h: Abertura Oficial - Palco Principal
- 20h30: Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo com participação do solista Wagner Tiso - Palco Principal
- 22h30: Banda da Guarda Civil Municipal da Serra - Coreto da Praça
- 23h30: Sandrera Convida Zé Geraldo e Landau “Lançamento do Single Lugar ao Som” - Palco Principal
- SÁBADO (15)
- 12h: Palco Livre - Rua de Lazer
- 12h: Banda O Retorno de John Block - Coreto da Praça
- 14h: Fames Jazz Band - Palco Principal
- 16h: Grupo de Casamento Pomerano Antigo - Coreto da Praça
- 17h: Orquestra Jovem de Violões Música na Rede - Palco Principal
- 18h30: Grupo Cultural Martinense- Coreto da Praça
- 19h30: Orquestra de Violões Cordas & Acordes - Palco Principal
- 21h: Grupo de Danças Blumen der Erde Volkstanzgruppe - Coreto da Praça
- 22h: Nano Vianna – Desconstrusom - Palco Principal
- 00h15: Show do Melhor – Clássicos Sylvinho Blau Blau - Palco Principal
- DOMINGO (16)
- 12h: Palco Livre - Rua de Lazer
- 12h: Vale Música Jazz Band convida Nelson Ayres - Palco Principal
- 14h: Bloco Balança Penha - Ruas da Cidade
- 15h: Banda Ubando - Palco Principal
- 17h: Grupo de Danças Rheinland - Coreto da Praça
- 18h: Camerata de Cordas Raul Sampaio Coco - Palco Principal
- 19h30: Grupo de Danças Folkloristico Pietra Azzurra - Coreto da Praça
- 20h30: Banda Bem Te Vi canta Dominguinhos - Palco Principal
- SEGUNDA (17)
- 19h: Palco Livre- Rua de Lazer
- 18h: Recital da Escola de Música “Helena Gerhardt Brickwedde”- Palco Principal
- 19h: Apresentação de Concertina da Escola de Música “Helena Gerhardt Brickwedde”- Palco Principal
- 20h: Apresentação da Orquestra da Escola de Música “Helena Gerhardt Brickwedde”- Coreto da Praça
- 21h: Banda Concha Acústica - Palco Principal
- TERÇA (18)
- 19h: Palco Livre - Rua de Lazer
- 19h: Grupo de Danças Überwinden – APAE – DM - Coreto da Praça
- 20h: Daria Trio Jazz (Rússia) - Palco Principal
- 21h: Grupo de Percussão da Fames - Coreto da Praça
- 22h: Banda Trivius – Rock 70 e 80 - Palco Principal
- QUARTA (19)
- 18h30 às 19h30: Palco Livre - Rua de Lazer
- 17h: Congrenaje - Palco Principal
- 19h: Grupo de Danças Hügelmänner Plattler - Coreto da Praça
- 20h: Orquestra Acadêmica do IFES - Palco Principal
- 21h: Coral Jovem Música na Rede - Coreto da Praça
- 22h: Tony Ribeiro e Banda - Palco Principal
- QUINTA (20)
- 19h: Palco Livre - Rua de Lazer
- 18h: Banda Jovem Música na Rede Sul - Ruas da Cidade
- 18h30: Quinteto Martinense - Palco Principal
- 19h: Orquestra Pop Jazz IFES - Palco Principal
- 21h30: Baobab Trio convida Marcelo Coelho – Caminhos da Música Brasileira - Coreto da Praça
- 22h30: Show “Ele e Elas” - Macacko convida Fernanda Abreu - Homenagem especial à Rita Lee - Palco Principal
- SEXTA (21)
- 13h: Recital dos Alunos - Rua de Lazer
- 13h: Orquestra Sinfônica do Festival - Professor Eliseu Barros e alunos - Palco Principal
- 14h: Jazz Combo do Festival / Professora Bia Goés e alunos - Coreto da Praça
- 15h: Banda Sinfônica do Festival - Professor Marcelo Jardim e alunos - Palco Principal
- 16h: Big Band do Festival - Professor Nelson Faria e alunos - Coreto da Praça
- 17h: Orquestra de Violões do Festival - Professor Bruno Soares e alunos - Palco Principal
- 18h: Grupo de Danças Tanzfreude - Coreto da Praça
- 19h: Coro Cênico do Festival - Professora Bia Góes e alunos - Palco Principal
- 20h: Coral de Trombones da Fames - Coreto da Praça
- 21h: Graciella D´Ferraz e Banda- Palco Principal
- 23h: Show de Professores (Jam Session) - Coreto da Praça
- 00h: Amaro Lima - Noite Manimal - Palco Principal
- SÁBADO (22)
- 12h: Palco Livre - Rua de Lazer
- 12h: Éden Show - Coreto da Praça
- 13h: Festivalzinho com apresentação da Oficina Orquestra Infantil - Palco Principal
- 14h: Festivalzinho com apresentação da Oficina Infantil Orquestra de Papel – Uma Orquestra de Brinquedos - Coreto da Praça
- 15h: Festivalzinho com Musical Papa-léguas - Palco Principal
- 16h: Apresentação do(a) vencedor(a) do Concurso Encanta Kids - Palco Principal
- 16h30: Quarteto Colibri - Coreto da Praça
- 17h30: Banda Jovem Música na Rede - Palco Principal
- 19h: Grupo de Danças Bergfreunde de Campinho - Coreto da Praça
- 20h: Douglas Lopes canta Erasmo com participação de Marcelo Ribeiro - Palco Principal
- 21h30: Quinteto Pentágono - Coreto da Praça
- 22h30: Diego Lyra Co(M)vida SambaRock Capixaba, com participações de Raul Mesquita e Flávio Marão - Palco Principal
- 00h30: Flávia Mendonça em “Elas por Ela”, com participação especial de Juana Zanchetta - Palco Principal
- DOMINGO (23)
- 12h: Palco Livre - Rua de Lazer
- 12h: Big Bat Blues Band convida Dona Fran - Palco Principal
- 14h: Grupo de Danças Blutenblatter Tal - Coreto da Praça
- 15h: Banda Nagomah - Palco Principal
- 16h30: Coral Viva Você SEDU - Coreto da Praça
- 17h30: Banda Sinfônica IFES Cariacica - Palco Principal
- 18h30: Coral Cameria do IFES - Coreto da Praça
- 19h30: Banda Júnior da Polícia Militar do Espírito Santo - Palco Principal
- 21h00: Banda da Polícia Militar do Espírito Santo - Palco Principal