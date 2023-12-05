Conheça o simbolismo das cores mais usadas no look de Natal

A noite mais especial do ano está chegando: Natal é tempo de reunir a família, dar boas risadas e sentar-se à mesa com as pessoas que você mais ama.

Além da decoração da casa, a escolha do look natalino também ganha as cores da festa. E apesar do “se arrumar para ficar na sala“, brincadeira clássica da época, a produção para a noite de 24 de dezembro sempre vem carregada de simbolismos e inspiração.

E mesmo que muita gente escolha tons diversos e variados, a paleta natalina sempre brilha nessa ocasião. Entre as cores mais usadas estão o vermelho, o verde e o dourado. Pensando nisso, vou dividir com você o que cada uma delas representa nessa data tão simbólica.

LOOK VERMELHO

Vibrante e estimulante, a cor vermelha é o símbolo mais expressivo do encontro e da aproximação entre as pessoas. Ela demonstra os sentimentos mais nobres do coração. No âmbito religioso, o vermelho representa o sangue de Jesus e uma exaltação ao anfitrião da data, comemorando seu nascimento e toda a sua história.

Vermelho é o símbolo mais expressivo da aproximação entre as pessoas Crédito: Arquivo pessoal

LOOK VERDE

A cor verde simboliza a esperança entre as famílias e também representa a Árvore de Natal, que tem seu significado original de vida eterna. Para a religião, o verde também representa as folhas da árvore (verde e com frutos vermelhos) da qual foi feita a coroa de espinhos colocada em Jesus.

Verde remete a vida eterna Crédito: Arquivo pessoal

LOOK DOURADO

O dourado representa a luz solar ou das estrelas e significa sabedoria para sair da escuridão. Essa cor vibra direcionamento. Para os cristãos, foi através de uma estrela que os Reis Magos foram guiados até Jesus.

Dourado significa sabedoria para sair da escuridão Crédito: Arquivo pessoal