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Rapper americano

Vinhos de Snoop Dogg chegam ao Brasil; veja onde comprar

Garrafas do 19 Crimes custarão a partir de R$ 139,99 e estarão à venda em lojas de uma rede nacional de supermercados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 16:43

Nem só de música vive Snoop Dogg. O vinho 19 Crimes, assinado pelo rapper americano, acaba de chegar ao Brasil. As garrafas de 750 ml custarão a partir de R$ 139,99 e podem ser encontradas em lojas selecionadas do Pão de Açúcar nos estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e Paraíba.
Presente nos Estados Unidos e na Austrália, a marca chega ao Brasil em duas versões, o Cali Red e o Cali Cab.
Os títulos são resultados de um consórcio entre as vinícolas Treasury Wine Estates (Austrália) e a Santa Rita Estates (Chile), para produzir, distribuir e comercializar o produto na América do Sul.
Vinhos de Snoop Dogg chegam ao Brasil; veja onde comprar
Snoop Dogg assina o vinho 19 Crimes Crédito: 19 Crimes/Divulgação
O primeiro rótulo da marca, Cali Red, é um blend composto de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carménère. O segundo, Cali Cab, é uma combinação de Cabernet Sauvignon com Syrah. Os produtos serão vendidos com exclusividade na rede de mercados pelo menos até dezembro.
O vinho provoca discussões em torno do nome da marca 19 Crimes e da relação com Snoop Dogg. A realidade é que a escolha não tem a ver com o rapper, já que os "19 crimes" dizem respeito à lista de motivos que levaram ingleses a serem exilados para a Austrália no fim do século 18.

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