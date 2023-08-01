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Restaurante britânico tem fila com quatro anos de espera

Pub localizado em Bristol, na Inglaterra, recebe clientes que esperam desde a pandemia de Covid-19 para comer o famoso assado da casa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 15:09

Cansado de esperar duas horas para almoçar em São Paulo no domingo? Imagine enfrentar quatro anos de fila para um restaurante em Bristol, na Inglaterra. O The Bank Tavern ("A Taverna do Banco") recebe clientes que esperam desde a pandemia de Covid-19 para comer o famoso assado.
Segundo o The New York Post, o restaurante, que existe desde o século 19, é o mais difícil do mundo para conseguir uma mesa. O que os clientes realmente buscam é o assado tradicional, servido no almoço de domingo.
O prato é uma espécie de bife envelhecido, que ganhou um menu próprio com variações no The Bank Tavern, com ingredientes como cordeiro, barriga de porco assada, lentilhas e vegetais. A casa ganhou o prêmio de melhor restaurante de Bristol em 2019 pelo jornal The Guardian.
Pub The Bank Tavern, em Bristol, tem fila com quatro anos de espera
The Bank Tavern tem fila com quatro anos de espera Crédito: Reprodução/Instagram @thebanktavern
No website do local, o sistema de reservas está fechado. O dono do pub explicou ao The Guardian como a pandemia aumentou ainda mais a espera.
"Nós já tínhamos uma fila de espera de seis meses, mas depois [de 2019] todo mundo começou a tentar entrar na lista. Depois, veio a Covid. Quando nós fechamos, decidimos que qualquer um que tivesse reservado conosco teria a reserva garantida. Então, para administrar esse acúmulo, nós fechamos nosso sistema de reservas", disse o responsável Sam Gregory.
A pesquisa, feita pela empresa Dojo, também listou outros restaurantes com filas quilométricas. Confira a lista dos cinco restaurantes com as maiores filas de espera do mundo:
  1. The Bank Tavern, Inglaterra - 4 anos
  2. Damon Baehrel, EUA - 1 ano
  3. La Mesita De Almanza, Argentina - 6 meses
  4. Mesa 1, México - 6 meses
  5. Disfrutar, Espanha - 5 meses

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