Tipz celebra seis anos da nova fase com cinco frentes de atuação e vários prêmios

A Tipz comemorou seis anos de sua atual formação com o Tipz Day, encontro que reuniu a equipe e marcou a consolidação do modelo de negócios da agência em cinco frentes: Consultoria em Marketing, Branding, Propaganda, Conteúdo Orgânico e Performance. A estrutura reúne estratégia e execução em uma solução integrada, com foco especialmente em empresas B2B e indústrias.





A configuração atual da agência nasceu em 2020, a partir da união das trajetórias dos sócios Lygia Bellotti, Mariana Kawase e Ricardo Montenegro. Em 2026, a Tipz também vive um ano de reconhecimento no mercado, com dois troféus no A’ Design Award, na Itália, uma premiação no FePI, na Argentina, e dez prêmios no Festival Colibri, incluindo o Grand Prix e o maior número de ouros da edição. Hoje, a agência atende clientes dos setores de indústria, agro, cooperativas, tecnologia e sustentabilidade no Brasil e também nos Estados Unidos e na Itália.



