Fashion: confira os principais lançamentos da moda de junho 2024

A cantora trouxe sua criatividade para a criação de nove modelos Crédito: Divulgação

O mês de junho está recheado de novidades da moda. A Vogue Eyewear lança coleção em colaboração com a cantora Manu Gavassi, embaixadora do selo desde 2022. Com um estilo único e uma visão inovadora, a cantora trouxe sua criatividade para a criação de nove modelos, incluindo cinco solares e quatro de grau, que combinam elegância e ousadia, perfeitos para as mulheres modernas e antenadas.

Inspirada em it-girls, a coleção reflete a personalidade vibrante e autêntica da artista, com uma mistura de tons pastel, fortes e translúcidos. Cada peça foi cuidadosamente projetada para destacar o estilo individual de quem as usa, proporcionando uma experiência única e cheia de personalidade.

MÊS DO ORGULHO

A Converse lança a coleção em homenagem ao mês do orgulho LGBTQIAPN+ Crédito: Divulgação

A Converse lança a coleção em homenagem ao mês do orgulho LGBTQIAPN+, e a série de 2024 é inspirada nos pioneiros da comunidade, protagonizando as figuras do passado — além do presente e do futuro — que nunca aceitaram o mundo como ele se mostra e, de forma ousada e independente, conquistaram força em suas vozes.

A coleção Converse Pride 2024, por meio da mensagem de campanha Orgulho de Ser, celebra quem tem orgulho de estar onde se é livre para amar. O Chuck 70 ganha sua versão Pride e celebra a cultura dos líderes queer que abrem caminho para alegria e amor. Sua parte superior prateada e os gráficos em arco-íris neon traduzem o espírito desbravador da comunidade, desafiando expectativas e destacando-se por meio das cores. Já o clássico Chuck Taylor All Star Pride tem cabedal branco e bordado, que contrasta com a língua nos tons do arco-íris neon e com as listras coloridas no solado.

O Converse Pride Chuck 70 Ox, orgulhosamente desenvolvido por criativos e aliados da comunidade, tem inspiração western e abraça o espírito de exploração da cultura queer com seu cano baixo bordado em referência à abertura de novos caminhos conquistados visando pertencer a todos os lugares.

DIVERTIDA MENTE 2

O novo modelo contém tiras mais grossas e o logo em destaque Crédito: Divulgação

Os novos personagens de “Divertida Mente 2” aparecem na estampa do chinelo Havaianas Kids Inside Out II. Na continuação da animação da Pixar, as emoções Inveja, Vergonha, Tédio e Ansiedade se juntam às já conhecidas Alegria, Medo, Raiva, Nojinho e Tristeza. O novo modelo contém tiras mais grossas e o logo Havaianas em destaque, garantindo todo conforto para crianças e adultos usarem divertidamente. O modelo está disponível na numeração de 25/26 a 37/38.

STREETWEAR BRASILEIRO

O resultado da collab é uma cápsula com mais de 15 itens Crédito: Divulgação

A Baw e a Kenner se juntam em uma parceria que entrelaça as raízes de ambas as marcas, celebrando a moda e a cultura de São Paulo e do Rio de Janeiro. A fusão da energia urbana da selva de pedra e do lifestyle descontraído das praias cariocas dá origem a uma coleção que emana música e arte. A coleção é uma representação do ponto de encontro entre esses dois territórios, uma expressão dos estilos únicos que vibram cultura e diversidade. O resultado é uma cápsula com mais de 15 itens, entre roupas e calçados, imersos no streetwear brasileiro.

PÉS FIRMES

Produzida em quantidade super limitada, a parceria contará com três designs Crédito: Divulgação

A Pringles, a batata mundialmente reconhecida pela icônica lata vermelha, promete virar objeto de desejo entre fashionistas e gamers em uma collab para lá de exclusiva com Crocs. Produzida em quantidade super limitada, a parceria contará com três designs. Destaque para o modelo Classic Clogs, onde o Mr. PTM aparece em todos os lugares, já que a alça dos clogs conta com o clássico bigode como alça traseira do acessório. O modelo estará disponível em quatro cores que se misturam e combinam, cada uma simbolizando os sabores da batata.

MODELO ESPORTIVO

O tênis foi inspirado no design retrô dos anos 70 Crédito: Divulgação

A Veja apresenta os dois primeiros modelos resultantes de collabs internacionais. Au Vieux Campeur e 7 Days Active são nomes estreantes em collabs no território nacional. Ambas são conhecidas pela elegância e qualidade de seus produtos, que podem ser usados para atividades esportivas ou não, mas sempre com muito estilo.

Inspirado no design retrô dos anos 70, o novo Dekkan combina as cores laranja, cáqui e violeta com o logotipo vintage da Au Vieux Campeur, estampado na língua. Confortável, técnico e durável, o modelo integra funcionalidade e componentes de alta performance, tornando-se perfeito para exercícios a céu aberto, como caminhadas e trilhas, além de ser versátil para o uso no dia a dia.

CONFORTO

A marca lança três novas cores para esta estação Crédito: Divulgação

Os modelos birken dominaram as passarelas da semana de moda de Paris, que determinou as principais tendências para o verão 2024. Os designers apostaram em looks confortáveis e despojados, e os sapatos seguiram essa tendência.