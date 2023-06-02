Santa Jazz: confira as opções de gastronomia e vinho do festival

Fettuccine com gorgonzola, isca de filé e molho madeira é opção no Giardino Crédito: Giardino/Divulgação

Além de atrações musicais de peso, como João Donato, Flávio Venturini e Stanley Jordan, a 10ª edição, realizada no Parque de Exposições Frei Estevão Corteletti, também terá a gastronomia como destaque, com a participação de restaurantes, cervejarias, food trucks, docerias e loja de vinhos.

A praça gastronômica contará com 11 operações de alimentação, sendo cinco delas restaurantes: os teresenses Cafe Haus, Cantina da Nonna, Giardino e Vila Theodora, além do argentino La Dolina, que tem unidades em Vitória e Vila Velha.

Menu do Cafe Haus no evento terá arancini Crédito: Cafe Haus/Divulgação

Completam a lista de opções na praça Fenicci Salgados, Law Burger e Santa Sfiha, junto às cervejarias locais Berger Bier, Teresense e Três Santas - que criou três rótulos em homenagem a ícones do jazz e da bossa nova.

Os pratos oferecidos no festival são individuais e todos os pontos de venda também venderão água, refrigerante, sucos e drinques.

Diferentemente das edições anteriores, neste ano não haverá serviço de mesa. Os pedidos de comida e bebida deverão ser retirados diretamente nos balcões.

JANTAR COM CHEF CONVIDADO

Chef dos japoneses Suzushi e Uni Sushi-ya, em Vila Velha, Danilo Faria será recebido por Vinicius Cavalcante na cozinha dos restaurantes Peppe e Eliah, dia 22/06, para comandar um jantar de cinco etapas.

A primeira será tempura de alga nori com atum dry aged, maionese de bottarga, chutney de maçã verde e katsuobushi, seguido por choripán com linguiça de peixe na brasa, vinagrete de shissô com tomate verde e picles de cebola.

Na sequência, vêm dry aged de cavala com missô, bok choy e cogumelos; barriga de porco buta no kakuni, polenta cremosa legumes na brasa e salada de brotos; e sorbet de limão e shissô, doce de leite de castanha e missô com chá verde torrado.

O valor por pessoa, sem bebidas e taxa de serviço, é R$ 239. Reservas e mais informações: (27) 99782-7538. O Peppe e o Eliah ficam na Rua Afonso Cláudio, 60, Praia do Canto, Vitória.

ANIVERSÁRIO COM BOA LEMBRANÇA

O restaurante Oriundi comemora 30 anos em 2023 e, para marcar o aniversário, vai servir como Prato da Boa Lembrança uma de suas receitas mais emblemáticas: filé ao molho de vinho Cabernet e ervas da Provença com risoto à piamontese.

"Esse prato está no cardápio desde que inauguramos e sempre foi um dos mais pedidos", conta o chef Juarez Campos, um dos fundadores do Oriundi, que hoje é comandado por seu filho, Fernando Campos, e pelo sobrinho Pedro Kucht.

O prato é individual e custa R$ 87,80 ou R$ 127,50 com a cerâmica especial da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança inclusa. Rua Elias Tomasi Sobrinho, 130, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3227-6989.