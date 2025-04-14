Coleções de outono: 10 lançamentos da moda para o mês de abril

A Renner traz peças versáteis e atemporais, garantindo combinações únicas para diferentes ocasiões Crédito: Divulgação Renner/ Index Conectada

A chega do outono traz os lançamentos das marcas de moda para a temporada. A Renner apresenta sua coleção que reúne um conjunto de estéticas que estão conectadas pelo conceito de liberdade. Afinal, autenticidade é sobre experimentar, misturar e descobrir novas formas de mostrar a sua identidade.

Criada para acompanhar os dias frios e de meia-estação, a coleção traz peças versáteis e atemporais, garantindo combinações únicas para diferentes ocasiões, sempre refletindo a essência de cada um. Entre os pilares criativos, três macrotendências guiam a temporada: Boho, Folk e Autêntico Urbano. Essas influências resgatam a estética dos anos 1960 e 1970, celebrando um lifestyle alternativo e criativo.

Destaque para as peças marcadas pelo contraste entre cinza, preto e off-white. Aqui, rendas, babados, estampas florais, balonês e volumes se combinam a elementos mais pesados, como couro, denim médio e estampa animal print. Complementam a produção plataformas, cintos com medalhas, bolsas acamurçadas com franja, maxi óculos e maxi colares.

ESTILO ESPORTIVO

Elementos do estilo esportivo se combinam com a alfaiataria descomplicada, garantindo looks práticos Crédito: Divulgação Hering/ Index Conectada

A Hering lança sua coleção de Outono 2025 apostando em peças desenhadas para acompanhar a dinâmica do dia a dia, com opções que aliam funcionalidade e versatilidade. Elementos do estilo esportivo se combinam com a alfaiataria descomplicada, garantindo looks práticos e casuais para diferentes momentos da rotina.

Entre os destaques, estão camisas, calças e bermudas com bolsos utilitários, além de polos de manga comprida com listras largas e contraste de cores. A regata de ribana com decote halter neck e bordado de peixes é uma das apostas da temporada, além do look total jeans e as saias longas com bolsos. A cartela de cores explora tons atemporais como cinza, areia, marrom e azul, enquanto o tom cereja se destaca trazendo frescor e informação de moda para a estação.

TRIBUTO AO STREETWEAR

Em formato inédito, a produção e o design do sneaker são 100% brasileiros Crédito: Divulgação Converse/Agência Lema

A Converse revisita a estética marcante da década de 90 com a coleção Archive Athletics, com releituras icônicas que combinam autenticidade e conforto. Inspirada no estilo esportivo da época, a coleção apresenta o modelo Converse Logan Lite Archival Athletics nas cores branco e preto, resgatando elementos nostálgicos, porém com um toque contemporâneo. Em formato inédito, a produção e o design do sneaker são 100% brasileiros.

Os modelos chegam como um tributo ao streetwear e ao esporte retrô dos anos 90. Com cabedal em nylon durável e detalhes em camurça, os modelos apresentam um design dinâmico. Sua entressola de EVA ultraleve proporciona máximo conforto e flexibilidade, garantindo leveza a cada passo. E os clássicos elementos Converse são repaginados com cores vibrantes e nostálgicas, reforçando a atitude da época.

CIDADE MARAVILHOSA

Tons terrosos remetem às trilhas dos morros, enquanto azuis profundos capturam a imensidão do mar Crédito: Divulgação Dress To/ Canal A Comunicação

A Dress To lança sua coleção de Inverno 2025 inspirada pela essência única do Rio de Janeiro. Unindo moda e poesia, a coleção celebra a dualidade encantadora da cidade, onde o inverno traz dias de sol reluzente, brisas suaves e noites refrescantes.

As peças traduzem o espírito leve e vibrante da cidade, refletindo a mistura entre o moderno e o natural. Tons terrosos remetem às trilhas dos morros, enquanto azuis profundos capturam a imensidão do mar. Estampas orgânicas e fluidas homenageiam a fauna e a flora carioca, evocando a alma livre e calorosa da cidade.

CONFORTO NOS PÉS

O grande diferencial da coleção está na sola injetada e na textura de grãos de arroz maximizados Crédito: Divulgação Havaianas/ Agência Lema

A Havaianas apresenta a Candy Pop, sua mais nova coleção que combina design, máximo conforto e um toque fashion. Com novo shape e texturas maximizadas na sola, a marca aposta no conceito 'máxi é pop' para transformar o calçado em protagonista do look.

A novidade chega em dois modelos – slide e flip flop –, com uma paleta de cores que transita entre clássicas e tendências, em versões buttercream, rosa gum, dourado e preto. O grande diferencial da coleção está na sola injetada e na textura de grãos de arroz maximizados, com garantia de encaixe anatômico e conforto superior para os pés.

SAPATOS FEITOS À MÃO

As sandálias são produzidas em pelica de cabra, mestiço de carneiro, com sola aveludada natural. Crédito: Luiza Goldschmidt

A loja Luiza Goldschmidt, em Vitória, apresenta a coleção de Inverno 2025. O destaque vai para os sapatos da marca Lorraci, marca gaúcha especializada em calçados de couro feitos à mão. As sandálias são produzidas em pelica de cabra, mestiço de carneiro, com sola aveludada natural.

A cartela de cores da coleção aposta em tons terrosos, chocolate, vermelho cereja, verdes e azuis, fazendo da coleção uma sofisticação e elegância para compor os looks e os momentos marcantes da estação .

ENERGIA VIBRANTE DA ESPANHA

A coleção chega com a inspiração na energia vibrante da Espanha Crédito: Divulgação Cantão/ Bvolt

Nessa temporada, Cantão celebra a liberdade e o poder da escolha. A coleção de outono Instante, é sobre a beleza de viver o agora de forma intensa e de explorar diferentes caminhos sem medo de sermos nós mesmas. No lançamento, a marca resgata ícones atemporais, como o chemisier e a bota western, explora padronagens gráficas, apimenta a paleta com cores quentes e reforça o estilo utilitário.

O sensorial também ganha destaque com o toque do veludo, sarjas resinadas, tricôs e jeans bordado. “Trouxemos um calor extra à coleção com a inspiração na energia vibrante da Espanha, em referências que vão da culinária à arquitetura. Reforçamos a versatilidade da marca com formas que vão da alfaiataria à artesania boho, do moderno ao orgânico, seja na leveza de um bordado, na força de uma estampa ou na transparência que deixa a pele brilhar”, diz Lanza Mazza, coordenadora de estilo da marca.

Para a estação, a marca traz os grafismos que remetem à arquitetura, padronagens com inspiração em louçaria, rótulos e gastronomia, assim como o maxi vichy de algodão. Destaque para a sensualidade do tricot com elastano e pontuais transparências em tule e voil de algodão.

FUTEBOL DO ANOS 70

O modelo também estreia o couro mais maleável que a marca já utilizou Crédito: Divulgação Veja/ Agência Lema

A Veja apresenta o Panenka, sua mais nova silhueta de tênis inspirada na famosa jogada de futebol dos anos 70, a icônica "cavadinha", que ficou marcada pela ousadia e precisão do jogador Antonín Panenka, ao revolucionar o esporte com um pênalti.

Com três cores clássicas que remetem ao esporte — Black White, White Pierre Pekin Bark e White Calcaire —, o modelo apresenta um design inovador, fabricado com couro rastreado proveniente de fazendas uruguaias com certificação 100% orgânica. O modelo também estreia o couro mais maleável que a marca já utilizou.

DIA A DIA

. Os modelos chegam com detalhes pouco previsíveis no couro e nos solados Crédito: Divulgação Democrata/ Multifato

O Inverno 2025 da Democrata é mais um passo firme da tradicional companhia rumo ao futuro. O modelo Pulse, que transforma o impacto em impulso através de uma tecnologia pioneira, vem em novos modelos, do mais despojado ao mais elaborado, e em novas cores. O modelo ganha um novo membro na família: a linha batizada de Beat Pulse, com os mesmos atributos de conforto e novo design de cabedal e solado. Os clássicos de inverno também estarão na coleção com um olhar cheio de twist no design. Os modelos chegam com detalhes pouco previsíveis no couro e nos solados, em tonalidades que se adaptam a qualquer look ou qualquer ocasião do dia.

MODA E GASTRONOMIA

As peças trazem estampas vibrantes e divertidas, inspiradas em ingredientes e elementos do dia a dia culinário Crédito: Divulgação Hering Kids/ Index Conectada

A Hering Kids anuncia uma parceria com a chef de cozinha Renata Vanzetto, em uma coleção exclusiva que une moda e gastronomia de maneira lúdica e autêntica. A collab traduz todos os amores da chef de maneira afetiva e descolada, em roupas que combinam conforto, estilo e criatividade. As peças trazem estampas vibrantes e divertidas, inspiradas em ingredientes e elementos do dia a dia culinário, como peixes, massas e vegetais.