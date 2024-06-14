Peças da marca de Sasha custam de R$ 230 a R$ 3.190; veja preços

Sasha Meneghel lançou a marca Mondepars Crédito: Reprodução/ Mondepars/Greg Salibian/Folhapress

A Mondepars, marca de Sasha Meneghel, lançada na última segunda-feira (10), já fez bastante sucesso, menos de uma semana após o desfile de estreia, que contou com vários convidados famosos. Das 14 peças disponíveis, algumas já estão esgotadas no site da marca.

O sucesso independe dos preços elevados, já que as peças vão de R$ 230 a R$ 3.190. O boné Mondepars é o item mais barato, enquanto o blazer de alfaiataria marrom sai pelo preço mais caro. Vestidos, camisas e calças têm preços intermediários.