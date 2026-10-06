Tipz celebra seis anos da nova fase com cinco frentes de atuação e vários prêmios

A Tipz comemorou seis anos de sua atual formação com o Tipz Day, encontro que reuniu a equipe e marcou a consolidação do modelo de negócios da agência em cinco frentes: Consultoria em Marketing, Branding, Propaganda, Conteúdo Orgânico e Performance. A estrutura reúne estratégia e execução em uma solução integrada, com foco especialmente em empresas B2B e indústrias.
A configuração atual da agência nasceu em 2020, a partir da união das trajetórias dos sócios Lygia Bellotti, Mariana Kawase e Ricardo Montenegro. Em 2026, a Tipz também vive um ano de reconhecimento no mercado, com dois troféus no A’ Design Award, na Itália, uma premiação no FePI, na Argentina, e dez prêmios no Festival Colibri, incluindo o Grand Prix e o maior número de ouros da edição. Hoje, a agência atende clientes dos setores de indústria, agro, cooperativas, tecnologia e sustentabilidade no Brasil e também nos Estados Unidos e na Itália.
Mercado B2B
A proposta é atender empresas que precisam combinar construção de marca, reputação e geração de demanda, especialmente em mercados B2B. Com as cinco unidades integradas, a agência concentra desde planejamento estratégico e posicionamento até campanhas, conteúdo e mídia de performance, acompanhando também indicadores e resultados junto aos clientes.
Segundo Lygia Bellotti, a consolidação das frentes reforça a estratégia da Tipz de atuar como parceira de comunicação das empresas, e não apenas como fornecedora de peças ou campanhas.
As empresas, em especial as B2B e as indústrias, precisam de um parceiro que entenda o negócio e resolva a comunicação de ponta a ponta. Nosso foco com essas frentes é gerar valor e resultado para o cliente
Lygia Bellotti, fundadora e diretora-executiva da Tipz
A agência atua no mercado desde 2011 e, em 2020, passou a operar na configuração atual, reunindo os três sócios à frente das áreas executiva, de planejamento e de criação.