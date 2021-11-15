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Transformação

De Freddy Krueger a Mickey, influencer faz sucesso nas redes com maquiagem artística

Autodidata, Elis Valeriano aprendeu a utilizar a maquiagem para encarnar personagens conhecidos do público
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 15 de Novembro de 2021 às 10:00

É através da maquiagem que a atriz Elis Valeriano se transforma em diversos personagens famosos. De Jack Sparrow ao velhinho do Round 6 - incluindo personagens da Disney -, ela conquistou uma legião de fãs que acompanham seus vídeos surpreendentes nas redes sociais.
Nascida e criada em São Paulo, Elis iniciou sua trajetória como atriz aos 10 anos de idade, tendo se apresentado em lugares como Theatro Municipal de São Paulo e Teatro Itália e também participou de algumas novelas do SBT. Além disso, trabalhou no show do youtuber Lucas Netto. Hoje, é referência de maquiagem artística de transformação e interpretação na internet.
Autodidata, seus conteúdos são originais, criados, gravados, roteirizados, produzidos e editados pela própria atriz. Por meio deles, Elis entretém seu público e adquiriu uma base de fãs contando hoje com quase 1 milhão de seguidores no Instagram, 2 milhões no Tik Tok e 79 milhões de visualizações no Youtube. Confira a algumas transformações abaixo.

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