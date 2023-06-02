Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pitadas

Santa Jazz: confira as opções de gastronomia e vinho do festival

Evento em Santa Teresa acontece de 2 a 4 de junho. Veja também: jantar com Danilo Faria no Peppe e Prato da Boa Lembrança no Oriundi
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 02 de Junho de 2023 às 11:30

Fettuccine com gorgonzola, isca de filé e molho madeira do Giardino para o festival Santa Jazz 2023
Fettuccine com gorgonzola, isca de filé e molho madeira é opção no Giardino Crédito: Giardino/Divulgação
Santa Jazz, Festival Internacional de Jazz e Bossa Nova de Santa Teresa, acontece de sexta (2) a domingo (4) e é um dos mais aguardados pelos capixabas na temporada outono/inverno das montanhas.
Além de atrações musicais de peso, como João Donato, Flávio Venturini e Stanley Jordan, a 10ª edição, realizada no Parque de Exposições Frei Estevão Corteletti, também terá a gastronomia como destaque, com a participação de restaurantes, cervejarias, food trucks, docerias e loja de vinhos.
A praça gastronômica contará com 11 operações de alimentação, sendo cinco delas restaurantes: os teresenses Cafe Haus, Cantina da Nonna, Giardino e Vila Theodora, além do argentino La Dolina, que tem unidades em Vitória e Vila Velha. 
Arancini do Restaurante Cafe Haus, em Santa Teresa
Menu do Cafe Haus no evento terá arancini Crédito: Cafe Haus/Divulgação
Completam a lista de opções na praça Fenicci Salgados, Law Burger e Santa Sfiha, junto às cervejarias locais Berger Bier, Teresense e Três Santas - que criou três rótulos em homenagem a ícones do jazz e da bossa nova.
Os pratos oferecidos no festival são individuais e todos os pontos de venda também venderão água, refrigerante, sucos e drinques.
Diferentemente das edições anteriores, neste ano não haverá serviço de mesa. Os pedidos de comida e bebida deverão ser retirados diretamente nos balcões.
Os vinhos, muito procurados pelo público do evento, serão vendidos em pontos espalhados pelo parque. As garrafas custarão entre R$ 50 (Vina Maipo Mi Pueblo Carménère/Cabernet Sauvignon) e R$ 520 (Dagaz Kolwe Cabernet Sauvignon). Os ingressos para o Santa Jazz podem ser adquiridos no site Le Billet.  

JANTAR COM CHEF CONVIDADO

Chef dos japoneses Suzushi e Uni Sushi-ya, em Vila Velha, Danilo Faria será recebido por Vinicius Cavalcante na cozinha dos restaurantes Peppe e Eliah, dia 22/06, para comandar um jantar de cinco etapas. 
A primeira será tempura de alga nori com atum dry aged, maionese de bottarga, chutney de maçã verde e katsuobushi, seguido por choripán com linguiça de peixe na brasa, vinagrete de shissô com tomate verde e picles de cebola.   
Na sequência, vêm dry aged de cavala com missô, bok choy e cogumelos; barriga de porco buta no kakuni, polenta cremosa legumes na brasa e salada de brotos; e sorbet de limão e shissô, doce de leite de castanha e missô com chá verde torrado.  
O valor por pessoa, sem bebidas e taxa de serviço, é R$ 239. Reservas e mais informações: (27) 99782-7538. O Peppe e o Eliah ficam na Rua Afonso Cláudio, 60, Praia do Canto, Vitória.  

ANIVERSÁRIO COM BOA LEMBRANÇA

O restaurante Oriundi comemora 30 anos em 2023 e, para marcar o aniversário, vai servir como Prato da Boa Lembrança uma de suas receitas mais emblemáticas: filé ao molho de vinho Cabernet e ervas da Provença com risoto à piamontese.
"Esse prato está no cardápio desde que inauguramos e sempre foi um dos mais pedidos", conta o chef Juarez Campos, um dos fundadores do Oriundi, que hoje é comandado por seu filho, Fernando Campos, e pelo sobrinho Pedro Kucht.
O prato é individual e custa R$ 87,80 ou R$ 127,50 com a cerâmica especial da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança inclusa. Rua Elias Tomasi Sobrinho, 130, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3227-6989. 
Prato da Boa Lembrança do restaurante Oriundi em 2023
Filé ao vinho com ervas e piamontese é sucesso há 30 anos no restaurante Crédito: Evelize Calmon

Veja Também

Votação do Prêmio HZ Gastrô: escolha os campeões em 13 categorias

Guarapari ganha cervejaria no circuito rural de Buenos Aires

Gelato de graça marca inauguração de famosa franquia em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia jazz santa jazz Santa Teresa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Estamos afundando cada vez mais': iranianos se preparam para ataques à infraestrutura civil do país enquanto prazo do ultimato de Trump se aproxima
Imagem BBC Brasil
Trump diz que pode 'eliminar o Irã em uma noite', com prazo de ultimato se aproximando e sem sinais de que Teerã vai ceder
Imagem de destaque
Trump: a linguagem como representação do ser

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados