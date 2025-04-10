Veja os penteados que dominaram as passarelas da SPFW

A 59ª edição da São Paulo Fashion Week, que movimenta o cenário da moda até 12 de abril, coloca mais uma vez a beleza em destaque e reforça uma tendência que vai além da estética: o cabelo como forma de expressão. Considerado o maior evento de moda da América Latina e um dos mais importantes do calendário internacional, a SPFW funciona como uma vitrine de inovação, comportamento e criatividade.
O desfile da marca mineira LED, que aconteceu no dia 9 de abril, exemplificou isso com perfeição, trazendo visuais que valorizam a individualidade, com penteados e looks assinados por Maurício Pina, cabeleireiro e diretor artístico do Jacques Janine.
A coleção foi inspirada na televisão aberta como um símbolo da identidade brasileira. A proposta era criar penteados que equilibrassem o glamour das novelas com a espontaneidade do dia a dia. “O cabelo é território, é linguagem. A gente quis trazer isso para a passarela de forma forte, bonita e impactante”, explica Maurício Pina.
Ondas coladas à cabeça
Os penteados chamaram atenção pela pluralidade de formas e texturas. Um dos destaques foram as ondas coladas à cabeça, que lembram as melindrosas dos anos 1920, mas com uma pegada mais arquitetônica e moderna. “Para alcançar o efeito com leveza e precisão, usamos a Mousse Modeladora Fixa Solto Charming, que proporcionou fixação leve e duradoura, sem pesar o visual”, conta o profissional.
Tranças nagôs
As tranças nagôs também marcaram presença — estruturadas, geométricas e desenhadas com rigor gráfico, elas funcionaram como verdadeiras esculturas capilares. Os desenhos, que cruzavam o couro cabeludo em linhas precisas, evocavam tanto a ancestralidade quanto a contemporaneidade, criando um contraste interessante entre tradição e inovação. Além de belas, as tranças foram pensadas para resistir ao movimento e ao calor das luzes da passarela, sem perder definição.
Cabelos volumosos
Já os cabelos volumosos, inspirados nos galãs de novela dos anos 1990, apareceram com uma nova leitura, trazendo definição natural, leveza e uma estética descontraída. A proposta foi destacar a textura dos fios sem forçar um padrão. “Aplicamos o Gel Fixador Cless pontualmente para garantir sustentação sem rigidez”, explica Maurício Pina. O resultado foi um volume cheio de personalidade, que se move com o corpo e celebra a liberdade dos fios.
Respeito a identidade reforça o visual
Mais do que uma tendência de beleza, os cabelos do desfile da LED reforçam a importância de valorizar o que é natural. “Respeitar as texturas dos cabelos e trabalhar com elas, não contra elas, é o que dá verdade ao styling ”, afirma Maurício Pina. Com looks cheios de personalidade, o desfile mostrou que a beleza está nos detalhes e que o cabelo pode — e deve — ser uma extensão da identidade de cada pessoa.
Por Denyze Moreira