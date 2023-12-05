Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Moda

Conheça o simbolismo das cores mais usadas no look de Natal

Vermelho, verde e dourado são os tons clássicos escolhidos para os festejos de 24 de dezembro. Saiba o que eles significam

Públicado em 

05 dez 2023 às 14:52
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

A noite mais especial do ano está chegando: Natal é tempo de reunir a família, dar boas risadas e sentar-se à mesa com as pessoas que você mais ama.
Além da decoração da casa, a escolha do look natalino também ganha as cores da festa. E apesar do “se arrumar para ficar na sala“, brincadeira clássica da época, a produção para a noite de 24 de dezembro sempre vem carregada de simbolismos e inspiração.
E mesmo que muita gente escolha tons diversos e variados, a paleta natalina sempre brilha nessa ocasião. Entre as cores mais usadas estão o vermelho, o verde e o dourado. Pensando nisso, vou dividir com você o que cada uma delas representa nessa data tão simbólica.

LOOK VERMELHO

Vibrante e estimulante, a cor vermelha é o símbolo mais expressivo do encontro e da aproximação entre as pessoas. Ela demonstra os sentimentos mais nobres do coração. No âmbito religioso, o vermelho representa o sangue de Jesus e uma exaltação ao anfitrião da data, comemorando seu nascimento e toda a sua história.
Colunista de moda Karla Furlan veste looks nas cores da paleta natalina
Vermelho é o símbolo mais expressivo da aproximação entre as pessoas Crédito: Arquivo pessoal

LOOK VERDE

A cor verde simboliza a esperança entre as famílias e também representa a Árvore de Natal, que tem seu significado original de vida eterna. Para a religião, o verde também representa as folhas da árvore (verde e com frutos vermelhos) da qual foi feita a coroa de espinhos colocada em Jesus. 
Colunista de moda Karla Furlan veste looks nas cores da paleta natalina
Verde remete a vida eterna Crédito: Arquivo pessoal

LOOK DOURADO

O dourado representa a luz solar ou das estrelas e significa sabedoria para sair da escuridão. Essa cor vibra direcionamento. Para os cristãos, foi através de uma estrela que os Reis Magos foram guiados até Jesus.
Colunista de moda Karla Furlan veste looks nas cores da paleta natalina
Dourado significa sabedoria para sair da escuridão  Crédito: Arquivo pessoal
Agora que você já conhece alguns significados da paleta natalina, escolha a sua combinação favorita e tenha uma noite de Natal incrível! Até a próxima semana. 

Veja Também

Moda: conheça looks inspirados em cores e elementos da natureza

Moda: 4 combinações de cores e o que cada uma significa na produção

Conheça o chinelo flatform, tendência para o Verão 2024

Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

Tópicos Relacionados

Moda Comportamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que a derrota de Viktor Orbán na Hungria significa para Putin, Ucrânia e o resto da Europa
Imagem BBC Brasil
O culto liderado por pastor negro que falava a 'língua dos anjos' e que originou o movimento evangélico há 120 anos
Imagem de destaque
Herança sem planejamento pode virar dor de cabeça para famílias

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados