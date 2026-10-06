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Gastronomia

Salmão no forno: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço

Aprenda a preparar opções deliciosas e nutritivas para deixar a refeição mais completa, equilibrada e saborosa
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 12:55

Salmão assado com vegetais (Imagem: Karl Allgaeuer | Shutterstock)
Salmão assado com vegetais Crédito: Imagem: Karl Allgaeuer | Shutterstock

Rico em proteínas de alto valor biológico, o salmão é um peixe nutritivo que também fornece ômega 3, vitaminas e minerais importantes para o organismo. Além de contribuir para uma alimentação equilibrada, ele combina com diferentes ingredientes e rende receitas deliciosas para o dia a dia. Na versão assada, pode ser preparado de forma simples e ganhar acompanhamentos variados, como legumes, grãos, ervas e molhos, tornando o almoço ainda mais completo, saudável e saboroso.

A seguir, confira 5 receitas de salmão no forno!

1. Salmão assado com vegetais

Ingredientes

  • 1 kg de filé de salmão
  • 500 g de batata cortada em rodelas
  • 250 g de tomate-cereja
  • 1 cebola-roxa cortada em pétalas
  • 3 dentes de alho amassados
  • 3 pimentas vermelhas inteiras
  • Suco de 1 limão
  • 4 ramos de tomilho
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de chá de suco de limão

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o filé de salmão com suco de limão, 1 colher de sopa de azeite, alho, sal, pimenta-do-reino e páprica, espalhando bem os temperos por toda a superfície do peixe. Reserve por alguns minutos para absorver os sabores.

Enquanto isso, distribua a batata, o tomate-cereja, a cebola-roxa e as pimentas vermelhas em uma assadeira. Tempere os legumes com o restante do azeite, sal e pimenta-do-reino e misture. Acomode o salmão no centro da assadeira, entre os legumes, e adicione os ramos de tomilho. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 30 minutos, ou até o peixe ficar cozido e a batata macia. Sirva em seguida.

2. Salmão assado com grão-de-bico ao molho de laranja

Ingredientes

  • 2 filés de salmão
  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • Suco de 1 laranja
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 1 colher de chá de mel
  • 1 colher de chá de mostarda
  • 1 colher de sopa de salsinha picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de salmão e tempere com metade do alho, sal, pimenta-do-reino e 1 colher de sopa de azeite. Reserve por 10 minutos para absorver os temperos. Enquanto isso, coloque o grão-de-bico em uma assadeira e misture com o restante do azeite, a outra metade do alho, a páprica defumada e o sal. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos, mexendo na metade do tempo, até ficar levemente dourado.

Para o molho, coloque o suco da laranja em uma panela. Acrescente o mel e a mostarda e misture bem. Leve ao fogo baixo por aproximadamente 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até reduzir levemente.

Retire a assadeira do forno, acomode os filés de salmão sobre o grão-de-bico e regue com o molho de laranja. Retorne ao forno a 200 °C por aproximadamente 15 minutos, ou até o salmão ficar cozido e macio. Retire do forno e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

3. Salmão assado com purê de ervilha e legumes

Ingredientes

Salmão

  • 2 filés de salmão
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 dente de alho picado
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Purê de ervilha

  • 2 xícaras de chá de ervilha congelada
  • 1/4 de xícara de chá de leite
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Salmão

Em um recipiente, coloque os filés de salmão e tempere com o azeite, o alho, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por 10 minutos para absorver os temperos. Coloque o salmão em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 20 minutos, ou até o peixe ficar cozido. Reserve.

Purê

Em uma panela, coloque a ervilha e cubra com água. Cozinhe por aproximadamente 5 minutos após levantar fervura. Escorra e transfira para o liquidificador. Acrescente o leite, o azeite e o sal e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Se necessário, acrescente um pouco mais de leite para ajustar a consistência. Transfira o purê de ervilha para uma panela e leve ao fogo baixo por 2 minutos, mexendo para aquecer. Sirva o salmão com o purê de ervilha.

Salmão assado com aspargo (Imagem: Demon_shutter | Shutterstock)
Salmão assado com aspargo Crédito: Imagem: Demon_shutter | Shutterstock

4. Salmão assado com aspargo

Ingredientes

  • 800 g de filé de salmão
  • 300 g de aspargo
  • Suco de 1/2 limão siciliano
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de salsa picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1/2 limão-siciliano cortado em rodelas para decorar

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque o filé de salmão e tempere com o suco de limão, 1 colher de sopa de azeite, a salsa, o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe os temperos por toda a superfície do peixe e deixe descansar por 10 minutos para absorver os sabores. Lave o aspargo em água corrente, corte e descarte as pontas mais duras dos talos e distribua-os ao redor do salmão.

Regue o aspargo com o restante do azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, ou até o peixe ficar cozido e levemente dourado e o aspargo, macio. Retire do forno, decore com as rodelas de limão-siciliano e sirva em seguida.

5. Salmão assado com molho de iogurte e ervas

Ingredientes

Salmão

  • 2 filés de salmão
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 dente de alho picado
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1/4 de colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • Suco de 1/2 limão

Molho

  • 150 g de iogurte natural
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de sopa de salsinha picada
  • 1 colher de sopa de cebolinha picada
  • 1/2 dente de alho picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Salmão

Em um recipiente, coloque os filés de salmão e tempere com o azeite, o alho, o sal, a pimenta-do-reino e o suco de limão. Deixe descansar por 10 minutos para absorver os temperos. Em seguida, disponha em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 20 minutos, ou até o peixe ficar cozido e macio.

Molho

Em um recipiente, coloque o iogurte natural, o azeite, o suco de limão, a salsinha, a cebolinha e o alho. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture até ficar homogêneo. Retire o salmão do forno e sirva acompanhado do molho de iogurte e ervas.

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