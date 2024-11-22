De joias a tênis: veja os lançamentos da moda para o mês de novembro

Crochê, tear manual e ponto cruz são as três manualidades têxteis presentes na coleção da Malga Crédito: Divulgação Rafael Fanti

O mês de novembro está recheado de novidades da moda. A Malga Objetos, por exemplo, apresenta a coleção En.con.tros, que surgiu do desejo de misturar. Crochê, tear manual e ponto cruz são as três manualidades têxteis que se encontram para formar uma coleção cheia de texturas, com formas orgânicas e geométricas entrelaçadas.

Na cartela de cores, o encontro entre tons neutros (preto, branco e bege) e vibrantes (laranja, dourado e verdes) é responsável pelo surgimento de contrastes intensos e de harmonias suaves. Os fios de algodão orgânico, viscose de linho e de cana de açúcar completam a experiência sensorial proporcionada pelo toque macio e o respeito à pele, que vem das fibras naturais. É possível encontrar brincos, colares e pulseiras .

Duas peças da marca foram apresentadas na Artistar Jewels, exposição que faz parte do calendário da Milano Jewelry Week. As peças selecionadas foram o Colar Travessia e o Brinco Retorno. A marca foi premiada durante o evento e convidada para expor em uma galeria especializada em Joalheria Contemporânea, em Berlim.

PRIMEIRA LINHA PARA MULHERES

A Democrata lança 18 modelos feitos artesanalmente. Crédito: Divulgação Nicole Heiniger

A Democrata lança a primeira linha para mulheres. Chega ao público feminino com uma coleção de tênis urbanos, casuais, contemporâneos. E Gisele Bündchen é quem apresenta a nova marca, carregando com ela os principais valores do negócio: tradição, experiência e reconhecimento.

Na primeira coleção, serão só tênis, em 18 modelos, feitos artesanalmente. Com fabricação própria e controle total das etapas de produção, os tênis da marca entram em cena trazendo todos os atributos desejados. Tem design, alta tecnologia nos solados, estilo abrangente, conceito atual e identificação com um público já fiel.

ARTE E JOIAS

A nova coleção foi inspirada na obra e história da artista Hilma Af Klint Crédito: Divulgação Ivana Izoton

A designer de joias Ivana Izoton apresenta a sua nova coleção, chamada de Magi, que significa magia em sueco, e carrega uma essência mística que traduz o encantamento pelo universo além do visível. Inspirada na obra e história da artista Hilma Af Klint, pintora sueca que criava pinturas abstratas em uma época onde a abstração ainda não era conhecida nos meios artísticos tradicionais. As formas, shapes, cores e simbolismos presentes na sua arte foram a inspiração para criação das joias. São brincos, anéis, colares e pulseiras que mesclam ouro, pérolas, madrepérolas e gemas coloridas.

CONTAGEM REGRESSIVA

A coleção explora texturas e brilhos Crédito: Divulgação/ Gustavo Ipólito

A Le Blog apresenta a sua coleção de final de ano, “Bright New Beginnings”, uma celebração da sofisticação e do frescor das festas de fim de ano e da temporada de verão. Inspirada na luminosidade do nascer do sol e na serenidade à beira-mar, a coleção é um convite a viver momentos únicos com elegância e delicadeza.

A coleção explora texturas e brilhos, com detalhes que remetem à natureza, como pérolas, conchas e bordados handmade, refletindo o compromisso da marca com o luxo e a exclusividade. Cada peça foi desenhada para abraçar a suavidade e fluidez, oferecendo looks versáteis para ocasiões especiais e dias ensolarados.

VEM CHEGANDO O VERÃO...

O tecido permite alta respirabilidade da pele Crédito: Divulgação Ricardo Braz

A nova coleção de verão da Track&Field promete deixar os dias muito mais coloridos. Comprometida em inspirar movimento, com conforto e performance, a marca aposta em peças específicas para diversas modalidades esportivas, tendo como ponto alto as novas cores - vibrantes e quentes como pede a estação.

Unindo tecnologia e design versátil, as cores, estampas e detalhes da nova coleção tiveram inspiração na costa oeste da Califórnia, nos Estados Unidos. Todas as peças foram pensadas para proporcionar movimento de forma única, tornando a prática de exercícios mais prazerosa através de atributos como alta respirabilidade dos tecidos, secagem rápida, proteção U.V. e mais. Um dos maiores destaques vai para a tecnologia Thermodry. O tecido permite alta respirabilidade da pele, facilitando o transporte e secagem rápida do suor, além de conforto térmico durante a atividade.

PÉS FIRMES

O tênis traz matérias-primas como nylon, camurça e couro Crédito: Divulgação Converse/Agência Lema

A Converse apresenta seu novo tênis, o Run Star Trainer. O par se inspira em quase 20 configurações tradicionais, todas originalmente construídas especificamente para esportes olímpicos. O padrão da sola se estende até o calcanhar e traz a estampa do logotipo Star na parte traseira.

A mistura de matérias-primas – nylon, camurça e couro – confere à parte superior uma dimensionalidade robusta e com várias opções de tons ousados, incluindo amarelo, vermelho, cinza e preto além do branco. O modelo sintetiza e moderniza elementos do DNA da marca, explorando a multiplicidade de sua trajetória esportiva. Seu desenho se inspira na arte, como a cerâmica, carregando também momentos históricos e estilos tradicionais.

PEÇAS ATEMPORAIS

A coleção traz peças atemporais que transitam entre o clássico e o contemporâneo Crédito: Divulgação Set Company

A Lofty Style lança sua coleção cápsula intitulada Infinito. Inspirada pela serenidade das dunas e a vastidão do oceano, essa linha celebra a estética náutica com leveza e sofisticação. As cores claras, como o bege e off-white, evocam a tranquilidade das areias, enquanto os tons de azul refletem a profundidade e o frescor do mar.

Infinito apresenta peças atemporais que transitam entre o clássico e o contemporâneo com estampas sutis de folhagem e um toque de natureza que simboliza o equilíbrio entre elegância e frescor.

INSPIRAÇÕES MODERNAS

A nova linha é composta por nove joias em prata Crédito: Divulgação Fernando Tomaz

A Life By Vivara lançar mais uma coleção em colaboração com a atriz Marina Ruy Barbosa. Intitulada Splash, a nova linha é composta por nove joias em prata e pedras incolores e em tons de verde água, incluindo três brincos, dois colares, uma pulseira e três anéis.

As peças trazem também a versatilidade nestes acessórios unindo elementos atemporais, que podem ser utilizados tanto no dia a dia, como em ocasiões especiais. “Buscamos inspirações modernas, unindo elegância e um toque de charme para que todos possam brilhar com esta coleção”, conta a atriz.

INFLUÊNCIA DO STREETWEAR

O modelo mantém os pés confortáveis o dia todo Crédito: Divulgação Cesinha

A Crocs lança um novo membro da família Echo: o tênis Echo Surge. A nova silhueta apresenta design escultural que combina estética ousada, com forte influência do streetwear, marca registrada da coleção. É o calçado essencial para aqueles que desejam expressar sua individualidade enquanto exploram as ruas da cidade com conforto incomparável.

Equipado com a tecnologia LiteRide, o modelo mantém os pés confortáveis o dia todo. Além disso, seu design também inclui uma entressola e um cabedal feito de malha respirável e elástica, garantindo um ajuste firme e flexível para todos os momentos.

ELEMENTOS DA NATUREZA

As joias são apresentadas com pedras como topázio, quartzo rosa e safira branca Crédito: Divulgação Elias Gama

A joalheira Ane Zorzanelli lança a coleção Tellus. Inspirada na união dos elementos da natureza, a coleção explora a força da terra e a beleza do mar, propondo um diálogo entre o sólido e o fluido que, segundo a designer, traduz o equilíbrio e a harmonia natural. A peças são apresentadas com pedras como topázio, quartzo rosa, safira branca, ametista, heliodoro, peridoto e pérolas ao ouro branco e amarelo.

ANIMAL PRINT

A coleção foi baseada nas pinturas de Carolina Dieckmann Crédito: Divulgação Gabriel Soares

Seguindo uma das principais tendências do momento que é o animal print, a Reversa, lança pela segunda vez uma coleção em parceria com a atriz Carolina Dieckmann, baseada nas pinturas da artista. A coleção Soul Onça é inspirada em animal print e conta com camisetas, tênis, short, calça, boné, jeans, vestido e saia, produzidos a partir dos desenhos da artista e conceito da marca.