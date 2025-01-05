Veja como fazer o tradicional bolo de reis com frutas brasileiras

Bolo de reis é uma tradição portuguesa típica do Natal Crédito: Deline

O Dia de Reis, comemorado em 6 de janeiro, celebra a visita dos três reis magos a Jesus Cristo, para conhecê-lo e homenageá-lo, 12 dias após o seu nascimento. É nessa data em que, pela tradição, desmontamos a árvore de Natal e retiramos presépios e demais enfeites natalinos dos ambientes.



Outra tradição do Dia de Reis é preparar o bolo-rei, ou bolo de reis, à base de frutas secas e castanhas e no formato de uma coroa. Esse doce é um símbolo da culinária portuguesa nos festejos natalinos, de 24 e 25 de dezembro, mas muita gente volta a consumi-lo no dia 6 de janeiro.

Veja abaixo como fazer uma versão adaptada ao nosso clima tropical, com castanhas e frutas brasileiras, como caju e cupuaçu.

Bolo de reis com frutas brasileiras

Rendimento: 6 porções

Tempo médio de preparo: 1h e 30min

Nível: médio

Ingredientes:

Bolo

2 xícaras (chá) de frutas secas brasileiras picadas (caju, cupuaçu e banana-passa)



¼ xícara (chá) de cachaça



1 xícara (chá) de margarina



1 ½ xícara (chá) de açúcar mascavo



4 ovos



½ xícara (chá) de leite



1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo



1 colher (sopa) de fermento em pó



1 xícara (chá) de castanhas picadas (castanha-de-caju e castanha-do-pará)



Glacê e finalização



2 xícaras (chá) de açúcar de confeiteiro



1 colher (chá) de suco de limão



3 colheres (sopa) de leite



¼ xícara (chá) de frutas secas brasileiras picadas (caju, cupuaçu e banana-passa)



¼ xícara (chá) de castanhas picadas (castanha-de-caju e castanha-do-pará)

Modo de preparo:

Bolo Em uma tigela pequena, coloque as frutas secas, a cachaça e deixe hidratando por 30 minutos. Em seguida, escorra o excesso da cachaça e reserve as frutas. No bowl da batedeira, adicione a margarina e o açúcar mascavo. Bata até obter um creme fofo e coloque os ovos um a um. Adicione o leite e em seguida a farinha de trigo e o fermento em pó. Coloque as frutas secas hidratadas e as castanhas. Misture bem e coloque em uma forma redonda com furo no meio untada. Leve ao forno preaquecido a 170°C por 30 minutos ou até espetar o palito e ele sair limpo. Reserve. Glacê e finalização

Em uma tigela pequena, coloque o açúcar de confeiteiro, o suco do limão e o leite. Leve para derreter em banho-maria, até que fique uma calda lisa.

Coloque por cima do bolo e finalize com as frutas secas e castanhas.

Sirva em seguida.

