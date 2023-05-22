4 dicas básicas para fazer as unhas em casa

Fazer as unhas em casa oferece benefícios como economia de tempo e dinheiro, maior controle sobre a higiene e segurança, liberdade criativa e oportunidade de desfrutar de um momento relaxante de autocuidado. Então, para quem não têm experiência, mas gostaria de começar a cuidar das próprias unhas, a manicure Danielly Cardoso, que trabalha com o aplicativo GetNinjas, compartilhou algumas dicas. Confira!
1. Escolha uma cor mais básica
Quando a pessoa não tem muita prática pintando as unhas, a melhor opção é escolher cores mais simples, como um branco ou um nude . “As cores mais claras são mais fáceis de limpar e também de evitar alguns imprevistos”, explica Danielly.
2. Evitando bolinhas nas unhas
É comum acontecer da unha ficar com bolinhas quando seca. Danielly explica que isso pode acontecer quando a pessoa tem a mão muito quente. “É importante antes de pintar, colocar a mão na água fria para ela ficar gelada. Mesmo assim, se ficar bolinhas, passar um extra brilho nas unhas, que darão uma maquiada no esmalte”.
3. Garantindo a durabilidade do esmalte
Para o esmalte durar mais, certifique-se de que não está com nenhum tipo de creme na unha. O ideal é sempre passar um algodão com removedor de esmaltes antes de pintar. Além disso, é importante passar duas camadas finas de esmalte e se atentar com as datas de validade, porque o esmalte vencido fica grosso e sai muito mais fácil.
4. Removendo o esmalte sem agredir as unhas
Para remover esmaltes mais escuros ou com glitter, a melhor opção é molhar um algodão com removedor de esmaltes e deixar na unha por um tempo. Desse jeito, o esmalte amolece e sai mais fácil.