Veja o cronograma do fumacê na Grande Vitória em outubro

Moradores da Grande Vitória devem ficar atentos à circulação dos carros fumacê durante o mês de outubro. As prefeituras de Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória programaram aplicações de inseticida para ajudar no controle do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.





Os cronogramas podem sofrer alterações em caso de chuva, ventos fortes ou outras condições que prejudiquem a aplicação e a dispersão do inseticida. Nesses casos, os itinerários podem ser remarcados ou realizados em datas posteriores, conforme a programação de cada município.





O fumacê atua principalmente sobre os mosquitos adultos e é uma das estratégias utilizadas no controle das arboviroses. A eliminação de possíveis criadouros, no entanto, continua sendo necessária para combater ovos e larvas do mosquito.