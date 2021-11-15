De Freddy Krueger a Mickey, influencer faz sucesso nas redes com maquiagem artística

É através da maquiagem que a atriz Elis Valeriano se transforma em diversos personagens famosos. De Jack Sparrow ao velhinho do Round 6 - incluindo personagens da Disney -, ela conquistou uma legião de fãs que acompanham seus vídeos surpreendentes nas redes sociais.

Nascida e criada em São Paulo, Elis iniciou sua trajetória como atriz aos 10 anos de idade, tendo se apresentado em lugares como Theatro Municipal de São Paulo e Teatro Itália e também participou de algumas novelas do SBT. Além disso, trabalhou no show do youtuber Lucas Netto. Hoje, é referência de maquiagem artística de transformação e interpretação na internet.