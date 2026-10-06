Dia das Crianças: como escolher brinquedos que unem diversão e desenvolvimento

“E outra coisa é a seguinte: as habilidades emocionais da criança. Porque, se a criança ganha ou se a criança perde, ela tem que saber lidar com o ganho, com a comemoração e com a frustração, né? Porque, se você está ganhando sempre, você está jogando um negócio errado. Então, essas habilidades são fundamentais. Esse desenvolvimento emocional e social das crianças não tem nada a ver nem com o pedagógico, mas tem muito a ver com o próprio desenvolvimento de cada um”, afirma Cesar Guimarães.