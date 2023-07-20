6 acessórios de cabelo para usar no inverno

Durante o inverno, quando as temperaturas caem e o vento frio pode ser implacável, alguns acessórios para o cabelo se tornam mais do que apenas itens de estilo, eles também servem para nos proteger do clima rigoroso. Por isso, confira seis opções de acessórios para você apostar neste inverno!

1. Toucas e gorros

Toucas de lã ou gorros são uma escolha clássica e funcional para manter a cabeça e as orelhas aquecidas durante os dias frios. Opte por modelos que cubram bem a cabeça e se ajustem confortavelmente, evitando que o vento gelado passe.

2. Faixas e tiaras

Faixas de lã ou tiaras forradas com tecido quente são ótimas opções para manter o cabelo no lugar e proteger a testa do frio. Elas adicionam um toque charmoso ao visual e podem ser encontradas em diversos estilos e cores.

3. Scrunchies de veludo

Scrunchies de veludo ou tecidos mais grossos são perfeitos para o inverno. Além de prender o cabelo de forma delicada, eles proporcionam uma sensação aconchegante.

Lenço traz estilo e protege dos ventos frios (Imagem: Tobias Schenk | ShutterStock) Crédito:

4. Lenços e bandanas

Amarre lenços ou bandanas ao redor do cabelo e pescoço, criando um look boho-chic e, ao mesmo tempo, proteja o pescoço do vento e do frio.

5. Presilhas com pedrarias

Para eventos mais formais, opte por presilhas ou grampos com detalhes em pedrarias ou strass. Eles acrescentam um toque de brilho e sofisticação ao penteado.

6. Acessórios com estampa animal print

Se você busca por uma opção mais glamorosa e quente, escolha acessórios com detalhes de animal print, como tiaras ou presilhas.