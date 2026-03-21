Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/03/2026

Veja o que as cartas revelam sobre o sábado de cada nativo do zodíaco

Publicado em 21 de março de 2026 às 07:54

O sábado será marcado por avanços, conquistas, ação e intuição para os nativos Crédito: Anna Mente | Shutterstock

O Tarot indica que o sábado trará uma energia de movimento, sensibilidade e busca por estabilidade. Algumas cartas sinalizam avanços e conquistas, enquanto outras pedem cautela em relação a ilusões e reforçam a necessidade de um olhar mais profundo sobre as situações. Será um dia marcado pela ação e pela intuição. A seguir, confira as previsões do tarot para cada signo!

Áries — 8 de Paus

Mensagens, respostas ou mudanças de planos poderão surgir no sábado do ariano Crédito: Vero Rose | Shutterstock

O dia promete movimento e novidades rápidas, conforme a carta “8 de Paus”. Mensagens, respostas ou mudanças de planos poderão surgir. Aproveite essa energia dinâmica para avançar em projetos.

Touro — Rei de Copas

O taurino poderá ser chamado a lidar com sentimentos profundos ou a apoiar alguém Crédito: Vero Rose | Shutterstock

Segundo a carta “Rei de Copas”, o equilíbrio emocional será essencial para o nativo de Touro. Você poderá ser chamado a lidar com sentimentos profundos ou a apoiar alguém. Sensibilidade com maturidade será seu diferencial.

Gêmeos — 4 de Ouros

O geminiano deverá evitar se prender a situações por medo Crédito: Vero Rose | Shutterstock

Apego e necessidade de segurança poderão surgir. A carta “4 de Ouros” pede atenção para não se prender a situações por medo. Às vezes, soltar é o que permite crescer.

Câncer — 7 de Espadas

O canceriano precisará observar mais e agir com estratégia Crédito: Vero Rose | Shutterstock

Haverá necessidade de atenção a situações pouco claras. A carta “7 de Espadas” indica necessidade de observar mais e agir com estratégia. Nem tudo precisará ser exposto.

Leão — 6 de Paus

O dia favorecerá as conquistas e a valorização dos esforços do leonino Crédito: Vero Rose | Shutterstock

A carta “6 de Paus” indica que haverá reconhecimento e vitória. O dia favorecerá conquistas e valorização pelos seus esforços. Aproveite esse momento de destaque.

Virgem — Ás de Ouros

Segundo o Tarot, algo promissor aparecerá no dia do virginiano Crédito: Vero Rose | Shutterstock

Uma nova oportunidade no campo financeiro ou profissional poderá surgir, conforme a carta “Ás de Ouros”. Algo promissor aparecerá, trazendo crescimento a longo prazo.

Libra — A Lua

O libriano deverá confiar na própria intuição, mas confirmar os fatos Crédito: Vero Rose | Shutterstock

Haverá emoções intensas e possíveis dúvidas. A carta “A Lua” pede atenção a ilusões ou interpretações equivocadas. Confie na sua intuição , mas confirme os fatos.

Escorpião — A Sacerdotisa

O dia favorecerá o silêncio, a observação e a conexão do escorpiano com o seu interior Crédito: Vero Rose | Shutterstock

Segundo a carta “A Sacerdotisa”, a intuição estará aguçada e a percepção profunda. O dia favorecerá o silêncio, a observação e a conexão com o seu interior. Nem tudo precisará ser revelado.

Sagitário — Rainha de Ouros

O dia favorecerá decisões práticas, o cuidado com o bem-estar e a valorização da autonomia do sagitariano Crédito: Vero Rose | Shutterstock

A carta “Rainha de Ouros” indica que haverá estabilidade e segurança. O dia favorecerá decisões práticas, o cuidado com o bem-estar e a valorização da autonomia.

Capricórnio — A Temperança

O capricorniano precisará de paciência e moderação Crédito: Vero Rose | Shutterstock

Haverá equilíbrio e harmonia. A carta “A Temperança” indica a necessidade de paciência e moderação. Ajustes feitos com calma trarão bons resultados.

Aquário — O Imperador

O dia pedirá organização, estratégia e decisões conscientes ao aquariano Crédito: Vero Rose | Shutterstock

A carta “O Imperador” mostra que será necessário adotar uma postura firme e de liderança. O dia pedirá organização , estratégia e decisões conscientes. Assuma o controle da sua vida.

Peixes — 4 de Paus

O dia favorecerá encontros, alegria e sensação de segurança do pisciano Crédito: Vero Rose | Shutterstock

A carta “4 de Paus” indica que haverá um clima de celebração e estabilidade emocional. O dia favorecerá encontros, alegria e sensação de segurança. Aproveite o momento.

Por Viviane Pettersen