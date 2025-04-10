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Moda

Veja os penteados que dominaram as passarelas da SPFW

Visuais valorizam a individualidade e reforçam a identidade brasileira
Portal Edicase

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Publicado em 10 de Abril de 2025 às 19:04

São Paulo Fashion Week reforça a tendência dos cabelos naturais como forma de expressão (Imagem: Beauty Stock | Shutterstock)
São Paulo Fashion Week reforça a tendência dos cabelos naturais como forma de expressão Crédito: Imagem: Beauty Stock | Shutterstock
A 59ª edição da São Paulo Fashion Week, que movimenta o cenário da moda até 12 de abril, coloca mais uma vez a beleza em destaque e reforça uma tendência que vai além da estética: o cabelo como forma de expressão. Considerado o maior evento de moda da América Latina e um dos mais importantes do calendário internacional, a SPFW funciona como uma vitrine de inovação, comportamento e criatividade. 
O desfile da marca mineira LED, que aconteceu no dia 9 de abril, exemplificou isso com perfeição, trazendo visuais que valorizam a individualidade, com penteados e looks assinados por Maurício Pina, cabeleireiro e diretor artístico do Jacques Janine.
A coleção foi inspirada na televisão aberta como um símbolo da identidade brasileira. A proposta era criar penteados que equilibrassem o glamour das novelas com a espontaneidade do dia a dia. “O cabelo é território, é linguagem. A gente quis trazer isso para a passarela de forma forte, bonita e impactante”, explica Maurício Pina.

Ondas coladas à cabeça

Os penteados chamaram atenção pela pluralidade de formas e texturas. Um dos destaques foram as ondas coladas à cabeça, que lembram as melindrosas dos anos 1920, mas com uma pegada mais arquitetônica e moderna. “Para alcançar o efeito com leveza e precisão, usamos a Mousse Modeladora Fixa Solto Charming, que proporcionou fixação leve e duradoura, sem pesar o visual”, conta o profissional.

Tranças nagôs

As tranças nagôs também marcaram presença — estruturadas, geométricas e desenhadas com rigor gráfico, elas funcionaram como verdadeiras esculturas capilares. Os desenhos, que cruzavam o couro cabeludo em linhas precisas, evocavam tanto a ancestralidade quanto a contemporaneidade, criando um contraste interessante entre tradição e inovação. Além de belas, as tranças foram pensadas para resistir ao movimento e ao calor das luzes da passarela, sem perder definição.
Os cabelos volumosos trazem definição natural e leveza (Imagem: Divulgação | Jacques Janine)
Os cabelos volumosos trazem definição natural e leveza Crédito: Imagem: Divulgação | Jacques Janine

Cabelos volumosos

Já os cabelos volumosos, inspirados nos galãs de novela dos anos 1990, apareceram com uma nova leitura, trazendo definição natural, leveza e uma estética descontraída. A proposta foi destacar a textura dos fios sem forçar um padrão. “Aplicamos o Gel Fixador Cless pontualmente para garantir sustentação sem rigidez”, explica Maurício Pina. O resultado foi um volume cheio de personalidade, que se move com o corpo e celebra a liberdade dos fios.

Respeito a identidade reforça o visual

Mais do que uma tendência de beleza, os cabelos do desfile da LED reforçam a importância de valorizar o que é natural. “Respeitar as texturas dos cabelos e trabalhar com elas, não contra elas, é o que dá verdade ao styling ”, afirma Maurício Pina. Com looks cheios de personalidade, o desfile mostrou que a beleza está nos detalhes e que o cabelo pode — e deve — ser uma extensão da identidade de cada pessoa.
Por Denyze Moreira

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