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Caju e cupuaçu

Veja como fazer o tradicional bolo de reis com frutas brasileiras

Doce é uma tradição portuguesa e relembra a jornada dos três reis magos ao visitar Jesus Cristo 12 dias após o seu nascimento
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 05 de Janeiro de 2025 às 04:00

Veja como fazer o tradicional bolo de reis com frutas brasileiras
Bolo de reis é uma tradição portuguesa típica do Natal Crédito: Deline
O Dia de Reis, comemorado em 6 de janeiro, celebra a visita dos três reis magos a Jesus Cristo, para conhecê-lo e homenageá-lo, 12 dias após o seu nascimento. É nessa data em que, pela tradição, desmontamos a árvore de Natal e retiramos presépios e demais enfeites natalinos dos ambientes.
Outra tradição do Dia de Reis é preparar o bolo-rei, ou bolo de reis, à base de frutas secas e castanhas e no formato de uma coroa. Esse doce é um símbolo da culinária portuguesa nos festejos natalinos, de 24 e 25 de dezembro, mas muita gente volta a consumi-lo no dia 6 de janeiro.
Veja abaixo como fazer uma versão adaptada ao nosso clima tropical, com castanhas e frutas brasileiras, como caju e cupuaçu. 

Bolo de reis com frutas brasileiras 

Rendimento: 6 porções
Tempo médio de preparo: 1h e 30min
Nível: médio
Ingredientes:
  • Bolo
  • 2 xícaras (chá) de frutas secas brasileiras picadas (caju, cupuaçu e banana-passa)
  • ¼ xícara (chá) de cachaça
  • 1 xícara (chá) de margarina
  • 1 ½ xícara (chá) de açúcar mascavo
  • 4 ovos
  • ½ xícara (chá) de leite
  • 1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • 1 xícara (chá) de castanhas picadas  (castanha-de-caju e castanha-do-pará)
  • Glacê e finalização
  • 2 xícaras (chá) de açúcar de confeiteiro
  • 1 colher (chá) de suco de limão
  • 3 colheres (sopa) de leite
  • ¼ xícara (chá) de frutas secas brasileiras picadas (caju, cupuaçu e banana-passa)
  • ¼ xícara (chá) de castanhas picadas (castanha-de-caju e castanha-do-pará)
Modo de preparo:
  • Bolo 
  1. Em uma tigela pequena, coloque as frutas secas, a cachaça e deixe hidratando por 30 minutos. Em seguida, escorra o excesso da cachaça e reserve as frutas.
  2. No bowl da batedeira, adicione a margarina e o açúcar mascavo.
  3. Bata até obter um creme fofo e coloque os ovos um a um.
  4. Adicione o leite e em seguida a farinha de trigo e o fermento em pó.
  5. Coloque as frutas secas hidratadas e as castanhas.
  6. Misture bem e coloque em uma forma redonda com furo no meio untada. Leve ao forno preaquecido a 170°C por 30 minutos ou até espetar o palito e ele sair limpo. Reserve.
  • Glacê e finalização
  1. Em uma tigela pequena, coloque o açúcar de confeiteiro, o suco do limão e o leite.
  2. Leve para derreter em banho-maria, até que fique uma calda lisa.
  3. Coloque por cima do bolo e finalize com as frutas secas e castanhas.
  4. Sirva em seguida.
Fonte: Deline. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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