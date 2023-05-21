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Veja 6 mitos e verdades sobre nutrição

Nutricionista esclarece as principais dúvidas sobre alimentação
Portal Edicase

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Publicado em 21 de Maio de 2023 às 08:00

6 mitos e verdades sobre nutrição
É mito que o leite de soja pode substituir o de vaca Crédito:
Saber se a alimentação está auxiliando na saúde nem sempre é uma tarefa fácil, pois existem diversas questões sobre alimentação que, muitas vezes, nos levam a escolhas erradas. Por isso, a nutricionista Eneida Ramos esclarece algumas destas dúvidas. 

1. Ter uma alimentação rica em fibras auxilia no emagrecimento?

Verdade. Uma dieta rica em fibras associada com hábitos alimentares saudáveis (restrita em açúcares , gorduras e alimentos industrializados) pode contribuir com o emagrecimento. A fibra insolúvel (presente em grãos e verduras) exerce um importante papel na prevenção da obesidade, uma vez que leva ao aumento da saciedade por retardar o esvaziamento do estômago, resultando na diminuição da fome.

2. Comer abacaxi após as refeições ajuda a emagrecer?

Verdade. O abacaxi na refeição ou após a refeição ajuda a melhorar a digestibilidade da comida, favorecendo o bom processo digestivo, pois possui uma enzima chamada bromelina que ajuda na digestão de proteínas, contribuindo assim com a saúde de modo geral.

3. O leite de soja pode substituir o de vaca?

Mito. Em casos de intolerância ao leite e derivados, o recomendado é alternar diferentes leites como bebidas à base de soja, leite de amêndoas, de arroz e de quinoa. No entanto, para a adequação de cálcio na alimentação, o importante é adotar o consumo regular de hortaliças (couve, espinafre, rúcula, brócolis – folhas-verdes escuras preferencialmente), frutas, leguminosas (feijão, ervilha, lentilha, grão-de-bico), sementes trituradas (melão, abóbora, girassol), gergelim triturado, tofu, sardinha. Esses alimentos são ricos em minerais e vitaminas que ajudam na manutenção da massa óssea do organismo.

4. O ovo aumenta o colesterol?

Mito. Todo alimento de origem animal contém colesterol. O aumento do colesterol sanguíneo também está relacionado com o tipo de gordura ingerida e quantidade de colesterol ingerido por dia, contemplando não somente o consumo de ovos, mas outros alimentos como embutidos, frios, carnes e alimentos fontes de gordura (leite, derivados e molhos gordurosos), que o organismo pode utilizar como matéria-prima para fabricar colesterol. O ovo é um excelente alimento, rico em proteínas e vitaminas como a colina e vitamina A, e deve compor a alimentação, alternando com outras fontes proteicas como carnes, frangos e peixes.

5. Pular refeições é uma boa forma de emagrecer?

Mito. Pelo contrário, pular refeições favorece o ganho de peso, já que o organismo, como está projetado para lutar pela sobrevivência, reduz o metabolismo (quantidade de energia gasta), porque entende que não receberá alimentos. Isso não é interessante, já que na redução do metabolismo, será preciso ingerir quantidade menor de alimentos para manter o organismo funcionando perfeitamente, e se consumirmos a mesma quantidade de calorias de antes resultará no ganho de peso.

6. Comer depois das 20 horas causa ganho de peso?

Depende. No jantar é recomendado fazer refeições mais leves, ricas em nutrientes e de fácil digestão, como grelhados, sopas, saladas, omeletes, legumes e frutas. Não é recomendado realizar refeições volumosas, ricas em alimentos gordurosos e açúcares, já que durante o sono o metabolismo do organismo reduz e favorece o acúmulo dessa energia não consumida na forma de tecido gorduroso. 

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