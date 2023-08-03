Vinhos de Snoop Dogg chegam ao Brasil; veja onde comprar

Nem só de música vive Snoop Dogg. O vinho 19 Crimes, assinado pelo rapper americano, acaba de chegar ao Brasil. As garrafas de 750 ml custarão a partir de R$ 139,99 e podem ser encontradas em lojas selecionadas do Pão de Açúcar nos estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e Paraíba.

Presente nos Estados Unidos e na Austrália, a marca chega ao Brasil em duas versões, o Cali Red e o Cali Cab.

Os títulos são resultados de um consórcio entre as vinícolas Treasury Wine Estates (Austrália) e a Santa Rita Estates (Chile), para produzir, distribuir e comercializar o produto na América do Sul.

Snoop Dogg assina o vinho 19 Crimes Crédito: 19 Crimes/Divulgação

O primeiro rótulo da marca, Cali Red, é um blend composto de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carménère. O segundo, Cali Cab, é uma combinação de Cabernet Sauvignon com Syrah. Os produtos serão vendidos com exclusividade na rede de mercados pelo menos até dezembro.