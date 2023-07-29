Dia do batom: maquiadores dão dicas de como usar o produto; veja 10 opções

01

Batom Matte, de Ruby Kisses

Em oito cores, a nova linha desliza perfeitamente nos lábios e ainda oferece maior durabilidade e fácil aplicação. Além de superpigmentada, a coleção é vegana e promove um efeito de longa duração, sem ressecar ou craquelar.

02

Pure Color, de Estée Lauder

Apresenta um Complexo Moisture Lock, com ingredientes de origem natural e uma cor cativante. Disponível em 60 tonalidades projetadas para favorecer todos os tons de pele, possui acabamento fosco, com textura cremosa e brilhante. Garantindo uma cor rica e vibrante em apenas uma passada.

03

Batom Matte Velvet Camila Loures, da Vult

Textura aveludada de boa espalhabilidade e fácil aplicação. Contém Nano Ácido Hialurônico + Colágeno Vegetal + Óleo de Argan, ativos super potentes que hidratam os lábios, evitando o ressecamento. Além disso, não escorre, não craquela e não esfarela.

04

Batom Glam Micro Plump, de Eudora

Promove lábios volumosos em cinco minutos. Disponível em cinco possibilidades de cores, é um batom que possui duas texturas em um único produto - de um lado, o Batom Stick que é semi matte e traz o conforto do batom cremoso com longa duração, super pigmentação e alta cobertura – do outro, o Gloss Plump, que possui efeito de micropigmentação nos lábios, secagem rápida e sensação térmica de quente e frio.

05

Gloss Plumping Em Stick Squirt, da Mac Cosmetics

Fórmula leve e refrescante, nutre os lábios, e possui acabamento brilhante. Disponível em 10 tons marcantes que preenchem os lábios com cores suculentas e brilhantes em um stick. Proporciona hidratação, brilho e volume (e não gruda!).

06

Batom Rouge Pur Couture The Bold, de Yves Saint Laurent Beauté

Conta com acabamento brilhoso radiante para quem não tem medo de ousar e sair dos padrões. A linha promete o equilíbrio perfeito entre pigmentação de longa duração e sensação suave nos lábios, com até 10 horas de conforto intenso. Disponível em oito tonalidades.

07

Make B. Balm Micro Tint. de O Boticário

Conta com a tecnologia Micro Tint, que tem efeito de micropigmentação progressiva. Vem em cores que se adaptam ao pH dos lábios e se ajustam a diversos tons de pele. Conta com vitamina F, que melhora a firmeza e elasticidade dos lábios, além de definir o contorno e suavizar a aparência de rugas e vincos. Sua fórmula confortável e de fácil aplicação garante hidratação profunda e prolongada.

08

Stick Multi Color 04, de RCBeauty

Cor vibrante e um acabamento iluminado, graças as partículas de brilhos dourados que carrega em seu pigmento. Possui textura fina, alta pigmentação e tons metalizados que dão cor aos lábios, olhos e bochechas. Combina manteiga de karité e palma certificada (RSPO), com ação hidratante que desliza facilmente durante a aplicação.

09

Lip Mousse, da Contém1g

Com uma textura whipped, que remete a um mousse bem aerado, é ultraleve e superconfortável nos lábios, podendo ser aplicada também nas bochechas e pálpebras. Contendo manteiga de karité, oferece hidratação e emoliência. Disponível em seis tons, oferece alta fixação e pigmentação, com um acabamento mate aveludado que dura o dia todo.

10

Batom Líquido Cremoso dos Sonhos, da Quem Disse, Berenice?