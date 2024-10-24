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Pitadas

Sorveteria do ES inaugura loja com promoção de gelato em dobro

Real Gelateria terá segunda unidade em Vitória. Veja também: franquia da Mana Poke em Vila Velha e menu de aniversário do La Dolina
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 24 de Outubro de 2024 às 18:39

Gelato da Real Gelateria, que inaugura filial no Shopping Vitória
Sorveteria ao estilo italiano vende gelatos na cascão, cestinha e copo  Crédito: Real Gelateria
Aberta há um ano e meio na Rua João da Cruz, na Praia do Canto, a Real Gelateria vai inaugurar sua primeira filial neste sábado (26/10), e o local escolhido é o Shopping Vitória. A loja, no formato de quiosque, vai substituir a extinta Freddo, no primeiro piso do mall, em frente à Nike. 
No dia da inauguração, a partir das 10h, o quiosque fará uma promoção de gelato em dobro: na compra de um copo (P, M ou G) ou de um cascão, o cliente vai ganhar outro igualzinho de presente. Para obter a cortesia, é necessário estar seguindo o perfil @realgelateriaoficial no Instagram.

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Pistacchio, Gianduia, Cocco Caramello, Croccantino al Cioccolato e Cheesecake estão entre os sabores mais requisitados da gelateria, que segue o estilo italiano de fazer sorvete. Os produtos custam a partir de R$ 19 (valor do copo pequeno com dois sabores). 
Também têm destaque na vitrine as combinações Fior de Latte com pistache, Ninho com morango, Manga com maracujá e Nibs com amora. O cardápio também inclui milkshakes e açaí. Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.  

FRANQUIA DE POKE CHEGA A VILA VELHA

Vila Velha ganhou, nesta semana, uma nova casa especializada em poke, o principal expoente da culinária havaiana. É a unidade canela-verde da rede Mana Poke, que fica na Rua Marajó, 121, Praia da Costa, e abre todos os dias, das 11h às 23h.   
O carro-chefe da franquia é o “Monte seu Poke”, em que o cliente cria sua própria combinação escolhendo entre 59 ingredientes disponíveis. Há quatro tamanhos de poke na loja: Marola (80g de proteína), Tsunami (120g de proteína), Viagem (100g de proteína) e Maninha (80g de proteína).
Poke do restaurante Mana Poke, inaugurado em Vila Velha
Franquia de pokes chegou a Vila Velha nesta semana Crédito: Mana Poke
O cardápio tem ainda sete opções de pokes prontos, e o mais pedido é o Poke Perfeito, feito de arroz japonês, mix de folhas, salmão com cream cheese, shimeji, sunomono, cenoura, cream cheese, chips de batata doce, chips de mandioca, amêndoa laminada, cebola roxa, gengibre, gergelim e molho tarê. Mais informações: @mana.poke.

RESTAURANTE LANÇA MENU DE ANIVERSÁRIO 

A partir do próximo sábado, 26 de outubro, o La Dolina servirá, em seus dois endereços, um cardápio especial de aniversário para comemorar os 12 anos do restaurante. O menu é composto de três entradas, um prato principal para compartilhar e uma sobremesa (R$ 175, para dois).  
"Fizemos um cardápio com os pratos mais pedidos nesses 12 anos. Era uma ideia antiga ter essa opção, até mesmo para pessoas que ainda não conhecem a gente", explica o chef e sócio-proprietário Ivan di Cesare. 
Pratos do menu de aniversário do La Dolina
Menu de aniversário será lançado no sábado (26) Crédito: Luana Paulino
Fazem parte do menu comemorativo: empanada de fraldinha com gorgonzola; minichoripán; fraldinha na parrilha com fritas, emulsão de tomate levemente picante, maionese de alho assado e pães da casa; hambúrguer com provolone, bacon e cebola caramelizada ao malbec; e flan com doce de leite argentino creme de chantili.  
Em Vitória, o La Dolina fica na Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, Bairro República. O endereço em Vila Velha é Rua 15 de novembro, 568, Praia da Costa. Mais informações: @ladolina.  
*Valores apurados em 24/10/24.

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