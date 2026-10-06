Salmão no forno: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço

Em uma panela, coloque a ervilha e cubra com água. Cozinhe por aproximadamente 5 minutos após levantar fervura. Escorra e transfira para o liquidificador. Acrescente o leite, o azeite e o sal e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Se necessário, acrescente um pouco mais de leite para ajustar a consistência. Transfira o purê de ervilha para uma panela e leve ao fogo baixo por 2 minutos, mexendo para aquecer. Sirva o salmão com o purê de ervilha.