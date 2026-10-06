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Gastronomia

Torta de frango com massa podre: aprenda a receita para o lanche da tarde

Ela se destaca pela consistência amanteigada e pela textura que se desfaz facilmente a cada mordida
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 15:55

Torta de frango com massa podre.
Torta de frango com massa podre. Cintia Ynoue/Shutterstock | Portal EdiCase

A torta de frango é um clássico da culinária e conquista pelo recheio cremoso e saboroso, que combina com diferentes tipos de massa. Entre as opções, ela pode ser preparada com a famosa massa podre, conhecida pela textura delicada, amanteigada e quebradiça. Geralmente feita com farinha de trigo, manteiga e ovos, ela recebe esse nome justamente porque tende a se desfazer facilmente na boca, em vez de apresentar a elasticidade típica de outras preparações. Abaixo, confira a receita!

Torta de frango com massa podre

Ingredientes

Massa

  • 3 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 150 g de manteiga gelada cortada em cubos
  • 1 ovo
  • 1 gema de ovo
  • 1 colher de chá de sal
  • 2 a 3 colheres de sopa de água gelada, se necessário
  • 1 gema de ovo para pincelar

Recheio

  • 500 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • 2 colheres de sopa de extrato de tomate
  • 1/2 xícara de chá de requeijão cremoso
  • Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio

Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente os tomates e cozinhe até começarem a desmanchar. Adicione o frango, o extrato de tomate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, misture o requeijão e o cheiro-verde e deixe o recheio esfriar completamente.

Massa

Em uma tigela, coloque a farinha de trigo , o sal e a manteiga gelada. Misture com as pontas dos dedos até obter uma farofa úmida. Acrescente o ovo e a gema e misture delicadamente até formar uma massa homogênea. Caso esteja muito seca, adicione a água gelada aos poucos. Evite sovar para que a massa permaneça quebradiça. Embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por cerca de 30 minutos.

Montagem e finalização

Divida a massa em duas partes. Abra uma delas com um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma de aproximadamente 24 cm de diâmetro. Distribua o recheio frio e cubra com o restante da massa aberta. Feche bem as bordas e pincele a superfície com a gema.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 45 minutos, ou até a massa ficar firme e bem dourada. Retire do forno, espere amornar e sirva.

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