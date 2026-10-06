Veja o cronograma do fumacê na Grande Vitória em outubro

Moradores da Grande Vitória devem ficar atentos à circulação dos carros fumacê durante o mês de outubro. As prefeituras de Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória programaram aplicações de inseticida para ajudar no controle do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.
Os cronogramas podem sofrer alterações em caso de chuva, ventos fortes ou outras condições que prejudiquem a aplicação e a dispersão do inseticida. Nesses casos, os itinerários podem ser remarcados ou realizados em datas posteriores, conforme a programação de cada município.
O fumacê atua principalmente sobre os mosquitos adultos e é uma das estratégias utilizadas no controle das arboviroses. A eliminação de possíveis criadouros, no entanto, continua sendo necessária para combater ovos e larvas do mosquito.
Em Cariacica, o fumacê percorre 56 bairros nesta semana. Na terça-feira (6), o veículo passa por Nova Rosa da Penha I e II, Vila Progresso I, Planeta, Parque Nacional, Tabajara, Bubu, Campo Verde e Santo Antônio.
Na quarta-feira (7), o roteiro inclui Alice Coutinho, Antônio Ferreira Borges, Cariacica Sede, Prolar, Vila Merlo, Vila Progresso II, Morrinhos, Nova Esperança, São João Batista, Parque de Cariacica/Santa Luzia, Porto Belo I e Porto Belo II.
Na quinta-feira (8), serão atendidos Caçaroca, Jardim Botânico/Liberdade, Vista Linda, Rio Marinho/Nova Rosa da Penha, Alzira Ramos, Jardim de Alah, Santa Paula, Castelo Branco, Bela Vista, Santa Catarina, Jardim dos Palmares e Padre Gabriel.
Na sexta-feira (9), o fumacê passa por Flor de Piranema, Novo Brasil, Vale dos Reis, Vista Dourada, Novo Horizonte, Operário, Piranema/São Gonçalo, Vila Independência, Mucuri, Santa Cecília e Vila Capixaba.
Na Serra, o município divulga semanalmente os roteiros do fumacê em seu Instagram oficial.
O roteiro previsto para esta semana, entre 5 e 9 de outubro, inclui bairros como Jardim Juara, Porto Dourado, Planalto Serrado, Campinho da Serra I, Cidade Pomar, Cascata, São Judas Tadeu, Caçaroca, Maria Niobe, Santo Antônio, São Lourenço, Serra Centro, São Domingos, Jardim Guanabara, Continental e Jardim Primavera.
Também estão previstos Residencial Centro da Serra, São Marcos I, II e III, Nossa Senhora da Conceição, Jardim da Serra, Colina da Serra, Palmeiras, Jardim Bela Vista, Divinópolis, Santiago da Serra, Cidade Nova da Serra, Belvedere, Praiamar, Parque Santa Fé, Parque das Gaivotas, Serramar, Parque Residencial Nova Almeida, Reis Magos, Nova Almeida Centro, Marbella, Boa Vista 1, São João, Bairro Novo e Costa Bela.
Em Viana, a aplicação do fumacê será realizada durante a noite e segue até o fim de outubro. Segundo a prefietura, dois veículos fazem a pulverização com inseticida em Ultra Baixo Volume (UBV).
Nesta terça-feira (6), a aplicação passa por Canaã, Primavera, 13 de Maio e Guaritas. Na quarta-feira (7), o serviço será realizado na Universal, Ipanema e Parque do Flamengo.
Na sequência, o calendário prevê novas aplicações em diferentes regiões do município. Os dias 8, 9, 16, 22, 23, 29 e 30 estão reservados para eventual reposição do serviço em caso de chuva.
Segundo a Prefeitura de Viana, a aplicação segue normas do protocolo do Ministério da Saúde e é realizada em ciclos. O município informou ainda que o uso frequente do inseticida pode favorecer a resistência dos mosquitos, motivo pelo qual o produto não é utilizado durante todo o ano.
Em Vila Velha, quatro equipes fazem o serviço durante o mês. A programação é distribuída entre diferentes regiões da cidade e prevê passagens recorrentes pelos bairros. O calêndário oficial foi disponibilizado pela prefeitura.
Nesta terça-feira (6), os roteiros incluem João Goulart e Terra Vermelha; Morro da Lagoa, Nova Ponta da Fruta e Interlagos; Ponta da Fruta e Morada do Sol; e 23 de Maio e Ulisses Guimarães.
A programação segue ao longo do mês, com novas passagens pelas regiões atendidas. Entre os bairros previstos estão também Barra do Jucu, Riviera da Barra, Balneário Ponta da Fruta, Cocal, Jardim Colorado, Brisamar, Vila Nova, Santa Mônica, Ibes, Santa Inês, Glória, Jaburuna, Aribiri, Cobilândia, Nova América, Itapuera, Santa Paula e Vale Encantado.
O calendário prevê a suspensão das atividades aos fins de semana e no feriado de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro.
Na Capital, o combate ao Aedes aegypti utiliza a técnica de Ultra Baixo Volume (UBV), que produz uma névoa pouco visível. O cronograma do fumacê é preparado pelo Centro de Vigilância em Saúde Ambiental de Vitória (CVSA) e pode ser conferido no Portal da PMV, na página Combate ao Mosquito.
A prefeitura também disponibiliza o acompanhamento em tempo real do trajeto do fumacê e orienta a população a acompanhar os canais oficiais para consultar o roteiro e o calendário.
Segundo o município, cerca de 80% dos focos do Aedes aegypti são encontrados dentro das residências. Por isso, a população deve manter os cuidados para evitar água parada.
*Este conteúdo foi produzido por Emanoele Gobbi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.