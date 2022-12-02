De filtro solar a hidratante para diabéticos: 15 lançamentos de beleza para dezembro

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Vichy Dercos Sérum Redutor de Oleosidade Oil-Correction

A companhia lança a linha Oil-Correction, formulada para a correção da oleosidade capilar e que combina ativos de alta performance com zinco PCA e sílica antioleosidade, para auxiliar na redução da oleosidade do couro cabeludo. O Sérum Redutor de Oleosidade corrige a produção excessiva de oleosidade e previne seu reaparecimento por 24 horas, trazendo sensação de frescor imediato. Com textura não oleosa, refresca imediatamente e absorve a oleosidade do couro cabeludo, sem deixar resíduos e sem pesar.

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Máscara Amend Millenar Óleos Gregos

A marca de cosméticos capilares lança a linha Millenar Óleos Gregos, trazendo fórmula vegana e exclusiva. A novidade traz xampu, condicionador, máscara e leave-in, que combinam o óleo de oliva e de camelina dourada ao Pro-Biofilm Complex, combatendo e prevenindo os danos causados por processos químicos, proporcionando brilho e hidratação profunda aos fios enquanto atuam na reparação da fibra capilar. A máscara tem textura de Iogurte e alto poder de hidratação - que não pesam os fios.

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Xampu Detox Therapy, da Balai

É um xampu de limpeza profunda, refrescante e antipoluição. A linha Detox Therapy elimina toxinas e outros agentes nocivos causados pela exposição à poluição. Esta remove resíduos sem deixar o cabelo ressecado e livre de nós; a textura do item é leve, com fragrância agradável e frescor. Sua elaboração conta com Carvão, capaz de promover a desintoxicação dos fios e do couro cabeludo, removendo a oleosidade e os resíduos químicos. Já a Menta é responsável pelo efeito refrescante e de bem-estar.

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Renewing Mask Elements, da Wella Professionals

A máscara hidratante possui intenso condicionamento, renovando a maciez e brilho dos fios enquanto protege contra a quebra. Tudo isso em uma fórmula livre de silicones e com Aloe Vera, Vitamina E e Essência de Oliva em sua composição. A nova linha é testada dermatologicamente e os itens são compatíveis e possuem PH adequado para todos os tipos de cabelo.

05

Diabet Hidra, da Raavi

Hidratante corporal específico para atender as condições da pele dos diabéticos. Combate pele escurecida, perda de elasticidade, ressecamento, pele mais fina e dermatites, alguns dos sintomas comuns a pele de diabéticos. A combinação da Alantoína com a Manteiga de Karité e os Óleos de Girassol e Amêndoas Doce, repõe a hidratação e nutrição da pele seca e extrasseca, aliviando a aspereza causada pelo ressecamento. Sua fórmula com 92% de ingredientes naturais tem leve textura e rápida absorção, ajuda a restaurar a barreira de proteção natural da pele retendo água por mais tempo.

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Colônia Passeio Encantado, da Granado

O novo perfume combina o frescor da laranja e do petitgrain às notas gourmand em uma delicada releitura de um chá. O óleo natural de amêndoas, protagonista da fragrância, se destaca junto ao fundo com musk e fava tonka. O acorde leite complementa o corpo floral e traz cremosidade e conforto para a fragrância. A colônia passa pelo processo de maceração de perfume, que garante maior harmonização das notas olfativas da fragrância.

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Exfopeeling Lips, da Bel Col Cosméticos

O esfoliante labial tem ingredientes como óleos de coco, girassol, amêndoa, manteiga de karité e cristais de açúcar enriquecidos com vitamina E. O cosmético promove esfoliação, emoliência, hidrata e regenera, rejuvenesce e promove aparência saudável os lábios. O sabor é adocicado e seu aroma é de tutti-frutti.

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Protetor Solar Gel Creme Kids, da Australian Gold

É o primeiro protetor solar da marca desenvolvido especialmente para as crianças. Com fórmula não oleosa ou pegajosa, sem corantes, hipoalergênica e fácil de espalhar, o produto conta com FPS 70 contra raios UVA e UVB e garante proteção de corpo e rosto para as crianças em qualquer ocasião. A marca incluiu na formulação vitamina E e manteiga de ameixa de kakadu, que tem efeito antioxidante e mantém a pele super hidratada por até 24 horas.

09

Desodorante Clinical Revigorante, da Monange

Com fórmula exclusiva em antitranspirantes femininos, a novidade garante, segundo a fabricante, três vezes mais proteção por 96 horas, combatendo o suor excessivo e mau odor. Tem fragrância fresca, notas que alcançam máxima proteção revigorante.

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Les Infusion d’Iris Eau de Parfum, de Prada Beauty Brasil

A fragrância combina a íris e elementos frescos com um toque clássico e discreto. Para as notas de topo, o perfume combina o frescor e a leveza da flor de laranjeira africana com um coquetel de frutas cítricas como a néroli, laranja e mandarina. As notas de coração oferecem um efeito de segunda pele, revelando sua principal nota, a íris que combinada com o gálbano e o lentisco proporcionam uma sensação de limpeza e frescor. Já as notas de fundo compõem um buquê floral amadeirado contemporâneo com incenso, cedro da Virgínia, benjoim e vetiver (proveniente de forma sustentável no Haiti).

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Sérum Facial Metade da Laranja, da Visso Natural

É um sérum de vitamina C, ácido fítico, arginina e óleo essencial de laranja que promete deixar a pele ainda mais iluminada e rejuvenescida. O cosmético possui ação anti-inflamatória, antioxidante e combate o envelhecimento.

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Protetor Solar Corporal FPS 50, da Sallve

O protetor FPS 50 protege da radiação UVA/UVB, hidrata e protege a pele da ação dos radicais livres, graças a sua fórmula enriquecida com manteiga de karité e óleo de semente de uva. O produto não deixa a pele esbranquiçada e possui resistência à água, suor e areia. A absorção rápida não deixa a pele pegajosa, mas a fórmula hidratante garante o viço e glow.

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Photoderm M FPS 50+, da Bioderma

A fórmula do novo protetor solar foi otimizada com combinação de filtros, pigmentos e a exclusiva patente Sun Active Defense, uma associação de filtros UV e uma proteção biológica que melhora a capacidade de autodefesa da pele para oferecer alta proteção contra os raios UV e a luz azul. Disponível em três tons, o protetor solar é enriquecido com glabridina, ativo com ação clareadora, tem toque seco ultramate e alta cobertura que mantém o rosto uniforme e matificado por até 8 horas.

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Mousse de Limpeza Facial Antioleosidade, da Riô

Foi desenvolvida para peles mistas, oleosas ou acneicas, inclusive as sensíveis. A espuma remove as impurezas e o excesso de oleosidade, reduzindo poros dilatados e ajudando a reparar os efeitos da acne, o que diminui cravos, espinhas e vermelhidão. A fórmula conta com bioativos seborreguladores seletivos e prebióticos, que ajudam a restaurar o equilíbrio do microbioma cutâneo. Também preserva o pH fisiológico e a barreira de proteção natural. O produto não agride e nem descama a pele, promovendo maciez e o conforto.

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Ruby Kisses Lápis de Olhos à Prova D'água, da Kiss New York