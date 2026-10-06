Torta de frango com massa podre: aprenda a receita para o lanche da tarde

A torta de frango é um clássico da culinária e conquista pelo recheio cremoso e saboroso, que combina com diferentes tipos de massa. Entre as opções, ela pode ser preparada com a famosa massa podre, conhecida pela textura delicada, amanteigada e quebradiça. Geralmente feita com farinha de trigo, manteiga e ovos, ela recebe esse nome justamente porque tende a se desfazer facilmente na boca, em vez de apresentar a elasticidade típica de outras preparações. Abaixo, confira a receita!