Brechó ecológico terá 1,4 mil peças em promoção em Vila Velha neste domingo (30)

Algumas peças que estarão disponíveis no super brechó deste domingo (30), na Prainha Crédito: Divulgação

Atenção, fãs de brechó! Neste domingo (30), quem for à Prainha, em Vila Velha, poderá encontrar um espaço com sete "brecholeiras" que vendem desde produtos veganos a peças de roupas infantis e adultas.

Serão 1,4 mil peças que custam entre R$ 5 a R$ 250, além de muita música e cerveja, pois ninguém é de ferro!

O evento, conhecido como Mercado Soul Brechó, está chegando a sua segunda edição em 2023. A ideia, segundo a organizadora Sarah Souza Almeida, é movimentar a economia criativa e gerar renda, oferecendo produtos com preços mais em conta.

E o pensamento sustentável não se restringe apenas ao que será vendido. Os sete estandes presentes na feira serão móveis e feitos com paletes.

Uma das novidades desta edição é a participação da costureira Ana Paula de Abreu que pode ajudar quem encontrar uma peça irresistível que não ficar tão perfeita assim no corpo. Outro destaque é a presença da educadora menstrual Giovana Bazoni, que falará sobre o uso de absorventes ecológicos.

Para a entrada é grátis, mas o evento está promovendo uma campanha de doação espontânea de produtos de higiene básica para mulheres. Tudo o que for recolhido será destinado ao grupo Loucos Pelo Bem, que apoia instituições beneficentes e já atendeu a mais de 450 famílias na Grande Vitória.

GASTRONOMIA E LAZER

A praça de alimentação está prevista para abrir às 11h. Entre as delícias que serão servidas, estão bauru, quiche, empadão, bolo Brownie, chup chup gourmet, docinhos, carrinho de sorvete grego, rolinho capixaba e churrasquinho. A cerveja artesanal será da Cervejaria Fratelli.

Para embalar as compras, o DJ Thiago Bossois comanda o som e o artista plástico Diego chaves apresenta suas novidades.

Para a criançada, está mantido o espaço kids com uma monitora para estimular as brincadeiras enquanto os pais podem comprar à vontade. As brecholeiras e demais serviços aceitarão pagamentos com cartão, picpay, pix e dinheiro.

SERVIÇO