Veja como fazer o tradicional bolo de reis com frutas brasileiras

O Dia de Reis, comemorado em 6 de janeiro, celebra a visita dos três reis magos a Jesus Cristo, para conhecê-lo e homenageá-lo, 12 dias após o seu nascimento. É nessa data em que, pela tradição, desmontamos a árvore de Natal e retiramos presépios e demais enfeites natalinos dos ambientes.
Outra tradição do Dia de Reis é preparar o bolo-rei, ou bolo de reis, à base de frutas secas e castanhas e no formato de uma coroa. Esse doce é um símbolo da culinária portuguesa nos festejos natalinos, de 24 e 25 de dezembro, mas muita gente volta a consumi-lo no dia 6 de janeiro.
Veja abaixo como fazer uma versão adaptada ao nosso clima tropical, com castanhas e frutas brasileiras, como caju e cupuaçu.
Bolo de reis com frutas brasileiras
Rendimento: 6 porções
Tempo médio de preparo: 1h e 30min
Nível: médio
Tempo médio de preparo: 1h e 30min
Nível: médio
Ingredientes:
- Bolo
- 2 xícaras (chá) de frutas secas brasileiras picadas (caju, cupuaçu e banana-passa)
- ¼ xícara (chá) de cachaça
- 1 xícara (chá) de margarina
- 1 ½ xícara (chá) de açúcar mascavo
- 4 ovos
- ½ xícara (chá) de leite
- 1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- 1 xícara (chá) de castanhas picadas (castanha-de-caju e castanha-do-pará)
- Glacê e finalização
- 2 xícaras (chá) de açúcar de confeiteiro
- 1 colher (chá) de suco de limão
- 3 colheres (sopa) de leite
- ¼ xícara (chá) de frutas secas brasileiras picadas (caju, cupuaçu e banana-passa)
- ¼ xícara (chá) de castanhas picadas (castanha-de-caju e castanha-do-pará)
Modo de preparo:
- Bolo
- Em uma tigela pequena, coloque as frutas secas, a cachaça e deixe hidratando por 30 minutos. Em seguida, escorra o excesso da cachaça e reserve as frutas.
- No bowl da batedeira, adicione a margarina e o açúcar mascavo.
- Bata até obter um creme fofo e coloque os ovos um a um.
- Adicione o leite e em seguida a farinha de trigo e o fermento em pó.
- Coloque as frutas secas hidratadas e as castanhas.
- Misture bem e coloque em uma forma redonda com furo no meio untada. Leve ao forno preaquecido a 170°C por 30 minutos ou até espetar o palito e ele sair limpo. Reserve.
- Glacê e finalização
- Em uma tigela pequena, coloque o açúcar de confeiteiro, o suco do limão e o leite.
- Leve para derreter em banho-maria, até que fique uma calda lisa.
- Coloque por cima do bolo e finalize com as frutas secas e castanhas.
- Sirva em seguida.
Fonte: Deline. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.