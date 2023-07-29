Dia do batom: maquiadores dão dicas de como usar o produto; veja 10 opções

Colorir a boca é parte do ritual de beleza das mulheres. E não há dúvidas de que o batom é o item mais famoso do nécessaire de maquiagem. Nas diversas cores, texturas e acabamentos, eles são queridinhos das mulheres. Há versões com diferentes acabamentos: cremoso, hidratante, brilhante, gloss, entre outros.
O maquiador Rodrigo Costa conta como construir lábios impecáveis e duradouros. "É importante estar com os lábios limpos antes de aplicar qualquer produto. É interessante também esfoliar a região, atualmente existem diversos tipos de esfoliantes labiais que ajudam a eliminar células mortas, auxiliando na absorção do hidratante e potencializando a eficácia do processo. Após a limpeza e esfoliação, a dica é hidratar a região, já que isso ajuda muito na fixação e durabilidade do produto. Faça o contorno dos lábios com o lápis, o desenho vai guiá-la no próximo passo. Em seguida, com o pincel de boca ou com o próprio produto, aplique o batom preenchendo todos os espaços”, revela.
O maquiador Lavoisier, de Eudora, diz que para um acabamento impecável, a dica é utilizar um lápis de contorno labial na mesma cor do batom. "Isso evitará borrões e realçará ainda mais a beleza dos lábios. Além disso, aqui vai um truque surpreendente: experimente usar o batom também como blush. Aplique suavemente nas maçãs do rosto e espalhe delicadamente para um look harmonioso e radiante". Para celebrar o Dia do Batom, selecionamos 10 produtos, com diferentes acabamentos e cores. Aproveite para renovar o estoque.
01
Batom Matte, de Ruby Kisses
Em oito cores, a nova linha desliza perfeitamente nos lábios e ainda oferece maior durabilidade e fácil aplicação. Além de superpigmentada, a coleção é vegana e promove um efeito de longa duração, sem ressecar ou craquelar.
02
Pure Color, de Estée Lauder
Apresenta um Complexo Moisture Lock, com ingredientes de origem natural e uma cor cativante. Disponível em 60 tonalidades projetadas para favorecer todos os tons de pele, possui acabamento fosco, com textura cremosa e brilhante. Garantindo uma cor rica e vibrante em apenas uma passada.
03
Batom Matte Velvet Camila Loures, da Vult
Textura aveludada de boa espalhabilidade e fácil aplicação. Contém Nano Ácido Hialurônico + Colágeno Vegetal + Óleo de Argan, ativos super potentes que hidratam os lábios, evitando o ressecamento. Além disso, não escorre, não craquela e não esfarela.
04
Batom Glam Micro Plump, de Eudora
Promove lábios volumosos em cinco minutos. Disponível em cinco possibilidades de cores, é um batom que possui duas texturas em um único produto - de um lado, o Batom Stick que é semi matte e traz o conforto do batom cremoso com longa duração, super pigmentação e alta cobertura – do outro, o Gloss Plump, que possui efeito de micropigmentação nos lábios, secagem rápida e sensação térmica de quente e frio.
05
Gloss Plumping Em Stick Squirt, da Mac Cosmetics
Fórmula leve e refrescante, nutre os lábios, e possui acabamento brilhante. Disponível em 10 tons marcantes que preenchem os lábios com cores suculentas e brilhantes em um stick. Proporciona hidratação, brilho e volume (e não gruda!).
06
Batom Rouge Pur Couture The Bold, de Yves Saint Laurent Beauté
Conta com acabamento brilhoso radiante para quem não tem medo de ousar e sair dos padrões. A linha promete o equilíbrio perfeito entre pigmentação de longa duração e sensação suave nos lábios, com até 10 horas de conforto intenso. Disponível em oito tonalidades.
07
Make B. Balm Micro Tint. de O Boticário
Conta com a tecnologia Micro Tint, que tem efeito de micropigmentação progressiva. Vem em cores que se adaptam ao pH dos lábios e se ajustam a diversos tons de pele. Conta com vitamina F, que melhora a firmeza e elasticidade dos lábios, além de definir o contorno e suavizar a aparência de rugas e vincos. Sua fórmula confortável e de fácil aplicação garante hidratação profunda e prolongada.
08
Stick Multi Color 04, de RCBeauty
Cor vibrante e um acabamento iluminado, graças as partículas de brilhos dourados que carrega em seu pigmento. Possui textura fina, alta pigmentação e tons metalizados que dão cor aos lábios, olhos e bochechas. Combina manteiga de karité e palma certificada (RSPO), com ação hidratante que desliza facilmente durante a aplicação.
09
Lip Mousse, da Contém1g
Com uma textura whipped, que remete a um mousse bem aerado, é ultraleve e superconfortável nos lábios, podendo ser aplicada também nas bochechas e pálpebras. Contendo manteiga de karité, oferece hidratação e emoliência. Disponível em seis tons, oferece alta fixação e pigmentação, com um acabamento mate aveludado que dura o dia todo.
10
Batom Líquido Cremoso dos Sonhos, da Quem Disse, Berenice?
Reúne quatro efeitos em um único produto, unindo pigmentação, cremosidade, conforto e durabilidade. A fórmula multifuncional ainda mantém os lábios hidratados por até 24 horas e tem a textura perfeita para não acumular em vincos.