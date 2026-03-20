Torta de liquidificador: 3 receitas salgadas e ricas em proteínas para o lanche da tarde

Publicado em 20 de março de 2026 às 16:54
Práticas, versáteis e cheias de sabor, as tortas de liquidificador são perfeitas para quem busca um lanche da tarde nutritivo sem complicação. Com combinações equilibradas e ingredientes ricos em proteínas, elas ajudam a manter a saciedade e ainda garantem refeições deliciosas no dia a dia. E mais: são uma ótima opção para aproveitar itens que já estão na geladeira.
A seguir, confira 3 receitas de tortas de liquidificador salgadas ideais para incluir no seu cardápio!
Em um liquidificador, bata os ovos, o leite, o azeite de oliva e as farinhas até obter uma massa homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o fermento e mexa para misturar. Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de aveia. Em um recipiente, misture os ovos com o atum, o iogurte, a cebola e o cheiro-verde. Distribua sobre a massa e cubra com o restante dela. Leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar e ficar firme. Retire do forno e aguarde esfriar. Sirva em seguida.
No liquidificador, bata a batata-doce, os ovos, o azeite e o leite até formar um creme liso e homogêneo. Em seguida, adicione a farinha de arroz e o sal, batendo novamente até a massa ficar bem incorporada. Por último, acrescente o fermento e misture delicadamente com uma colher ou pulse rapidamente no liquidificador. Transfira a massa para um recipiente e misture o frango desfiado, a cenoura, o milho-verde e a cebola, mexendo bem para incorporar.
Acrescente o cheiro-verde e, por último, adicione o fermento químico, misturando delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar e ficar firme. Retire do forno e aguarde esfriar. Sirva em seguida.
No liquidificador, bata o grão-de-bico cozido, os ovos, o azeite e o leite até obter uma mistura homogênea e cremosa. Em seguida, acrescente o sal e bata rapidamente para incorporar. Adicione o fermento por último e misture com uma colher ou bata levemente apenas para integrar. Transfira a massa para um recipiente e adicione a ricota amassada, o espinafre e a cebola. Despeje a massa em uma forma forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar por cima e ficar firme ao toque. Retire do forno e aguarde esfriar. Sirva em seguida.
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